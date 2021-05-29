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體驗奢華住宿！ 安藤忠雄設計 全新「大阪W酒店」全黑大樓十分搶眼

聯合新聞網 / 窩日本

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

疫情解禁後你最想去哪裡？小編我最想到關西旅遊了！

這一兩年關西地區推出了很多全新的飯店，今年三月在大阪心齋橋也開幕了全新大阪W酒店（W OSAKA）！

由世界連鎖飯店集團萬豪國際集團（Marriott）所打造的品牌W HOTEL，想必大家一定不陌生。台北信義區也有W HOTEL的分店，萬豪集團特地選在日本的大阪開設全新W OSAKA，將帶領大家體驗最奢華的住宿品質。

W OSAKA位在心齋橋、道頓崛一帶，對觀光客來說交通十分便利，特地邀請在大阪出生的日本知名建築師「安藤忠雄」擔任監製設計，在大阪市中心打造一棟聳拔的全黑大樓，外觀十分搶眼。

與外部設計不同，內部的裝潢以奢華艷麗的風格打造，像是大廳便以五顏六色的座椅和LED燈打造，色彩鮮艷、活潑，讓人一進到大廳就能感受到飯店奢侈的元素。

飯店內一共有337間客房，每層樓都有不一樣的主題，也融合了日本傳統工藝、浮世繪等文化，傳遞大阪濃厚的歷史特色。大片的玻璃窗可以俯瞰大阪市區，摩登又兼具日式風味的設計別具一番風味。

餐廳部分共有4間餐廳與2間酒吧咖啡廳，日式和牛、日式壽司、法式料理等應有盡有，若只想待在飯店內好好放鬆享受的話，也提供了最新設備的健身房、SPA等設施，要滿足每一位來訪的旅客！

地址：大阪市中央区南船場4丁目1-3

https://www.marriott.co.jp/hotels/travel/osaow-w-osaka/

窩日本推薦閱讀：大阪、神戶13家精選住宿推薦！海景、大浴場、小小兵主題房統統在此！　

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