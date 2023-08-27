2023東京必訪！6間「東京咖啡廳」推薦 復古老宅、純白極簡、冷淡工業風一次收齊

睽違三年多，終於可以飛出國玩，相信東京會是許多人疫情後海外旅行的首選。而東京除了超級好買又有許多好拍景點之外，在東京的巷弄裡也藏著大大小小的特色咖啡廳，讓你可以在逛累了之後進去喝杯咖啡小憩一下。ReadyGo為你整理了6間東京咖啡廳推薦，快跟著我們的腳步一起收集在東京各個角落的特色咖啡店吧～

Neel

圖片來源：小紅書@牧羊女沒有羊

首先要介紹的是隱身在明治神宮附近巷弄的Neel，2020年才正式開幕的Neel，以一顆油畫感梨子作為主視覺設計，無論是在招牌上還是外帶杯上都能看到這顆小梨子的身影，十分可愛。Neel的店面是一間三層樓的老宅建築，斑駁的木門搭配溫暖木質色調的室內空間，給人一種非常愜意放鬆的感覺，隨手一拍都是超吸睛的質感美照。

地址：日本〒150-0001 Tokyo, Shibuya City, Jingumae, 2 Chome−19−2 Ｂ－ＨＯＵＳＥ

營業時間：週一～週日 10:00~20:30

Fuglen Tokyo

圖片來源：IG@fuglentokyo

來自挪威的咖啡品牌Fuglen，2012年5月在澀谷開設第一間海外分店Fuglen Tokyo便在IG上掀起了一股打卡熱潮，至今仍是去東京不可錯過的人氣咖啡廳之一。有別於日本較為傳統的、帶點昭和復古氣息的喫茶店，Fuglen Tokyo整體的風格更加隨性自在，且除了販售咖啡之外更同步經營酒吧，讓你白天可以品嚐美味咖啡，夜晚還能來這小酌一番，這座東京澀谷街頭最特別的存在請一定要排入你的跑咖名單當中。

地址：1 Chome-16-11 Tomigaya, Shibuya City, Tokyo 151-0063日本

營業時間：週一～週二 07:00~22:00、週三～週日 07:00~01:00

ONIBUS COFFEE

圖片來源：IG@onibuscoffee

最近才剛到台北大直NOKE忠泰樂生活開設首間台灣分店的ONIBUS COFFEE，在東京可說是最具人氣的咖啡品牌之一。ONIBUS在葡萄牙文當中有公車的意思，創辦人坂尾篤史希望能夠藉由美味濃醇的咖啡，將來自世界各地、擁有不同文化的旅人們聚集在一起，一同透過品嚐咖啡交流文化，因而將店名取為ONIBUS COFFEE。

圖片來源：IG@onibuscoffee

ONIBUS COFFEE提供手沖咖啡、單品咖啡兩大品項，有些店面也有提供輕食與甜點，而非咖啡類的品項則有黑糖牛奶、抹茶拿鐵等，無論是愛不愛咖啡的人都能在這找到自己喜愛的飲品。很特別的是，分別在奧澤、中目黑、八雲、自由之丘和那須各有分店的ONIBUS COFFEE每一間店的裝潢風格都不同，像是中目黑就是走比較老宅復古的風格，而八雲店的裝潢則較為簡潔明亮，愛收集不同風格咖啡廳的你去東京千萬別錯過。

地址：2 Chome-14-1 Kamimeguro, Meguro City, Tokyo 153-0051日本

營業時間：週一～週日 09:00~18:00

Shi Ten Coffee

圖片來源：IG@shiten_coffee

位於東京上野的Shi Ten Coffee，是一間專賣手沖咖啡的咖啡店，暖色調的裝潢搭配店內一片片大面的落地窗，能夠將東京的四季街景輕鬆收入眼底，令人感到特別放鬆舒適。Shi Ten Coffee的菜單非常簡約，只有冰滴、拿鐵、蜂蜜拿鐵跟豆漿拿鐵四種可以選擇，搭配不定期供應的各式手作甜點，為整間店增添了些許神秘感，可說是一間在地人才知道的特色小店。

地址：5 Chome-4-12 Sotokanda, Chiyoda City, Tokyo 101-0021日本

營業時間：週一～週五 08:00~17:00、週六～週日 12:00~17:00

Sidewalk Coffee Stand

圖片來源：IG@zl0430

位於日本東京都目黒区的Sidewalk coffee stand，位置就在目黑川旁邊，在櫻花季的時候坐在店內喝著咖啡，看著目黑川旁盛開的滿滿粉嫩櫻花，絕對是春季去東京一定要排入的行程。Sidewalk coffee stand是一棟兩層樓的建築，分為一樓的戶外區和二樓的內用區，二樓的空間雖然不大但裝潢得十分舒適，無論是想外帶拿鐵順著目黑川散步，還是想在室內舒服地坐著、看著目黑川美景發呆都非常合適。

地址：日本〒153-0042 Tokyo, Meguro City, Aobadai, 1 Chome−23−14 斎藤ビル

營業時間：週一～週日 09:00~19:00

Mills Coffee

圖片來源：IG@millscoffeetokyo

最後要推薦的是Mills Coffee，Mills Coffee是一間隱身在東京千住橋附近住宅區的社區型咖啡廳，可愛的純白色建築搭配醒目的紅色招牌，頗有法國街頭咖啡廳的感覺，很適合在這拍幾張街拍照。Mills Coffee店內販售各式各樣美味的麵包、糕點以及咖啡，其中最推薦他們的無花果鮮奶油餐包，濃郁又不會太過膩口的奶油搭配鬆軟的麵包，以及微酸的無花果，在口中形成完美平衡，熱愛精緻澱粉的你一定要試試看。

地址：47 Senjuhashidocho, Adachi City, Tokyo 120-0038日本

營業時間：週二～週五 11:00~15:00、週六 11:00~16:00

延伸閱讀>>日本東京景點｜文青必訪3處特色市集 東京最大規模的二手市場攻

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」