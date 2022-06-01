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虧大了！勞動基金今年前4月累虧1983億元 收益率-3.94%

大阪難波出發30分鐘！奈良夜景聖地「生駒山豪華露營地」亮相

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▲自星空帳內部就能清楚遠眺奈良夜景。　圖：株式会社glampark／來源
▲自星空帳內部就能清楚遠眺奈良夜景。　圖：株式会社glampark／來源

日本近年來盛行豪華露營風潮，具備私人空間、能減少不必要接觸又能享受自然，為哈日族下趟必體驗的住宿模式。　圖：株式会社glampark／來源
日本近年來盛行豪華露營風潮，具備私人空間、能減少不必要接觸又能享受自然，為哈日族下趟必體驗的住宿模式。　圖：株式会社glampark／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】欣賞奈良夜景的熱門地點「生駒山」，今年3月起有豪華露營開幕囉！迷你營區「glampark OKAGERO」只有2棟星空帳，坐落於當地複合式料理旅館「門前OKAGERO」境內，晚上能在璀璨奈良夜景陪伴下入睡，雙人入住不含餐，每人11,000日圓起。

不同於其它豪華露營地的是，營區推出可額外加價的1泊2食方案，早晚餐都會安排在創業百年以上的門前OKAGERO大啖美食。晚餐可在會席料理、山珍火鍋、海鮮火鍋當中3選1，根據餐食內容不同，每人加價7,800～9,800日圓起就能享受佳餚。

▲百年料理老店佳餚搭配豪華露營，一趟就讓住客享受多樣化的日本之旅。　圖：株式会社glampark／來源
▲百年料理老店佳餚搭配豪華露營，一趟就讓住客享受多樣化的日本之旅。　圖：株式会社glampark／來源

▲「glampark OKAGERO」為生駒山首座豪華露營設施。　圖：株式会社glampark／來源
▲「glampark OKAGERO」為生駒山首座豪華露營設施。　圖：株式会社glampark／來源

奈良縣 glampark OKAGERO

交通：近鐵生駒站下車，換乘生駒山登山鐵道至「Y17-鳥居前站」下，徒步約2分。

地址：奈良縣生駒市門前町14-1

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奈良 火鍋 露營

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