京都度假天堂！丹後半島「HOTEL 艸花 SOKA」唯美湖畔飯店
【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】大家去過京都「丹後半島」嗎？從天橋立再往北走，鄰接日本海的這個地方夏季是京都最棒戲水避暑地，冬季則能大啖從間人漁港捕獲的夢幻松葉蟹「間人蟹」，讓老饕們趨之若鶩！
今春改名重新開幕的「HOTEL 艸花 -SOKA-」鄰近京都最大淡水湖離湖，能享受美麗湖景、溫泉、庭園與隨季節變化的丹後佳餚。車程約5分鐘還有以「鳴砂」聞名，沙灘會自己唱歌的「琴引濱海水浴場」可以玩。
飯店預計秋季再開幕3棟獨棟的新客房，能遠離人群更安心住。根據方案不同，標準雙床房含早餐，每人12,100日圓起，選擇1泊2食則每人18,700日圓起。
京都府 HOTEL 艸花 -SOKA-
交通：JR天橋立站轉乘京都丹後鐵道至「網野」站下，車程約10分。
地址：京都府京丹後市網野町小濱915-15
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