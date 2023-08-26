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Luke’s龍蝦堡、世界TOP50咖啡店 東京原宿超美味人氣美食4選！

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:Natalie/ 窩日本】

原宿是美食、購物、潮流文化的聚集地，來到這裡自然有許多人氣美食。不管是Bills或阿夫利拉麵這樣大家都知道的名店，還是像NUMBER SUGAR這樣的個性小店，就像文化熔爐般彼此和諧的共存於此。

今天窩小編要來分享4間原宿不吃不可的美食，包含主食以及得到國際肯定的咖啡名店，快點一起來看看吧~

1. LUKE’S LOBSTER 表参道キャットストリート店

在美國有許多分店的龍蝦麵包「Luke’s Lobster」是原宿的必吃美食之一。2021年搬到表參道貓街、並設有簡易的木製露台區，可以坐下來悠閒享用美味的龍蝦麵包！除了龍蝦也有螃蟹堡、蝦堡等混搭選擇。

「Lobster Roll」龍蝦堡分為US與REGULAR兩種尺寸，差異在於龍蝦肉的多寡。麵包會先稍微烤過並抹上香濃奶油，搭配口感札實且鮮甜的龍蝦肉，冷熱口感非常特別，也因為將龍蝦肉冷卻的關係因此肉質QQ的有彈性。

官網 https://www.flavorworks.co.jp/brand/lukeslobster.html

營業時間 11:00～20:00

定休日 不定休

地址 東京都渋谷区神宮前５丁目２５−４ １Ｆ

2. 茶茶の間

在表參道享受一杯好茶的時光吧。「茶茶の間」是一間品茶的專賣店，老闆堅持提供單一農園的單一茶種來泡上一杯好茶，比起混和茶葉更能品嘗到茶的原有香氣，因此店家又有「能夠品嘗到日本山的香氣」的美名。

茶茶の間的泡茶師皆擁有「日本茶侍茶師」資格，每一杯都是茶師細心沖泡而成。

茶葉會分成四種沖泡方式，首先請直接單吃茶葉來品嘗看看最根本的味道，透過舌尖去感受茶葉自身的香氣。接著茶師會以「冷、熱、不同的沖泡時間」等方式來沖泡茶葉，享受四回茶葉所帶來不同的味覺與嗅覺體驗。

品嘗時還能搭配店家特製的抹茶提拉米蘇、冰淇淋等甜點，享受一頓充滿茶香的下午茶時光吧！

官網 https://chachanoma.com/

營業時間 13:00-17:30

定休日 周一至周四

地址 渋谷区神宮前5-13-14

3. THE BURGER STAND FELLOWS

離原宿稍微遠一點點，位在「表參道」站徒歩約4分鐘的「THE BURGER STAND FELLOWS」，是一間擁有80多萬間美食餐廳指南「食べログ」中獲得2022年百名店的知名漢堡店。手工製作的漢堡後在點餐後才使用炭火燒烤，新鮮的食材、十足的份量、手做的美味造就出他超人氣的原因。

官網 https://www.fellows-burger.com/

營業時間 周二至周六11:30～15:00／18:00～20:00、周日11:30～19:00

定休日 星期一、每月第一周周四

地址 東京都港區北青山 3-8-11

4. The Roastery by Nozy Coffee

隱身在貓街巷弄裡的「THE ROASTERY by NOZY COFFEE」是一間多次榮獲「Big 7 Travel」評選為世界/亞洲50間最佳的咖啡廳，在2022年的「THE 50 BEST COFFEE SHOPS IN THE WORLD」也再次榮獲第45名的殊榮！

店內正中央是超大吧台區，四周圍繞著座位，戶外也有些許的座位，整間店非常的chill～THE ROASTERY by NOZY COFFEE屬自家烘焙咖啡，後方還有烘豆區，店內充滿濃濃的咖啡香氣。

如果點的是手沖咖啡，就可以在後方烘豆區選擇自己喜歡的咖啡豆種類，再由專業的咖啡師現場用手沖煮。

下次在原宿逛街逛累了，不妨在這裡喝杯咖啡休息一下吧！

官網 https://www.tysons.jp/roastery/

營業時間 10:00〜20:00

定休日 無

地址 東京都渋谷区神宮前5−17−13

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東京 咖啡廳 必吃

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