鐵道迷一起來搭日本最萌造型列車！奈良「生駒山登山鐵道」也太Cute啦

台灣夜市是許多外國觀光客來台必去的景點，近來受到疫情紛擾，各大夜市也少了外國遊客的足跡。然而最近在日本，就有業者打算重現台灣夜市，讓因為疫情而無法到台灣玩的日本觀光客，能夠回味逛攤與品嚐台灣美食的感覺。

2021-09-10 12:21