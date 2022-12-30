坐擁絕佳海景景觀！ 神戶住宿推薦「美利堅公園東方飯店」 大阪灣濱海度假美好時光

第一次到日本關西旅遊，京阪神三地常常是經典行程組合，而其中位於大阪灣北岸的神戶，背山面海，是座擁有天然優勢的港灣城市，造就其成為關西一帶的港都代表。而開港以來帶來的各種文化交流，亦豐富了這座城市的內在靈魂，造就屬於神戶這座城市的獨特韻味，並為世人所愛。在這樣的神戶港邊，誕生了一座猶如遊船似的度假飯店——神戶美利堅公園東方飯店（神戸メリカンオリエンタルホテル），坐擁大阪灣的絕佳的海景景觀不說，館內更備有多種豪華精緻的房型、餐點及休閒服務。而且，不僅方便玩遍神戶港口一帶的景點，要前往神戶其他觀光景點如元町一帶亦是步行即可抵達的距離。

彷彿是一艘靠港的遊輪，神戶美利堅公園東方飯店如今是橫濱港重要的地標之一。且說真的，入住飯店的體驗確實也有點像坐上一艘超豪華且設備齊全的郵輪。且不瞞你說，入住體驗的整體感覺，真的很像是搭上郵輪——畢竟飯店三面環海，即便依據房型種類，房間大小亦不一樣，但每一間都有自己的陽台，能將無邊無際的海景盡收眼底，包括神戶浪漫滿滿的夢幻港口夜景。

當然，如同真的遊輪一樣，飯店內少不了氣氛絕佳的餐廳、酒吧、咖啡、健身房、泳池SPA等娛樂設施，讓人得以盡情享受港邊度假的美好時光。

神戶美利堅公園東方飯店 (神戶ミリケンパークオリエンタルホテル)

地址：兵庫県神戸市中央区波止場町5-6

Check-in/Check-out：

15:00～ / ～11:00 ( 豪華套房可到 ～12:00）

電話：07- 8325-8111

大眾交通：

JR、阪急、阪神、地下鐵 三宮站，轉搭免費接駁巴士，車程約20分鐘可抵達。

接駁車時刻表，可參考這裡。

地下鐵海岸線 港元町（みなと元町），2號出口出站，步行約8分鐘。

官方網站

▷ 關於交通： 無論從日本何處搭乘新幹線，都可以從「新神戶」進入神戶。而若是自同在大阪灣邊上的關西國際機場或是神戶機場出發，亦可選擇搭乘接駁巴士、電車或是計程車等前往飯店。值得一提的是，據說神戶機場已規劃將在未來的十年內建造國際航站樓，開通國際線。屆時前往神戶旅遊商務想必又會方便許多！

神戶美利堅公園東方飯店的客房房型多樣，以提供來客不同的需求，其中包括了足具豪華感的行政套房（Executive Room）系列——這系列套房空間寬闊，內部設計亦海濱沈穩的冷色調，搭配有些香檳色質感的傢俱及燈光點綴，優雅而令人心安。房間一樣寬大的窗戶映照出大阪灣海岸風景，視野寬闊且室內採光佳，全然沒有許多日本商務旅館給人的房間狹小的印象。不僅如此，每間行政套房也都備有陽台，讓人真有種住在遊輪上的旅行感。

如此優雅的行政套房，自然少不了一樣規格的配套服務。入住神戶美利堅公園東方飯店，可以透過行政樓層的專用櫃檯快速check in，並享受check out時間延長到12:00、免費使用飯店游泳池和健身房（18歲以下禁止使用）、飯店內用餐折扣、優先搭乘神戶港郵輪等特別服務，還有——進入行政酒廊（Executive Lounge）——這也許是所有服務中最奢華的一項了。

就在飯店大廳旁的行政酒廊，設有舒服又方便的沙發座位於茶几，而若望窗外看，便能見到寬闊的海景及夢幻的摩天輪。下午14:30至16:30之間，酒廊內會提供下午茶Buffet，能嚐到多種甜點、鹹食及飲料，包括像煙燻鮭魚三明治、小可頌麵包、繽紛可愛的四角小蛋糕等。它們的大小份量大多都是一口能解決，吃起來方便無負擔。除此之外，Buffet也備有果乾、椒鹽小餅乾等小零嘴，與此同時備有一整架可供人選擇的茶、咖啡、飲料，甚至還有氣泡酒（限年滿20歲以上者）。

到了傍晚時分的17:30起到19:30之間，酒廊則開始提供夜之雞尾酒——對於在外奔波一整天回到飯店後，想在晚餐前小憩一下調整心情的人來說，到酒廊小酌一杯會是不錯的選擇。酒廊內酒水採全自助式，吧台內提供了包括葡萄酒等各式酒水、飲料、糖漿、果汁、冰塊等，讓大家可自行調配喜歡的雞尾酒。與此同時，酒廊內亦提供不少可佐酒的輕食，包括精緻可愛的開胃菜、炸蝦炸物烤鹹派等熱食、義式煙燻火腿、起司等冷盤等，還有一些甜點。美酒美食於璀璨的海港夜景，作為一天的結尾可真是再療癒不過了。

