KITTY粉必朝聖！ 世界最大蘋果觀景台「Hello Kitty淡路蘋果樂園」 2022盛大登場

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

位在瀨戶內海上最大的離島「淡路島」，時常推出令人眼睛為之一亮的主題設施，像是「蠟筆小新」、「火影忍者」、「哥吉拉」，又或是知名建築大師安藤忠雄的作品等，除了這些以外還有座人人都喜歡的可愛無嘴貓：「Hello Kitty淡路蘋果樂園」！

繼2018年開幕超大型Hello Kitty主題餐廳「Hello Kitty SMILE」，以純白色的Hello Kitty貓頭所設計，造型非常吸睛，內部有整面都是Kitty娃娃的牆面，還能欣賞光雕3D動畫。

時隔一年2019年又推出劇場型主題餐廳「Hello Kitty SHOW BOX」，外觀看似單純的白色建築，從空中俯瞰的話才會發現建築物造型竟然是一顆Hello Kitty！來到這可以享受一邊用餐一邊欣賞Hello Kitty歌舞秀的表演。

時隔3年的2022年Hello Kitty淡路蘋果樂園又將推出什麼新設施呢？

世界最大「Hello Kitty Apple House蘋果屋」2022年登場

從遠處就能看到這棵高達15公尺的紅色大蘋果，據說Hello Kitty的身高有5個蘋果高、體重是3個蘋果重，最喜歡的食物是媽媽做的蘋果派，不知道是不是因為這個原因而特別製成蘋果形狀呢？

大蘋果內是一個直徑長達14公尺的360度圓頂劇場，會用3D光雕投影技術播放各種Kitty的可愛模樣，以及「HELLO KITTY SHOW BOX」劇場裡面的表演秀準備片段。

中間的旋轉樓梯一路延伸到展望台，沿著走上景觀平台後就可以眺望到美麗的景緻。據說這裡看到的播磨灘夕陽，被票選為日本最美夕陽美景百選。除此之外還能與一旁的「Hello Kitty SHOW BOX」屋頂合照，將Hello Kitty造型屋頂盡收眼底！

從觀景台上一覽「Hello Kitty SHOW BOX」劇場餐廳的建築

開幕日：2022年4月29日

營業時間：11:00～17:00（最後入場時間16 :30）

定休日：星期三

日本國兵庫県淡路市野島蟇浦985-1

照片轉自官網：https://awajiresort.com/hellokittyshowbox/applehouse/

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