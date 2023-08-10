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影／雷雨狂炸新北三峽、鶯歌！淹水還出現「水浪」 民眾驚呼：像到海邊

再飛一次！濟州航空「飛首爾、釜山」單程1,860元起，最高優惠550元

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／濟州航空粉絲專頁、波音提供
圖／濟州航空粉絲專頁、波音提供

韓國機票促銷！濟州航空祭出首爾、釜山單程1,860元起優惠機票，促銷機票將於8/11上午九點起開賣，最高優惠550元。準備搶機票，出發打卡首爾夢幻花海、釜山煙火節～

圖／波音提供
圖／波音提供

濟州航空再推韓國機票優惠，「桃園－首爾仁川」單程未稅2,290元起、「桃園－釜山」單程未稅1,860元起，無論是想飛首爾購物還是飛釜山賞景統統能滿足，促銷將於8/11上午九點起啟動，旅遊期間為2023/9/1至2023/11/30，動動手指搶優惠，出發韓國趁現在。

濟州航空 韓國機票促銷活動資訊

促銷期間：2023/8/11 9:00～2023/8/24 16:00

旅遊期間：2023/9/1～2023/11/30

促銷內容：桃園－首爾仁川 單程未稅2,290元起；桃園－釜山 單程未稅1,860元起

購票管道：濟州航空官網、手機APP

注意事項：優惠代碼數量有限，領完為止；部分票價不適用，可使用票價依官網顯示為主；限台灣出發往返機票使用

＊促銷內容與購票辦法以濟州航空公告為準

圖／濟州航空粉絲專頁
圖／濟州航空粉絲專頁

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機票 釜山 航空

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