在行政套房內好睡一晚之後，迎來隔日的早晨，一頓好的早餐，會是開啟新的一天的重要動能。行政酒廊的早餐時段為7:30到11:00，採用半自助的方式進行——通常可以選擇如磨菇煎蛋捲或美式鬆餅之類的主餐，搭配自助式的沙拉吧、冷盤、日式早餐、咖啡、茶等多種品項。

當然，除了行政套房旅客專屬的酒廊之外，神戶美利堅公園東方飯店內亦有多家不同的料理餐廳，已滿足來自各方旅客的飲食需求。像是在飯店14樓的高樓層，有可嚐到神戶和牛料理的牛排館「Oriental東方」、以粵菜為主的高級中餐廳「桃花源」及本格派雞尾酒夜景爵士酒吧。而在飯店3樓，則有頗有加州海岸氛圍的用餐空間「Santa Monica's Wind」，一樣能享受美麗的海灣景色。

無論早、中、晚，Santa Monica's Wind內都會提供自助式Buffet餐飲，囊括日式料理、美式料理等世界各地的料理，已滿足來自各國的旅客之多方需求。其中在晚餐Buffet裡，可嚐到像日式咖喱飯、麻婆豆腐、腰果炒雞丁、鐵板牛肉、西班牙海鮮飯等多種料理。與此同時，Santa Monica's Wind備有室外露天的座位，在天氣晴朗和煦的日子裡，在外用餐也會是不錯的選擇。

神戶港一直都是日本關西旅遊的觀光景點，畢竟神戶港的海灣一帶，不僅有美麗的海景、璀璨的夜景，更有包括神戶美利堅公園在內多個景點可走訪，且到神戶另一經典觀光景點的中華街也很近——而從神戶美利堅公園東方飯店出發，基本可以以散步周遊的方式一次走遍。

拿美利堅公園來說，這裡有神戶地標的神戶港塔（※）以及神戶海洋博物館。白天紅色的塔身醒目，夜晚時上了燈的港塔則成為港都夜景的主角之一。而塔旁以「海、船、港」為主題打造的神戶海洋博物館中，則能走讀關於神戶港開港以來的昨世今生，還能見到大型的船隻展示。若想要實際搭船出港，在港灣一帶也有遊輪行程可以選擇體驗。特別的是公園內部有保留一部分1995年阪神淡路大地震中毀損區域，記錄著當年強震對海港造成的影響。

美利堅公園內的星巴克也是非常具有人氣的星巴克門市之一，畢竟能在這海港景色中來杯咖啡本就是一種享受。另外，公園內海邊的BE KOBE裝置，亦是拍攝觀光紀念照的熱門景點。

※文章刊登時神戶港塔整修中。

同樣在距離神戶美利堅公園東方飯店幾分鐘腳程之外，能見到不少大型的購物中心，包括了非常有名的Umie & Mosaic廣場——這裡聚集了不少日本和國際品牌門市、休閒餐廳，甚至還有電影院。而超人氣的麵包超人博物館和購物商場，及從飯店內可以望見的絢麗摩天輪「Mosaic摩天輪」也在這一帶。

逛完海港一帶，不妨往市區內走走，穿越一系列看起來很時尚的咖啡店和精品店，便可以見到神戶經典的觀光景點「中華街」。1860年代日本開始對外開放，隨著神戶港開港，神戶亦迎來了來自海外的移民，其中自然包括了來自中國沿海一帶的人們。這些來自中國的華人移民，所聚集在的這一個街區，被稱為「南京町」。儘管曾經一度因為戰火全毀，不過後來還是作為觀光地復興起來。如今境內依然能見到許多中國風的建築及裝飾，更有像是北京烤鴨、熊貓饅頭等各色中華料理餐廳雲集。呈現出全然不同於日本的中華風風景，如今自然也成為日本及他國觀光客前往品嚐中華料理及拍照打卡的去處之一。那一帶，連公共廁所都很中國風，而且名字很帥地叫「臥龍殿」。

南京町中華街向北一些，能見到頗有日式古早氛圍的元町商店街。這一帶有不少頗有歷史韻味的老喫茶店，當地小商販，販售各色洋傘的製造商等，當然也有觀光客特別喜愛的連鎖藥妝店、咖啡店和現代感十足的時尚餐廳等。再加上商店街有頂棚，即便是下雨天逛起來一樣很舒適，且更帶有幾分復古風情。

踏上港邊的美利堅公園，宛如靠港大船的神戶美利堅公園東方飯店就在眼前。方便旅客拖動行李的自動人行道、設計感十足又帶有一些奢華感的中庭式大廳、坐擁海灣景色及陽台的飯店房間、精緻而豐富的餐飲、親切而專業的服務⋯⋯這一切的一切，都讓這距離神戶市區僅有幾步之遙的飯店，堪比是海灣度假聖地。

下一次，入住飯店內的行政套房，實際享受一次這次我們分享的輕奢華旅程——調上一杯特調雞尾酒，在行政酒廊坐享大阪灣的落日的黃金時段，看著海港之景換上一身璀璨夜色。

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