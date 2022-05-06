快訊

政策慢半拍 讓機組員身心煎熬、地方政府疲於奔命

上網散佈「一起約FUN」被識破 東森旅遊57歲董座持毒被逮

「停停復停停，課停學不停」國文老師厭世改詩 遠距教學字字血淚

春遊大阪新景點！大阪環球影城附近「舞洲海濱公園」百萬粉蝶花海盛開

旅奇傳媒 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia
「舞洲海濱公園」春季粉蝶花盛開美景。　圖：写真AC／來源
「舞洲海濱公園」春季粉蝶花盛開美景。　圖：写真AC／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】到大阪就能追夢幻粉蝶花海！距離大阪環球影城車程約15分鐘的「舞洲海濱公園」過去是百合花園，2018年受颱風肆虐後改為種植粉蝶花，並在2019年春季重新對外開放。

公園內約100萬株粉蝶花在大阪灣旁邊隨風搖曳的景象超療癒，今年還加入鬱金香及櫻花共舞，春遊大阪的新興景點快收藏起來，下次就安排到行程中吧！

大阪府 舞洲海濱公園

賞花期：4月上旬～5月上旬

交通：從大阪環球影城自駕出發，車程約15分鐘；JR櫻島站換乘公車，車程約15分鐘；Osaka Metro宇宙廣場站換乘公車，車程約20分。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

大阪 公園 環球影城

延伸閱讀

田徑／跑到雙腳快抽筋 彭名揚靜岡公開賽400欄摘金

漫舞藍紫色花海 北市「戀夏內雙溪」花季周六登場

淡藍色粉蝶花！三浦半島最大規模「橫須賀市久里濱花之國」百萬花海登場

田徑／陳傑、彭名揚大阪出賽 衝進50秒內晉級決賽

相關新聞

10秒瞬間到地？！大阪最新再開發 通天閣「TOWER SLIDER」3樓高溜滑梯、連結梅田與JR大阪車站的空中平台

日本旅遊景點不斷發展及開拓，不只東京的新宿、東京車站周邊，大阪也有新的再開發計劃！除此之外，經典景點”通天閣”將有令人吃驚的新設施–三層樓高的溜滑梯！究竟是怎麼回事呢？

日本首間「繪本飯店」在奈良 到專為孩童打造的迷你小小世界探險吧

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】今天孩子才是主角！專門以孩童為出發點打造的主題式飯店「繪本飯店」位於奈良縣近郊，入住就像是來到小小世界，家具彷彿都被縮小燈照過，無論門或洗手台都是迷你版本。 每

虎年玩日本必抽超萌「老虎神籤」！出發京都松尾大社、兩足院

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】迎接虎年到來，當然要到和老虎有關的景點沾沾喜氣，下趟規劃日本旅行別錯過來此參拜，一起將京都2大超萌老虎神籤通通收集帶回家，和它們開心過虎年！ 松尾大社 京都四神

鐵道迷一起來搭日本最萌造型列車！奈良「生駒山登山鐵道」也太Cute啦

【旅奇傳媒/日本部報導】鐵道迷一定要來朝聖！奈良縣全長2公里的「生駒山登山鐵道」是日本第一條登山鐵道，整體路線分為兩段，遊客中途需在寶山寺站換乘1次才能抵達山頂。自山腳開往山腹的寶山寺線有4款列車輪班

美翻天！夜遊京都「平安神宮」 體驗夢幻光之迴廊、光雕參拜

【旅奇傳媒/日本部報導】日本各地在12月都紛紛展開各種彩燈秀、光雕展。一級景點京都也不例外，12月中旬起，京都的平安神宮與創意光雕團隊NAKED初次合作，推出超美夜間參拜活動「NAKED YORUMO

14萬日圓包場寺院住一晚！ 體驗戰國武將織田信長出人頭地的世界

【旅奇傳媒/日本部報導】日本知名武將織田信長下定決心想一統天下的地點「三井寺」，普遍被後世視為是信長出人頭地的起點。三井寺內400多年歷史的「妙嚴院」原先是僧人房，整修後成為住宿設施「宿坊 和空三井寺

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。