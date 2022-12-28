京都百年古民家「6ishiki」獨棟別墅 主打遠離塵囂沉浸式住宿體驗
【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】12／2才開幕的「6ishiki」位於京都嵐山西側，被稱為霧街的龜岡市，是以百年古民家重生而來的獨棟別墅型旅館。
旅館重視「與自己相處的時光」，主打提供洗鍊五感以及自我深層意識的沉浸式住宿體驗，每日僅限定1組住客入住，帶給住客遠離塵囂的京都風貌。
館內展示的藝術作品大多都出自身兼藝術家與旅宿老闆的田中英行之手，日本近年來相當熱門的「桑拿」在這裡更以奢華的全檜木打造，享受蒸氣的同時還能聞到檜木清香。晚餐提供京野菜入菜的懷石料理套餐，雙人包棟含晚餐，每人31,900日圓起；若不含晚餐則每人20,900日圓起。
京都府 6ishiki
交通：JR山陰本線「並河」站徒步約5分鐘。
地址：京都府龜岡市大井町並河2-737
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