Luke’s龍蝦堡、世界TOP50咖啡店 東京原宿超美味人氣美食4選！

原宿是美食、購物、潮流文化的聚集地,來到這裡自然有許多人氣美食。不管是Bills或阿夫利拉麵這樣大家都知道的名店,還是像NUMBER SUGAR這樣的個性小店,就像文化熔爐般彼此和諧的共存於此。

今天窩小編要來分享4間原宿不吃不可的美食,包含主食以及得到國際肯定的咖啡名店,快點一起來看看吧~

1. LUKE’S LOBSTER 表参道キャットストリート店

在美國有許多分店的龍蝦麵包「Luke’s Lobster」是原宿的必吃美食之一。2021年搬到表參道貓街、並設有簡易的木製露台區,可以坐下來悠閒享用美味的龍蝦麵包!除了龍蝦也有螃蟹堡、蝦堡等混搭選擇。

「Lobster Roll」龍蝦堡分為US與REGULAR兩種尺寸,差異在於龍蝦肉的多寡。麵包會先稍微烤過並抹上香濃奶油,搭配口感札實且鮮甜的龍蝦肉,冷熱口感非常特別,也因為將龍蝦肉冷卻的關係因此肉質QQ的有彈性。

官網 https://www.flavorworks.co.jp/brand/lukeslobster.html

營業時間 11:00~20:00

定休日 不定休

地址 東京都渋谷区神宮前5丁目25−4 1F

2. 茶茶の間

在表參道享受一杯好茶的時光吧。「茶茶の間」是一間品茶的專賣店,老闆堅持提供單一農園的單一茶種來泡上一杯好茶,比起混和茶葉更能品嘗到茶的原有香氣,因此店家又有「能夠品嘗到日本山的香氣」的美名。

茶茶の間的泡茶師皆擁有「日本茶侍茶師」資格,每一杯都是茶師細心沖泡而成。

茶葉會分成四種沖泡方式,首先請直接單吃茶葉來品嘗看看最根本的味道,透過舌尖去感受茶葉自身的香氣。接著茶師會以「冷、熱、不同的沖泡時間」等方式來沖泡茶葉,享受四回茶葉所帶來不同的味覺與嗅覺體驗。

品嘗時還能搭配店家特製的抹茶提拉米蘇、冰淇淋等甜點,享受一頓充滿茶香的下午茶時光吧!

官網 https://chachanoma.com/

營業時間 13:00-17:30

定休日 周一至周四

地址 渋谷区神宮前5-13-14

3. THE BURGER STAND FELLOWS

離原宿稍微遠一點點,位在「表參道」站徒歩約4分鐘的「THE BURGER STAND FELLOWS」,是一間擁有80多萬間美食餐廳指南「食べログ」中獲得2022年百名店的知名漢堡店。手工製作的漢堡後在點餐後才使用炭火燒烤,新鮮的食材、十足的份量、手做的美味造就出他超人氣的原因。

官網 https://www.fellows-burger.com/

營業時間 周二至周六11:30~15:00/18:00~20:00、周日11:30~19:00

定休日 星期一、每月第一周周四

地址 東京都港區北青山 3-8-11

4. The Roastery by Nozy Coffee

隱身在貓街巷弄裡的「THE ROASTERY by NOZY COFFEE」是一間多次榮獲「Big 7 Travel」評選為世界/亞洲50間最佳的咖啡廳,在2022年的「THE 50 BEST COFFEE SHOPS IN THE WORLD」也再次榮獲第45名的殊榮!

店內正中央是超大吧台區,四周圍繞著座位,戶外也有些許的座位,整間店非常的chill~THE ROASTERY by NOZY COFFEE屬自家烘焙咖啡,後方還有烘豆區,店內充滿濃濃的咖啡香氣。

如果點的是手沖咖啡,就可以在後方烘豆區選擇自己喜歡的咖啡豆種類,再由專業的咖啡師現場用手沖煮。

下次在原宿逛街逛累了,不妨在這裡喝杯咖啡休息一下吧!

官網 https://www.tysons.jp/roastery/

營業時間 10:00〜20:00

定休日 無

地址 東京都渋谷区神宮前5−17−13

