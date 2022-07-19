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2023年大阪飯店速報！國際知名洲際飯店旗下子品牌「voco」宣布插旗

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「voco大阪Central」客房示意圖。　圖： IHGホテルズ＆リゾーツ/IHG・ANA・ホテルズグループジャパン／來源
「voco大阪Central」客房示意圖。　圖： IHGホテルズ＆リゾーツ/IHG・ANA・ホテルズグループジャパン／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】國際知名集團洲際飯店（IHG）旗下子品牌「voco」宣布2023年將插旗大阪市區，同時也是該品牌首度進入日本！「voco」在拉丁語中有招待、呼喚集結的意思，就像招待朋友到家裡般，飯店以主打盛情款待接待遊客，館內預計有餐廳、咖啡廳、健身房等公共設施，提供住客間交流的空間。

▲「voco大阪Central」飯店外觀示意圖。　圖： IHGホテルズ＆リゾーツ/IHG・ANA・ホテルズグループジャパン／來源
▲「voco大阪Central」飯店外觀示意圖。　圖： IHGホテルズ＆リゾーツ/IHG・ANA・ホテルズグループジャパン／來源

「voco大阪Central」規劃出191間客房，鎖定觀光回流與商務客群，飯店位置雖然不與車站相鄰，但無論前往Osaka Metro當中3路條交會的「本町」，或可以串連京阪電車的「淀屋橋」，徒步都在10分鐘內。目前官網與房價尚未公告，先一起期待吧！

大阪府 voco大阪Central

官網：尚未公告。

交通：Osaka Metro「本町」、「肥後橋」、「淀屋橋」站徒步約10分鐘。

地址：大阪府大阪市西區京町堀1-7-1

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