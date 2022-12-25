處處是美景！ 2022東京「冬季夢幻燈光秀」(下) 表參道、讀賣樂園、代代木公園 投入閃爍的異世界

【撰文:Shinon/ 窩日本】

接續2022東京燈光秀(上)，讓我們來看東京夢幻燈光秀的另外四選吧

5. 讀賣樂園 (ジュエルミネーション)

位於東京近郊的讀賣樂園，近年為吸引新的客群，在燈光秀上放入了不少心力。從新宿利用京王線到京王讀賣樂園站，最快21分鐘就到，然後便可利用纜車或巴士來到樂園門前。

讀賣樂園在早上是一個普通的遊樂園，在晚上卻搖身一變為閃閃發亮的世界！從路邊的樹木到每一個機動設施都佈滿閃爍的燈光，而且主題不同，像是燈飾隧道、燈飾金字塔等有多個看點讓你可以慢慢逛！

在讀賣樂園的最大樂趣就是可以利用摩天輪在高空俯瞰整個樂園，把夢幻的景色收盡眼底！乘坐摩天輪本來已是約會的好活動，加上燈光秀更是把浪漫氣氛推到最高點！！在沒有人打擾的私人空間中靜靜欣賞漂亮的燈飾，真是極致的享受。

另外不要錯過這裡的燈光噴水秀！音樂、噴水與燈光三位一體的表演，最高15米的噴水非常有氣勢，記得停下腳步看看！要逛完整個樂園約花一至兩個小時，內裡有餐廳、滑冰場等各種設施，最適合情侶或跟朋友來玩樂一整個晚上！

2022年以「LIGHT IS HAPPINESS！」為主題，希望遊客看著燈光和演出會感到幸福。園內會有10個不同主題的燈飾區，也少不了著名的燈光噴水秀！有三個不同主題的表演秀會在每天多個時段舉行，巨大噴水在燈光點綴下讓人看到目不暇及。

活動期間：2022年10月20日至2023年4月9日

6. 澀谷代代木公園 (青の洞窟 SHIBUYA)

來源自pr times

澀谷最具代表性的燈飾，同時也曾獲選為東京都內人氣燈飾第一名，往年開辦都超過140萬人次前往！從澀谷公園通往代代木公園方向走去，沿路會開始看到點點藍色燈光，引領大家走進如夢似幻的世界。

來源自pr times

來到主會場，約300米長道路上的櫸樹會裝飾60萬顆LED燈，打造出一片藍色燈海。走在樹木之間仿如穿過了藍色洞窟一樣，被神秘又浪漫的藍燈圍繞，深陷在獨特的世界觀中。

來源自pr times

每年會場中還會設有巨型吊鐘，遊客可以敲響鐘聲，寓意帶來幸福，來到時可別忘了敲敲看。

活動期間：2022年12月8日至12月25日

7. 原宿表參道 (表参道イルミネーション)

如果看完青之洞窟還意猶未盡，穿過代代木公園可來到原宿，表參道也有美麗的燈飾在等著你。

在表參道約1.1km的馬路兩旁，約150棵樹木以90萬顆金黃色LED燈光覆蓋，形成華麗的黃金隧道。耀目的金色燈光與周邊精品名牌互相輝映，盡顯貴氣！

來源自官網

活動期間：2022年12月1日至12月29日

8. 中目黑目黑川 (目黒川みんなのイルミネーション)

目黑川原來不只是賞櫻聖地，在年末也是欣賞燈飾的好去處。約2.2km的目黑川兩岸樹木會裝飾約35萬個粉紅色的燈泡，燈光的倒影折射在漆黑的河面上，帶來夢幻的鏡象效果，讓人聯想起夜櫻的迷人景象。

目黑川兩邊有很多商店及餐廳，來逛街品嚐美食，順便漫步在粉紅隧道中，享受迷人的晚上吧！

活動期間：2022年11月11日至2023年1月8日

東京的冬日晚上真的到處都是美景，以前在網路上看過照片後一直都很想親身拜訪，身臨其境時更覺名不虚傳，比預期中還要漂亮。雖然只是一些小燈泡，聚集起來卻會交織出夢幻的景象，讓人會忘記現實，陶醉在這個美妙的空間裡。難得冬季來到這個國家的話，絕對值得一看，記得要帶上能拍夜景的相機，與為你拍照的“那一位”囉！

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