全球首家「GODIVA 麵包店」進駐日本東京！28款口味最便宜50元台幣吃得到

東京食尚新寵！Godiva作為比利時頂級巧克力品牌首度進軍麵包界！全球首家「GODIVA Bakery Godipan」進駐日本東京，將經典巧克力糅合創意烘焙，精心呈獻28款麵包甜點，其中包括巧克力咖哩麵包、可可蛋糕、可可果奶油麵包等，不容錯過的是，這些誘人麵包比起冰淇淋或巧克力禮盒，意外以親民的價格吸引顧客，一定要吃吃看。

圖／來自Godiva Japan臉書粉專

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喜歡麵包的饕客們，千萬別錯過「Godiva全球首家麵包店」在東京的矚目登場！借鑒日本人對於軟甜麵包和美味點心的極度熱愛，比利時巧克力的王牌品牌「Godiva」精心策劃，將巧克力與麵包更契合融為一體，比起一般巧克力麵包，保證賦予味蕾前所未有的新感受。至於店面以俏皮插畫和熱情紅色為主調，空間相當舒適。

圖／來自Godiva Japan臉書粉專

「東京Godiva全球首家麵包店」更瞄準28款特色麵包，匠心巧思融合可可香氣的巧克力奶油與鬆軟麵團，打造多層次的巧克力風味口感，而這些麵包售價僅從216日圓至702日圓不等，最低約台幣五十元就可以吃到奢華巧克力麵包，高級口感、親民價格。

圖／來自Godiva Japan臉書粉專

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除此之外，「GODIVA Bakery Godipan」特別推出優惠活動：只需消費滿500日圓（含稅），即可獲得一枚獨特印章，累積10枚印章更可兌換免費優惠券，意即免費換麵包一份。近期台灣觀光日本人潮爆炸，若前往東京一定要買來吃吃看。

圖／來自Godiva Japan臉書粉專

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