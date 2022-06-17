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大阪環球影城「Universal Cool Japan 2022」！《進擊的巨人》《HUNTER X HUNTER全職獵人》登場

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

大阪環球影城時常推出各種電影、動漫的經典遊戲設施，像是哈利波特、大白鯊、名偵探柯南、超級任天堂世界到今年2月剛結束的鬼滅之刃等等，每次去都能有不一樣的驚喜！

雖然疫情還尚未解封，但「Universal Cool Japan 2022」已經登場啦！2022年的活動和大家熟悉的《名偵探柯南》、《美少女戰士》、《進擊的巨人》、《魔物獵人》合作之外，還有首次登場的新角色：《HUNTER X HUNTER全職獵人》。就讓小編來與大家分享《進擊的巨人》及初登場的《獵人》吧！

進擊的巨人 X 大阪環球影城最新企劃

第一個要介紹的「Universal Cool Japan 2022」備受矚目的聯名企劃，就是這兩年紅遍半邊天的「進擊的巨人」了。獨特的世界觀及跌宕起伏的故事情節，不論男女老幼都被深深吸引。

其中最讓人印象深刻的就是主角們所使用的立體機動裝置，可以在廣大的空間裡縱橫無盡來對抗巨人。而聯名企劃則是利用VR科技，讓你成為漫畫中的一員，跟隨著穿上立體機動裝置的主角們，突破巨人的包圍，體驗與超乎想像規模的巨人對恃的恐懼。

如同在眼前重現的漫畫中世界觀，以及快速移動閃避巨人攻擊的極速快感，光想像就覺得非常興奮啊~

除了體感設施之外，還有漫畫中主角們所吃的食物，以及各式聯名商品，就等你自己來環球影城親身體驗囉~

HUNTER X HUNTER全職獵人 大阪環球影城最新企劃

另一個聯名企劃「HUNTER X HUNTER全職獵人」將在環球影城的4D 劇院登場，以「HUNTER X HUNTER The Real 4D」為題，帶領大家和主角小傑、奇犽等人一起對抗西索的原創故事。

過程中小剛的「猜猜拳」、基路亞的「電光石火」、希索加的「伸縮自在的愛」等經典招式，也會透過3D影像、聲音、燈光、椅子的震動、水灑、風吹等方式真實還原，讓你體驗到更身歷其境的效果！

Universal Cool Japan 2022已在2022年3月4日開始，一路舉辦到今年8月28日，在日本的朋友們千萬別錯過！也希望在結束之前，日本就開放觀光了啊~~

圖片來自官網：https://www.usj.co.jp/web/ja/jp

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