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日本邊境開放這裡必去！京都必拍絕景「紅葉燈廊」 11月5日開跑

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貴船神社的經典必拍角度，在紅葉與夜間點燈陪襯下更顯魔幻。　圖：叡山電鉄株式会社／來源
貴船神社的經典必拍角度，在紅葉與夜間點燈陪襯下更顯魔幻。　圖：叡山電鉄株式会社／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張子凌】你的追楓名單也有這裡嗎？京都「貴船神社」11月5日起將舉行「貴船紅葉燈籠」，從叡山電車貴船口站至料理旅館街，以及通往神社的街道都將布置和風燈飾。特別是夜楓搭配參道兩側春日燈籠的紅葉燈廊更是必拍美景

▲叡山電車在秋季期間也化身為紅葉電車，帶領遊客從車窗盡享京都之秋。　圖：京の奥座敷・貴船もみじ灯篭実行委員会／來源
▲叡山電車在秋季期間也化身為紅葉電車，帶領遊客從車窗盡享京都之秋。　圖：京の奥座敷・貴船もみじ灯篭実行委員会／來源

而搭乘叡山電車往返貴船的路上，也能在貴船口站、二之瀨站觀賞紅葉點燈。當列車行經至市原站～二之瀨站約250公尺長的紅葉隧道路段時，還會把特別放慢速度、關掉車內照明，讓大家從車窗細細品味鋪天蓋地的紅葉景觀。

▲叡山電車窗外紅葉景緻美到令人讚嘆。　圖：叡山電鉄株式会社／來源
▲叡山電車窗外紅葉景緻美到令人讚嘆。　圖：叡山電鉄株式会社／來源

京都府 貴船紅葉燈籠

期間：11月5日～11月27日（日落～21:00左右；貴船區至20:30）

會場：貴船神社周邊

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