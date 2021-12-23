美翻天！夜遊京都「平安神宮」 體驗夢幻光之迴廊、光雕參拜
【旅奇傳媒/日本部報導】日本各地在12月都紛紛展開各種彩燈秀、光雕展。一級景點京都也不例外，12月中旬起，京都的平安神宮與創意光雕團隊NAKED初次合作，推出超美夜間參拜活動「NAKED YORUMO-DE 平安神宮2021」，為期2週限定登場。
這場光雕展主打讓遊客享受只有在夜晚才能感受到的平安神宮風貌，境內包含應天門、尚美館、泰平閣等地點使用音樂、點燈與光雕投影呈現出四季風情，打造出絕美庭園與光之迴廊等夢幻空間可逛。
疫情當下防疫手段不馬虎，NAKED最經典的酒精迷你光雕，在此能欣賞代表京都的石竹、嵯峨菊與蒲公英等花草在掌心綻放，吸引遊客多多噴酒精、落實消毒。
不只純欣賞，遊客自身也能參與這場光之盛宴！可供租借的「NAKED Distance提燈」以平安神宮紫宸墊種植的「左近之櫻」與「右近之橘」為靈感設計，宛如手持一朵巨大光之花朵，藉由光亮範圍還能隨時提醒與其他遊客之間保持社交距離。
NAKED YORUMO-DE 平安神宮2021
期間：2021／12／15～12／30
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