東京近郊所澤市小旅行！ 春櫻遊湖、大鳥居會發光、 收藏2萬本「書架劇場」超人氣

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東京近郊一日小旅行，許多人會去橫濱看海，或是到有小江戶之稱的川越逛老街，埼玉縣所澤市在近年來，因為由2萬本書即組成的壯觀「書架劇場」成為人氣的注目焦點，除了充滿特色的建築設計，所澤也以豐富自然資源，以及可以眺望富士山的狹山湖，成為許多東京人周休二日踏青兜風的好去處。

角川武藏野博物館 2萬冊書籍組成的書架劇場

【左圖】夜間點燈活動。【右圖】角川武藏野博物館。 圖／誠亞國際有限公司 提供

「所澤櫻花城（ところざわサクラタウン）」落成於2020年，包含圖書館、美術館、博物館、電影院、餐廳街與神社等，是一個擁有各式各樣設施的複合型設施，其美麗的外觀相當有名。「角川武藏野博物館」位在「所澤櫻花城」內部，在本博物館內還設有「書架劇場（日語原名為「本棚劇場」）」，劇場四周被高約8公尺的大型書架所包圍，總共收藏約2萬冊的書籍。非常推薦您一定要親自來此看看，實際感受現場的魄力。

由2萬本書即組成的壯觀「書架劇場」。 圖／誠亞國際有限公司 提供

地址：埼玉縣所澤市東所澤和田三丁目31番地3

營業時間：10：00～18：00，星期五、六10：00～21：00，每月第一、三、五週的星期二休

收費：可使用設施會依照門票的種類和收費而有所差異

網站：https://tokorozawa-sakuratown.com/en/

交通：從JR東所澤車站出發步行約10分鐘，或從西武線所澤車站搭乘巴士，車程約20分鐘。

會發光的大鳥居 武藏野坐令和神社

【左圖】武藏野坐令和神社。【右圖】點亮燈光後的鳥居。 圖／誠亞國際有限公司 提供

位於所澤櫻花城內的武藏野坐令和神社，由著名建築師負責設計工作，鳥居等部分材質採用金屬建材，建築物在夜間期間會發光，種種特點都展現出令和新時代的建築風格。

地址：埼玉縣所澤市東所澤和田三丁目31番地3

營業時間：10：00～17：00，10～3月10：00～16：30

網站：https://musashinoreiwa.jp/en/

交通：從JR東所澤車站出發步行約10分鐘，或從西武線所澤車站搭乘巴士，車程約20分鐘。

飽覽櫻花與艷紅楓葉 湖光山色狹山湖

【左圖】從狹山湖位置見到的富士山。【右圖】從狹山湖位置見到的富士山。 圖／誠亞國際有限公司 提供

狹山湖位在埼玉縣南方中部地區，橫跨所澤市與入間市的交界處，是在日本昭和9年（西元1934年）時，作為東京都蓄水池而打造的人工湖。狹山湖的周邊地區屬於縣立狹山自然公園，這裡在春季期間會綻放包括染井吉野櫻、日本山櫻等品種，總數達2萬株的櫻花；而秋季期間還能欣賞紅葉，以及映照在湖面上的群樹與富士山，甚至還可以進行賞鳥活動。由於一年四季都擁有美麗的景色，狹山湖也被選入埼玉縣的「自然百選」與「水壩湖百選」等名單中。

地址：埼玉縣所澤市勝樂寺25-2

網站：https://th.chocotabi-saitama.com/spot/34684

交通：從西武狹山線的西武球場前車站出發步行約15分鐘。

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