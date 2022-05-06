春遊大阪新景點！大阪環球影城附近「舞洲海濱公園」百萬粉蝶花海盛開

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】到大阪就能追夢幻粉蝶花海！距離大阪環球影城車程約15分鐘的「舞洲海濱公園」過去是百合花園，2018年受颱風肆虐後改為種植粉蝶花，並在2019年春季重新對外開放。

公園內約100萬株粉蝶花在大阪灣旁邊隨風搖曳的景象超療癒，今年還加入鬱金香及櫻花共舞，春遊大阪的新興景點快收藏起來，下次就安排到行程中吧！

大阪府 舞洲海濱公園

賞花期：4月上旬～5月上旬

交通：從大阪環球影城自駕出發，車程約15分鐘；JR櫻島站換乘公車，車程約15分鐘；Osaka Metro宇宙廣場站換乘公車，車程約20分。

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