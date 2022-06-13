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2022京都旅行最新須知！ 「11項溫馨提示&漲價設施整理」出發前必看

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／京都市台灣推廣事務所提供
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日本政府宣布6月10日起接受外國旅客入境，由於台灣列屬於風險低、免入境檢疫隔離的藍色等級，又加上日幣貶值，讓許多喜愛日本旅遊的旅客們摩拳擦掌，期盼早日能重啟海外旅遊計畫。身處日本最熱門的旅遊目的地之一「京都」，歡迎旅客更期待造訪前能先理解京都文化禮儀而推出「京都禮儀指南」，並於疫情期間提出「溫馨提示」更新版，希望旅客於疫情後造訪京都時盡興玩樂也不失禮。

京都旅行溫馨提示 讓旅客盡興玩樂不失禮

擁有悠久歷史文化的京都市為日本主要的觀光城市，雖然非常歡迎外國旅客的造訪，但許多不了解風土民情文化的旅客也造成了京都市當地人的困擾，因而推出的「京都禮儀指南」。京都市於疫情期間配合防疫措施及永續觀光之理念，推出更新版的「溫馨提示」，期望疫情後久違來訪的外國旅客能一起尊重當地文化習俗、保護歷史遺跡，一起維護並善待京都市美麗的環境與人文。

圖／京都市台灣推廣事務所提供
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◎建議
‧享受靜謐的京都(不在公共場所喧鬧)
‧避開混雜場所
‧使用”空手觀光服務”暢遊京都
‧自帶購物袋、水杯
‧購買京都本地產品

◎規則
‧不亂扔垃圾(會被罰款)
‧愛護文化遺產、傳統建築及文物(不破壞、不損壞)
‧不打擾舞妓(未經允許不擅自拍照)
‧遵守攝影規則與禮儀(不在禁止攝影的場所拍照，拍照時注意不會妨礙到他人)
‧不在道路上並肩行走以免影響他人通行
‧不在路上吸菸(會被罰款)

交通票券、觀光設施、停車費陸續調漲

　

因為新冠疫情無法獲得觀光收入等因素影響，京都市財政也面臨危機，因此於去年開始陸續調漲部分費用，欲解決目前的財政困難。大多自由行旅客於京都市內移動最常利用的交通工具為巴士或地下鐵，多會購買京都交通局發行的巴士或地下鐵一日券等交通票券，均於2021年10月1日起調漲價格。「巴士一日券」調漲至700日幣、「地下鐵一日券」為800日幣，「地下鐵‧巴士一(二)日券」則是廢止二日券，僅存的一日券則調漲為1100日幣。

另外觀光設施部分，京都市重要的世界文化遺產「二条城」及適合親子闔家前往的「京都市動物園」入場門票也於今年6月1日起調整價格。「二条城」入城門費調漲至800日幣、「京都市動物園」門票則漲至750日幣。喜歡自駕的旅客也要特別注意，部分停車場之停車費也隨之調漲。御池‧圓山停車場半小時調漲至300日幣、山科站前停車場則半小時調漲170日幣，人氣景點清水坂觀光停車費則是以一日一次計費，每日一次費用調漲至1600日幣。旅客未來若欲規劃京都行程，快趁日幣貶值換一波日幣，即使車票門票漲價也不心疼！

圖／京都市台灣推廣事務所提供
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