2022賞楓口袋名單！京都近郊「紅葉景點5選」 避人潮愜意追楓

【旅奇傳媒/責任編輯-張子凌】往年秋季前往日本賞楓，處處人山人海，拍完照片，還會發現裡面一堆路人甲乙丙，是否覺得困擾？本篇整理了5處京都近郊紅葉景點，快將這些地方收進口袋名單，下個秋季一同遠離市區塵囂、避開擁擠人群愜意地追楓吧！

▌保津川遊船（紅葉期：11月中旬～12月上旬）

全長約16公里的保津川遊船，會從龜岡出發，在時而湍急時而平緩的水流中順流而下，抵達嵐山，每艘船約可乘坐24人。秋季時分，紅橙色的秋葉點綴在溪谷兩側，是能夠盡情欣賞壯闊美景的趣味體驗。

▲保津川遊船。 圖：京都府／提供

▌光明寺（紅葉期：11月中旬～下旬）

從京都市區出發，開車約半小時就能抵達的光明寺，又有「紅葉寺」之稱。境內可見數百棵紅葉樹，當中最受矚目的莫過於從勅使門延伸至總門的紅葉參道。每逢賞楓季尾聲，便會形成絨毯般的落葉美景。

▲光明寺。 圖：京都府／提供

▌金剛院（紅葉期：11月中旬～下旬）

有丹後紅葉寺之稱的金剛院，栽有數千棵紅葉樹，樹齡從數十年到數百年都有。推薦可在寺院周邊的「鹿原公園」，欣賞被紅葉包圍的三重塔。

▲金剛院。 圖：京都府／提供

▌大本神苑（紅葉期：11月中旬～下旬）

綾部市代表性景點「大本神苑」，周邊擁有20世紀最大規模的木造建築「長生殿」、日本國家重要文化財「木花庵」。在廣大的庭園中，隨處可見絢爛紅葉與常綠植物間相映的景致。

▲大本神苑。 圖：京都府／提供

▌淨琉璃寺（紅葉期：11月中旬～下旬）

京都府南端的淨琉璃寺，已有近千年歷史，境內保有三重塔、本堂等日本國寶。11月中旬起寺內楓葉漸漸轉紅，不論是紅葉環繞庭園的楓景，或是楓紅與三重塔相映的景色，隨手一拍都超美！

▲淨琉璃寺。 圖：京都府／提供

◎更多京都賞楓情報請參考「日本旅行情報局 大福家族」。

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