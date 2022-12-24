讓人心跳不已！ 2022東京「冬季夢幻燈光秀」(上) 丸之內、六本木、惠比壽繽紛浪漫

【撰文:Shinon/ 窩日本】

踏入11-12月，東京各地就會展出各種的夜間燈飾，以渾身解數來迎接聖誕佳節。街道也因為這些美麗的燈飾而換上新裝，在晚上發放出閃耀奪目的光芒。除了知名的六本木、汐留之外，還有哪些網路熱門的燈光秀地點呢？以下就讓小編來推薦你8個東京必看的冬季燈光秀吧！

1. 丸之內地區 (丸の内イルミネーション)

如果你剛好來到東京車站購物或換乘，那麼不要錯過站外的燈飾。從丸之內出口一直往前走，很快便會看到奪目的燈光！

丸之內地區的聖誕燈飾

在約1.2公里的街道、兩旁340棵樹上掛滿120萬個亮麗的小燈泡。看著似是無盡的黃金大道，有著一股莫名的吸引力會讓你一直往前走，走進這個明亮耀眼的世界裡！不過請注意，雖然走在馬路中間拍照構圖最漂亮，而平日車輛也不多，但拍照還是記得要小心喔！

自問腳力夠好的話，不妨多走幾步，中途還可看到其他聖誕燈飾，像是丸之內大廈高8米的北歐風聖誕樹或是丸之內Brick Square的白色裝飾，都會讓你停下腳步拍上幾張。

走到盡頭便會到達有樂町，再過馬路便是日比谷Midtown！2022年的主題為「HIBIYA Magic Time Illumination」，以猶如魔法的瞬間為主題，以藍綠色的燈光帶來如身處在極光的夢幻場面中。這麼多看點，哪一款聖誕裝飾最合你心意呢？

活動期間：2022年11月10日至2023年2月19日

2. 恵比壽Garden place (バカラエターナルライツ)

說到浪漫約會地點又怎可缺少惠比壽呢？不只作為各種經典日劇情景，周邊又多充滿格調的餐廳，時尚的氣氛環境最適合來一場特別的聖誕約會。

就在恵比壽Garden place，一到達廣場會看到高10米的聖誕樹在黑夜中閃閃生輝。然後是一道紅地毯長廊，伴著兩旁佈滿燈飾的樹，走在上面會讓你有種猶如明星般的高貴感。

華麗的紅地毯會引領你到一座巨大的水晶燈前，這是世界上最大的水晶燈，高5米、總共有250顆燈，看上去晶瑩通透，設計精美。雖然被玻璃所包圍但仍無擋其奪目的光芒，只是要拍到完整的燈飾有點因難，是唯一可惜之處。

在2022年，會場會設有名為「Music Ball」的舞台，台上的鋼彈開放給遊人隨意演奏，周邊會有座位可休息一下，聽著隱藏在民間的高手彈奏音樂，眺望漂亮的燈飾邊聊聊天，來場美妙的約會吧！

活動期間：2022年11月12日至2023年1月9日

3. 東京六本木中城 (MIDTOWN CHRISTMAS)

日本的燈飾通常都是掛在高高樹上，如果想換個角度去欣賞，那麼可以到六本木的東京中城漫步於燈海中。2022年的燈光秀以「CHRISTMAS STORY LIGHTS」為主題，為這個聖誕帶來特別的一天。以繽紛多彩的燈飾配合音樂及泡泡，營造出如身在戶外劇場中震撼的演出。

在11月17日至12月24日有特別的泡泡演出，每天會噴出約45萬個泡泡來增加臨場感。泡泡在燈飾照耀下更加迷人，有些更會加上煙霧，看起來如夢似幻，讓你完全投入在迷離的光影世界。

逛完廣場後還不夠的話，也可到東京中城的花園去，那裡各種樹木都掛上去不同顏色的燈光，可以悠閒地漫步一番。在商場內也有聖誕市集出售來自世界各地的聖誕飾品，以及各種聖誕限定版甜點，順道來買些伴手禮囉！

活動期間：2022年11月17日至12月25日

4. 東京Garden Terrace紀尾井町 (KIOI WINTER)

就在六本木附近，赤坂的東京Garden Terrace紀尾井町也是個不錯的欣賞燈飾地點！

這裡可以看到由42,000顆水晶組成的聖誕樹在燈光下閃爍，由著名的箱根玻璃美術館跟商場合作，聖誕樹高6米，在下午自然光時已經很漂亮，在晚上更是動人！遠看樹上就似佈滿純白飄雪一樣高貴、近看則精緻，十分獨特！

而在其他地方則掛上約48萬顆香檳金的燈泡，照亮了整個地方！雖然相比起其他地方，這裡範圍較小，但華麗的金色燈光配襯典雅的歐式建築也是別有風味。

看完燈飾之後，還可以與另一半或朋友到上圖的歐式建築裡吃頓浪漫的晚餐或喝點小酒。這建築來頭可不小，是朝鮮末代皇帝生前在日本所居住的宅邸，現在則被指定為國家文化財，一部分作為結婚會場使用，另一部分則是氣氛滿點的餐廳和酒吧。想讓燈光秀的浪漫再進一步升溫的話，來這個隱藏版景點就對囉!!

特別推薦你一個拍照好位置，就是去拍旁邊河上的倒影，恰到好處的鏡面折射會形成極佳的構圖，也可把整道金色長廊收盡眼簾，從不同角度看一樣吸引！

活動期間：2022年11月10日至2023年2月28日

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