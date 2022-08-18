美型「膠囊旅館」翻新登場！ 日本First Cabin旗下西梅田分館 美與健康的住宿新感受

膠囊旅館「First Cabin」以飛機機艙為概念設計，受許多背包客喜愛。 圖：株式会社ファーストキャビンHD／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】訪日旅人熟悉的膠囊旅館「First Cabin」，旗下在關西首棟據點First Cabin阪神西梅田2020年時受疫情影響暫時歇業，經過2年多的時光，宣布9／16起將以新名稱與新面貌和遊客見面。

▲頭等艙房型較為寬敞，具備小走道與桌面，甚至能滿足商務辦公需求。 圖：株式会社ファーストキャビンHD／來源

▲館內擁有男女分別的大浴場空間。 圖：株式会社ファーストキャビンHD／來源

重生後的「First Cabin 西梅田」主打美與健康，為了讓遊客住1晚就消除旅程疲勞，具備大浴場與無農藥的輕食餐廳。早餐提供健康Buffet，還能吃到水果滿滿的巴西莓果碗（Acai Bowl），晚上則可小酌有機啤酒。頭等艙房含早餐每人4,480日圓起，商務艙房則為3,480日圓起。

▲巴西莓果碗不僅兼具營養與健康，高顏值的外觀也是IG打卡必備。 圖：株式会社ファーストキャビンHD／來源

▲商務艙房型五臟雖小麻雀俱全，正前方懸掛有電視、側邊則為簡易保險櫃與燈光調整區等。 圖：株式会社ファーストキャビンHD／來源

大阪府 First Cabin 西梅田

交通：阪神本線「福島」站徒步約2分鐘、「梅田」站徒步約8分鐘；JR新福島站徒步約4分鐘。

地址：大阪府大阪市福島區福島5-2-30

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