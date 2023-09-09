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神戶牛、飛驒牛、極品牛舌都吃得到！東京超高CP值平價和牛燒肉6選！(上)

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:Anita / 窩日本】

來日本就是要吃和牛燒肉！肉質好、服務好、而且還很便宜~除了大家都知道的敘敘苑、六歌仙，其實還有超多好吃的餐廳，而中午的套餐更是CP值超高，往往是晚餐的半價以下！想知道哪裡的燒肉午餐可以用1000-3000日幣，就吃到神戶牛、頂級A5黑毛和牛、極品熟成牛舌嗎？趕快看下去吧！

註：菜單價格因物價變動而可能有所調整，文中價格僅供參考，最新資訊請查詢各家燒肉店官網。

1. Kintan

KINTAN是日本女生票選最想去燒肉店第一名，因為店的裝潢很時尚又很有氣氛，不會把全身弄得都是肉味，也能享受在高級餐廳約會的氣氛。

KINTAN最早是開在代官山的一間涮涮鍋店，後來開設燒肉店，而現在每一家分店的主題和風格也都不太一樣，還有肉割烹和牛肉壽司等不同的餐點。但分店幾乎都是在知名的時尚地區，例如惠比壽、原宿、表參道等等，因此非常適合約會逛街順便去吃頓烤肉大餐補充體力。

KINTAN的晚間套餐至少要6,980日圓起，但是平日午餐最便宜只要一千多日幣左右，白飯、沙拉、湯還可以免費續，真的是CP值超高！

小編最推薦「30日間熟成プライムKINTANハラミセット」，因為這裡面包含了店家招牌的熟成牛舌根、牛舌根、牛舌筋、隔橫膜，全部都是高級的部位，總份量超過220公克才3000日幣出頭！

神楽坂焼肉 KINTAN

地址：東京都新宿区神楽坂1-10-2

營業時間：平日11:30～15:00，18:00~23:00 /週末及假日11:30～15:00，17:30~22:00

2. 燒肉家KAZU 神樂坂

如果喜歡吃沙朗部位的話，標榜上等沙朗牛肉的KAZU就不能錯過了！(想了解燒肉各種部位的人請看 ⇒⇒ 日本燒肉店怎麼點餐？牛肉部位解說及菜單中日文對照完全攻略~和尚頭心、夏多布里昂是什麼？)

沙朗肉質非常細嫩，很適合用來作燒肉。KAZU的牛肉是使用向農家直接買下的黑毛和牛，每天都會有當天最推薦的菜單，常常去吃也會很有新鮮感。

KAZU提供的午間套餐有沙朗、牛肋骨肉、橫隔膜、鹽燒牛舌綜合定食可選，一份只要2,190日圓的沙朗最推薦，這種破盤價在其它地方可是很難找到的！

焼肉家 KAZU 神楽坂本店

地址：東京都新宿区神楽坂2-11-7 AY2ビル 1F-2F

營業時間：11:45～14:30，17:00～23:00

3. 天空燒肉星遊山

天空燒肉星遊山是前述的「KINTAN」集團下的燒肉店之一，因為位在汐留的高樓可以欣賞到無敵的東京景色，所以命名為天空燒肉。

他們提供了松坂牛、黑毛和牛等職人嚴選的高品質肉類，在超棒的空間中讓用餐的人留下難忘的回憶。也有人稱星遊山是『高級版的Kintan』，不僅是可眺望到東京景色的好位置，也曾經獲得Tabelog的燒肉百名店殊榮。

晚間套餐要價近萬日圓，但是午餐最便宜僅要1千出頭，可以說是超值到不行。約會時來這裡吃午餐也很有情調，感情會加溫唷！

天空焼肉 星遊山

地址：東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター 41F

營業時間：平日 11:30～14:30，17:30 – 23:00/週六及假日 11:00 – 15:00，17:00 – 23:00/週日 17:00-22:00

因為篇幅關係，我們將繼續介紹另外三家於下篇

窩日本推薦閱讀：(東京)2023最新池袋逛街全攻略–必逛商場、動漫聖地、家電量販店一網打盡！　

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