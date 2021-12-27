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鐵道迷一起來搭日本最萌造型列車！奈良「生駒山登山鐵道」也太Cute啦

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「生駒山登山鐵道」造型列車超吸睛，車廂內裝潢與音樂也各有特色。　圖：ジョーナカさん／來源
「生駒山登山鐵道」造型列車超吸睛，車廂內裝潢與音樂也各有特色。　圖：ジョーナカさん／來源

【旅奇傳媒/日本部報導】鐵道迷一定要來朝聖！奈良縣全長2公里的「生駒山登山鐵道」是日本第一條登山鐵道，整體路線分為兩段，遊客中途需在寶山寺站換乘1次才能抵達山頂。自山腳開往山腹的寶山寺線有4款列車輪班運行、往山頂的山上線則有2款，全線共6款不同造型列車讓上下山移動過程不枯燥，好想多搭幾次全數收集！

▲生駒山頂能無阻礙地飽覽大阪市區風光。　圖：潤風さん／來源
▲生駒山頂能無阻礙地飽覽大阪市區風光。　圖：潤風さん／來源

當中最夯的就是行駛於寶山寺線的「小狗BULL」與「貓咪MIKE」列車，牠們是生駒山上遊樂園的吉祥物，戴著蝦趴到不行的新潮墨鏡，帽子和耳朵還會閃閃發光。抵達山頂後，能在擁有20種以上遊樂設施的「生駒山上遊樂園」盡情暢玩，園內採單項搭乘計費制，也有販售超值暢玩套票。

此外，生駒山頂還是內行遊客才知道、眺望大阪市景的隱藏版秘境景點，無論安排約會、三五好友出遊或家族旅行，一趟就能盡興而歸。

生駒山登山鐵道

交通：近鐵生駒線「生駒」站下車，徒步即達位於山腳的登山鐵道「鳥居前站」。

票價：12歲以上單程500日圓（孩童半價）。

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登山 遊樂園 秘境

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