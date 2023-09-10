神戶牛、飛驒牛、極品牛舌都吃得到！東京超高CP值平價和牛燒肉6選！(下)

【撰文:Anita/ 窩日本】

延續"神戶牛、飛驒牛、極品牛舌都吃得到！東京超高CP值平價和牛燒肉6選！(上)"，我們將繼續介紹3家東京不可錯過的燒肉店

4. 飛驒牛一頭家 馬喰一代

日本的和牛品牌非常多，而「飛驒牛」算是當中相當有名的，它是在岐阜縣飼養的黑毛和牛。但必需滿足肉質3等、步留等級A或B以上才能被稱作「飛驒牛」，等級不到的都叫作「飛驒和牛」。( 不知道甚麼是步留等級的朋友請參考這篇⇒⇒ 日本和牛如何分級？A5最高等級代表什麼意思？等級越高越好吃嗎？)

而馬喰一代就是選用A5等級的飛驒牛，而且是一次進貨一整頭，所以可以用划算的價格提供品質好與稀少部位的肉給顧客。飛驒牛的質很細、脂肪肥而不膩，不會因為油脂豐富而有反胃感，可以細細品味到肉質的純粹。

在馬喰一代可以用涮涮鍋、壽喜燒、燒肉的方式享受飛驒牛，晚間燒肉套餐從8,000日圓起跳，但是午餐最低僅2,000日圓就能吃到美味燒肉，而且還有附豆腐、沙拉、烤蔬菜、白飯、味噌湯、漬物、甜點，非常澎派，一餐吃下來超滿足！

飛騨牛一頭家 馬喰一代 銀座店

地址：東京都中央区銀座2-6-5 銀座トレシャス 11F

營業時間：11:00～23:00(午餐時段11:00～14:30 ）

5. 房家

想要以划算的價格吃到A5等級黑毛和牛，就來一次買下一整頭和牛的房家吧！

現在很多店家標榜買一整頭和牛，可是擔心有的部位不受歡迎賣不掉，所以偷吃步改以每個部位各別進貨，加起來是一整頭的方式來對應，但房家是一開始就真的是去市場競標買進一整頭牛，也因此很多特別稀有或受歡迎的部位會缺貨，所以內行的人都會不時去造訪房家，以遇到傳說中的「夢幻部位」。

房家有7間分店，每一家所提供的菜單有些微不同，像上野六丁目店就主打內臓（ホルモン），燒肉的價位也相對低價，最便宜的套餐不到一千日圓就能吃到。而日本橋店裝潢較高級，肉質也較佳，燒肉套餐從2500日幣起跳，但也有一千多日幣出頭的燒肉丼等菜單，可視個人狀況做選擇。

2500日幣起跳的套餐則除了一般常見的泡菜等小碟之外，還有附炙烤牛刺身、沙拉、飯後點心，主食還可從冷麵、石鍋拌飯、白飯中做選擇，CP值其實相當不錯。

房家上野六丁目店

地址：東京都台東区上野6-6-6 小湊ビル 1・2F

營業時間：平日17:00～23:00/週末及假日11:45～23:00

房家日本橋店

地址：東京都中央区日本橋室町2-2-1 コレド室町1 3F

營業時間：午餐11：00～15：00，晚餐17：00~23：00

6. 神戶牛燒肉&生牛舌料理 舌贊

舌贊是日本三大和牛之一神戶牛的專門店，每一次的神戶牛品評會中只有1~3頭牛會得到優秀賞，舌贊會直接買下一頭，並且以優惠的價格提供給客人。

店家的招牌是使用熟成生牛舌的涮涮鍋、牛舌燻製火腿、熟成牛香腸等等各種牛舌料理，和用羽釜炊好的白飯最搭，可以一口氣扒完一碗飯。

既然是高級的神戶牛，價格當然會比其燒肉店貴一些些，雖然也有2000日圓有找的生牛肉漢堡排和3種肉類綜合拼盤燒肉，但是推薦點3000日圓的「特選舟盛午餐」或「上燒肉舟盛午餐」，肉類全部裝在小船上，可以比較不同部位的口感。

更棒的是附有吃到飽的小BUFFET，除了一般的泡菜、沙拉可以隨便吃之外，有時候還會有驚喜的菜色例如咖哩牛肉或者燉牛肉，都是真材實料使用大塊的牛肉下去做，邊吃邊覺得這附餐也太大方了吧。

神戸牛焼肉&生タン料理 舌賛（ZESSAN）

地址：東京都千代田区大手町2-3-1 大手町プレイス ウエストタワー 2F

營業時間：週一至週五 11:30～14:00，17:00～22:30/週末及假日17:00〜22:00

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