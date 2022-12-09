1000顆聖誕燈飾！神戶新耶誕打卡景點 25公尺「金色聖誕樹」點亮夜空

神戶布引香草花園為神戶再添浪漫耶誕景點。 圖：Kobe Resort Service Co., Ltd.／提供

【旅奇傳媒/編譯-駱皓怡】能夠一眺神戶港等知名夜景，號稱日本最大級香草園的「神戶布引香草花園」，在今年冬天為神戶再添全新必打卡的耶誕景點。約1000顆聖誕燈點綴水杉變身絕美聖誕樹，打造出不同於市區耶誕歡慶氣氛的夢幻神秘空間。

距離神戶市區只要搭乘纜車約10分鐘就能抵達的「神戶布引香草花園」，從11／18～12／25舉辦期間限定的聖誕節歡慶活動。其中最受到矚目的就是高25公尺水杉所妝點而成的「森之聖誕樹」，金色聖誕樹照亮山林夜空，為寒冷的冬夜帶來一絲暖意。

▲活動期間聖誕樹每天於16：30點燈。 圖：Kobe Resort Service Co., Ltd.／提供

配合金色聖誕樹的展出期間，從11／18開始的每週五六日，以及12／22〜12／25推出「聖誕節特別夜間營業」。不只可以欣賞到聖誕樹美景，就連平常夜間無法入園的玻璃屋區域也特別開放。另外還有「神戶耶誕市集」、「古城的聖誕節」等慶祝活動接連登場。

▲不只有聖誕樹點綴的夢幻空間，更能同時眺望神戶港夜景。 圖：Kobe Resort Service Co., Ltd.／提供

「古城的聖誕節」在以中世紀德國古城「瓦爾特堡」為主題打造的瞭望廣場裡，使用園內樹木、花草等自然素材，以「綠意耶誕（Botanical Christmas）」為主題，妝點出有如異國耶誕的氛圍。

▲使用園內雲杉及樹果打造而成的6公尺高聖誕塔。 圖：Kobe Resort Service Co., Ltd.／提供

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