選一把適合自己的刀！ 淺草合羽橋刀具店「MUSASHI JAPAN武藏刀刃」 傳承日本職人製刀工藝

傳統的日本菜刀由工匠們手工製作﹐這樣的傳統工藝已有數百年的歷史﹐日本刀具更是在海外例如歐美國家中特別受歡迎﹐來日本遊玩時不妨買一把回家做紀念。位於淺草「合羽橋（又稱為河童橋）」道具街的MUSASHI JAPAN武藏﹐這裡距離雷門車站與商店街相當近﹐來到這裡一路上可以看到有許多河童相關裝飾以及販售餐廳用的食品模型、道具等等的專門店﹐當然也能看見許多專門販賣菜刀的店﹐每一間店的裝潢設計都很帥氣﹐很有武士風格。

而MUSASHI JAPAN武藏的店內風格也是走黑色系的帥氣風格﹐遠遠的就能夠看到二樓擺放了武將鎧甲﹐還沒進到店裡就已經能感受到霸氣滿分﹐一進到店內也能看見許多來自世界各國的工作人員﹐為的就是方便跟來日旅遊的外國人做介紹。而武藏是傳承日本700年鍛造文化的厨刀品牌﹐經過職人之手製作出來的刀刃透過一步一步緊密的作工程序﹐才能完美地呈現出一把順滑流暢讓人人用過後就再也離不開「它」的究極品質菜刀。

在MUSASHI JAPAN武藏可以照每個人的需求找到一把適合自己的菜刀﹐主要分為專門切蔬菜、專門處理肉類以及日常的萬用菜刀﹐以這三大項再去分門別類成其他細項﹐就是為了滿足每一個人的不同需求。不論是從專業廚師到一般日常使用都能夠在這裡找到合適的。在這網路發達的時代﹐就算不方便親自到店舖來購買﹐一樣可以透過官方網站來購買哦！官方網站上也有附上圖片以及解說每種刀的功用﹐非常方便﹐也很推薦事先在官方網站上看好後再到現場實際握握看菜刀的手感哦！

MUSASHI JAPAN武藏合羽橋店

地址：東京都台東区西浅草3丁目8-4 THOSHICHI BUILDING

營業時間：10:00～18:00

大眾交通：

TX筑波快線 淺草站，步行約6分鐘。

東京Metro淺草線 田原町站，步行約10分鐘。

官方網站（繁體中文）

MUSASHI JAPAN武藏店內販售的菜刀琳瑯滿目﹐不論是哪一種用途的菜刀都有﹐大概會讓人看得眼花撩亂。MUSASHI JAPAN武藏可支援多國語言﹐不知道該從何下手不妨可以詢問看看店員的意見﹐由專業的店員來為各位分析自己心目中的理想刀。

其中前面有提到店內的菜刀主要有專攻蔬菜、肉類以及萬用刀，從而再細分為各種不同功用的菜刀﹐以下簡單介紹日本菜刀的種類以及特性大家參考。

三德[萬能]

「三德」是最為被廣泛使用的一種萬用菜刀，在日本一般家庭中最常見，非常適合切肉、魚和蔬菜這三種食材。三德刀通常被歸類為多用途廚刀。

文化[萬能]

與三德同樣是很受歡迎的類型，但近幾年來變得不太常見，前端做成尖銳的設計刀刃偏寬，同樣適合切蔬菜而肉類則因為前端尖銳的設計而非常適合用在魚的分割。

菜切[蔬菜]

菜切是一種雙刃刀，刀身薄，在日本很受歡迎，主要用於快速高效地切塊、切片和切碎蔬菜、水果，且刀身上面特別設計美麗的花紋，是很容易就完售的一種刀型。

刺身刀[切片]

用於將海鮮和牛肉切成薄片做生魚片等。喜歡吃壽司的應該經常在壽司店看到這樣的刀。 它只有一側有一個長刀片，可以讓食物保持美麗和新鮮，刀側美麗的花紋讓人真的會忍不住想要買一把。

本燒

另外店長特別介紹手上這把看起來可以斬殺巨人的刀——「本燒刀」是由日本少數技術純熟的職人使用與日本傳統刀相同的方法去製作而成的。 它是一種採用日本傳統技術的工藝藝術，具有出色的鋒利度和耐用性，拿在手上非常有重量以及厚實度。 由於過程困難且耗時，產量非常稀少，一把價格就破百萬日幣。

其中所有種類的刀不論是刀身還是手柄的部分都有各有不同的材質，推薦可以實際進到店裡去握握看，感受每一把菜刀的重量，現場還能試刀，有提供現場試切的服務，親自體驗每把刀實際使用起來的感覺是如何，來尋找到適合自己的菜刀哦！

MUSASHI JAPAN武藏店舖二樓的部分，是一個可以購物完後上來稍作休息，品嚐店內精選的日本酒，總共有四種不同層次跟口感的日本酒可以做選擇，可以用划算的價格選擇一個組合搭配下酒菜，如果有滿意的酒還可以現場購買，牆面上武士對戰河童怪的水墨畫讓人感到特別驚艷。

二樓還有販售衣服的部分，就是店內店員們身上所穿的衣服，是利用日本傳統服飾跟現代風格做結合而成的設計，圖案也是選用很有日本代表的圖案，小編個人就很中意風神雷神的款式，有夠心動！

看完之後大家有沒有中意哪一把菜刀已經迫不及待的想把它帶回家了呢，來淺草玩時除了逛仲見通和淺草寺，不妨來這裡挑一把帶回家做紀念或者是到二樓品嚐不同層次口感的日本酒，充分的感受日本的傳統文化與職人手藝的魅力。

▲優惠券在此

期限至2024年11月止

折扣：網路購入可享10%折扣，店內購買可享5%折扣（可加上免稅的10%折扣）

使用地點：日本實體店面及網路商店

部分圖片提供、文章撰寫：Miya

責任編輯：Lucy Wu

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