2023年大阪飯店速報！國際知名洲際飯店旗下子品牌「voco」宣布插旗

位在瀨戶內海上最大的離島「淡路島」，時常推出令人眼睛為之一亮的主題設施，像是「蠟筆小新」、「火影忍者」、「哥吉拉」，又或是知名建築大師安藤忠雄的作品等，除了這些以外還有座人人都喜歡的可愛無嘴貓：「Hello Kitty淡路蘋果樂園」！

2022-05-26 13:02