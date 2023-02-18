到京都玩要怎麼住？京都熱門住宿四大區域+八間推薦住宿報你知(上)

【撰文:Shinon/ 窩日本】

京都旅遊景點豐富，是關西旅行必去的地方。要在一天內遊覽所有著名景點實在不夠時間，最好還是多花幾天。如果想要在京都住宿，這次就來為大家分析4個京都人氣住宿區域- 京都車站、河原町、二条城及金閣寺周邊，讓大家可以跟著想去的地方挑選最合適的住宿地點！

註: 交通便利度與總和評分為文章編寫當時Agoda上的網友評價

京都住宿推薦的四大地區

京都自由行住宿如果想要交通便利可選京都車站周邊；熱鬧氣氛，商店及美食多的話可選三條及河原町周邊；喜歡寧靜古典的氛圍會推薦二條城周邊；希望方便去人氣景點金閣寺的話，那一帶也有不少飯店可以選擇。以下會再講述一下每個地區的特色，讓大家先有個大致的概念。

1. 京都車站周邊住宿：

作為京都的玄關口，京都車站有新幹線及鐵路連接到關西機場、大阪、神戶等。除了鐵路，也有巴士總站可到伏見稻荷大社及嵐山等大部分京都市內的景點。車站周邊的百貨公司及商場也很多，方便指數第一！

2. 三條及河原町周邊住宿：

這是京都的商圈中心，不只有新京極商店街及錦市場等多道熱鬧的商店街，也有高島屋、mina等百貨及商場，購物非常方便。重點是還可徒步到清水寺、八坂神社、祇園花見小路等著名景點，單是周邊景點就逛不完。

3. 二條城周邊住宿：

世界遺產二條城周邊氣氛寧靜怡人，周邊有很多舒適的咖啡廳，也鄰近京都御苑、晴明神社、京都國際漫畫博物館等景點，可四處散步。

4. 金閣寺周邊住宿：

住在金閣寺旁的最大好處就是方便前往，可以在最早的時間到訪金閣寺來避開人潮。另外，也方便徒步走到平野神社、北野天滿宮、龍安寺等景點觀光。

京都住宿推薦–京都車站周邊

說到交通最方便的地方，就非京都車站周邊莫屬了！京都站連接多條特急路線，從關西機場搭乘Haruka一小時半便能到達，從東京搭乘Nozomi也是只花2小時便到。在這邊住宿的話，在漫長的車程後一下車就可馬上到飯店放下行李休息。

除了JR，還有市營地下鐵、巴士總站、近鐵電車總站等，幾乎所有京都市內的景點都能從這裡出發，最方便是前往伏見稻荷大社，只要車程5分鐘便到！其他熱門景點如嵐山，15分鐘車程便到，即使是較偏遠的宇治也是只要30分鐘。

在京都車站周邊的景點有京都塔、東寺、西本願寺等等，都是徒步10分鐘便到。而且商圈繁盛，車站連接伊勢丹、AEON百貨，地下街有Porta、The CUBE、ASTY京都，特別適合喜歡購物的朋友，住這裡的話就輕鬆地把戰利店帶回飯店，不用拿著大包小包四處走。

(1) Mitsui Garden Hotel Kyoto Station(三井花園酒店京都站前)

這家飯店距離京都站中央口僅約3分鐘步程。飯店採用和風裝潢設計，氣氛典雅，就算在房內都可享受到京都風情。而且房間相對寬敞，設有小茶几、配有冰箱、電熱水壺、免費 WiFi等基本設備。

館內設有餐廳提供美味的和食自助早餐，也有住客專用的休憩區，提供免費飲料及座位，可以和家人朋友來這邊一邊喝飲料一邊商討行程。

交通便利度：9.1分

總和評分：9分

交通：京都車站中央口徒歩3分

參考價位：雙人房約15,220日幣、雙床房約15,060日幣

(2) 京都八條口大和羅納特酒店(ROYNET飯店)

這家飯店距離京都站八條東口僅約4分鐘步程。房間設計簡潔洗練，基本設備齊全，房內均配有冰箱、熨褲機、空氣淨化器和電熱水壺等，也有免費 WiFi 和有線網路。私人衛浴設有浴缸和淋浴，如有需要也可使用自助投幣式洗衣房、微波爐，製冰機等。

這裡的咖啡廳也提供早餐自助餐，菜色包含京都風味家常菜、日本和西方美食等，早上可以先慢慢享受早餐再開始行程。飯店不只官方網站有中文版本，也有對應中文的員工，對不懂日語的旅客來說相對安心。

交通便利度：8.7分

總和評分：8.6分

交通：京都車站八條東口徒歩4分

參考價位：中等雙人房約7,245日幣、雙床房約8,797日幣

京都住宿推薦–三條及河原町周邊

另一個京都中心地區就是三條及河原町周邊了！從河原町車站可利用阪急線43分鐘直達大阪梅田，適合京都大阪都會去的人。這裡的周邊景點有大名鼎鼎的清水寺、八坂神社、祇園花見小路等等，基本都可以徒步到達。從河原町走到清水寺雖然要27分鐘，但邊觀光邊走過去，不知不覺就到了！

這裡的商圈也不輸京都車站，有高島屋、OPA及mina等百貨與商場。不過最受旅客喜愛還是新京極商店街，這道從三條延伸至四條的商店街有超過100家店舖，服飾、藥妝、伴手禮應有盡有，還有餐廳及小吃店，也有錦天滿宮可以參觀，走進去商店街後都不捨得出來了(笑)住這邊的話買完東西就可直接回飯店。

另外，京都著名美食景點錦市場也在附近，很多旅客都會早上來大啖美食，吃飽後再去觀光！

(1)京都三條王子智能酒店 (Prince Smart Inn Kyoto Sanjo)

京都住宿推薦–京都三條王子智能酒店

在2022年4月才開幕的新飯店，設備保證新又潔淨。裝潢走簡約時尚風格，館內有一家很大的餐廳及咖啡廳，可以隨時來喝咖啡休息一下。

就像他們的飯店名字提到，館內引入各種科技，採用自助式check-in/out機器，升降機使用非接觸式按鈕，也提供大型電子地圖螢幕方便旅行尋找資訊。在房間內則有方便觀賞Youtube、Netflix的電視，而浴室也採用日本少見的頂噴式蓮蓬頭。

交通便利度：8.7分

總和評分：8.4分

交通：京都市役所前車站徒歩4分、三條車站徒歩8分

參考價位：標準雙人房約5,220日幣、雙床房約7,200日幣

(2)京都好風景酒店(GOOD NATURE HOTEL KYOTO)

這裡距離河原町車站只有2分鐘步程，能走路到花見小路及八坂神社，位置極好。這家飯店與名為GOOD NATURE STATION的商業設施結合在一起，1-3樓有各種商店與餐廳，其中烘焙坊RAU的蛋糕與甜點非常好吃，入住時一定要去嚐嚐！

而飯店設計時尚，大堂中央有一個開放的中庭，可以在那裡休息一下。而客房也很寬敞舒適，在房間擺設植物，洋溢著溫馨的感覺。房間提供的毛巾、盥洗用品、茶包更是採用天然有機素材，在這裡每一分秒都可享受高品質的體驗。

交通便利度：9.2分

總和評分：9.1分

交通：河原町車站徒歩2分

參考價位：高級雙人房約¥26,040日幣、花園景雙床間- 帶陽台約¥32,050日幣

另外兩個區域--二條城周邊及金閣寺周邊，請參考京都住宿推薦(下)..後續更新

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