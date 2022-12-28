京都百年古民家「6ishiki」獨棟別墅 主打遠離塵囂沉浸式住宿體驗

跟著 我是00 ◡̈✧ 🇹🇼⌇日本活躍中 於 2022-08-11 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 24 個景點，其中包含 京都站、京都彩スター着物レンタル・和服出租 和服体验、八阪庚申堂。 來日本後的迎接第一個暑假 安排了一趟京都之旅 ♡ 果然遊玩日本最代表性的古都時 一定要穿著和服或浴衣👘才有感覺對不對 🫶🏻 這次的和服租借店家真的是00千挑萬選 便宜款式又漂亮包含吹髮型 真的幾乎無缺點的店 之後有預計來京都旅遊的朋朋 趕快筆記起來囉 ✍🏻

2022-11-18 14:30