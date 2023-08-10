再飛一次！濟州航空「飛首爾、釜山」單程1,860元起，最高優惠550元

這個月16號就進入農曆七月了，在鬼門開之前，「Funtasty 有趣市集」集結了各種『陰間地獄』餐點攤車，從8/11～8/13在圓山花博花海廣場挑戰大家的膽量跟味蕾，營業時間一路從下午、傍晚到晚上10點，適合大膽的你揪朋友一起來試試～

2023-08-10 12:00