跟著在地人走遍橫濱浪漫景點！「橫濱一日遊」景點10選推薦(下)

【撰文:Shinon/ 窩日本】

接續橫濱一日遊上集，我們繼續介紹剩下的5個景點

6. 象之鼻公園

就在紅磚倉庫旁有一個小公園與咖啡廳象の鼻テラス，也是不錯的休憩地點。如果你是日劇迷，可能會對這裡的藍色小象擺設感到有點眼熟。沒錯！這裡就是人氣日劇《逃避雖可恥但有用》(月薪嬌妻)的拍攝場地之一，男女主角碰面的地方，粉絲們千萬記得拍下紀念照！

地址：神奈川県横浜市中区海岸通1丁目

來源自日劇《逃避雖可恥但有用》

7. 大棧橋

穿過象之鼻公園後就會來到大棧橋。這裡其實是一個碼頭，上方則打造成觀景台及休憩的地方。大棧橋的特別之處在於它的結構，遠看如同一艘宇宙戰艦的龐大建築，卻沒有用到任何一根柱子，全靠木頭的折板結構支撐起整個碼頭。在這裡你可以飽覽漂亮的橫濱夜景，這次我在黃昏時分到訪，看著天色的轉變真的非常夢幻，想要牽一牽身邊人的手呢 ！

橫濱的夜景是經特別設計，大廈的高度都是經過衡量，以達至完美的構圖。親眼看過後會被那幅景致所打動，確實很耀眼迷人，現實比照片更要漂亮數倍！

地址：神奈川県横浜市中区海岸通1-1-4

8.山下公園

山下公園雖然就是一個普通的公園，但很受當地人歡迎，在假日可以看到四周坐滿情侶或家庭，也有不少人帶著小狗來閒逛。一進去首先看到噴水池，還可拍到跟橫濱塔這個地標的合照呢！

就在噴水池的附近，你一定不會錯過這艘倘大的郵輪“氷川丸”！在90年代它曾是日本最豪華的客輪，現在則一直停泊在橫濱供遊人免費進內參觀！我的朋友説他小時候超愛進去探險，帶著小孩的話不妨花點時間去見識一下喔！

走到累了嗎？公園四周設有草地及長椅讓人休息，很多情侶都躺下來感受陽光或是邊眺望海景聊聊天呢！公園其實不算太寧靜，不過大家都沉醉在自己的小空間好好放鬆休息。

離開前別忘了跟紅鞋女孩雕像合照留念！我的朋友說這可是日本人的指定打卡點，的確當日就看到不少人停下腳步來拍照！紅鞋女孩背後其實有一個悲傷的故事，關於一名穿著紅鞋的女孩因家境貧困而被送給美國傳教士收養，但在前往美國前患病，最後在孤兒院結束了僅僅9歲的生命。她的家人後來追查她的蹤跡，得知噩耗後為她寫下紅色靴子的歌詞，這個故事與紀念雕像流傳至今。

地址：神奈川県横浜市中区山下町279

9. GUNDAM FACTORY YOKOHAMA

位在橫濱山下埠頭的GUNDAM FACTORY YOKOHAMA是一個期間限定的活動，其中最注目的當然是18公尺實體大，還會活動的鋼彈像！

每天會上映多場數分鐘的表演，鋼彈的手腳會配合著音樂動起來，現場觀賞時真的很壯觀。如果另外付3,300日幣還可登上GUNDAM-DOCK TOWER近距離觀看。

會場內還有鋼彈主題商店、主題咖啡廳、製作模型的地方，對於粉絲來說是個必不錯過的景點。因為疫情，目前活動期間會延遲到2023年3月結束，外國旅客們也可期待一下之後會否再延長喔！

地址：神奈川縣橫濱市中區山下町279番25

10. 馬車道歴史建築群

馬車道有很多充滿歷史價值的建築物，像是神奈川縣立歴史博物館是日本國家指定重要文化財，横濱銀行協會、横濱指路教會、横濱第二合同廳舎等多所都是横浜市認定歴史的建造物。在這裡散步可以來場建築聖地巡禮。

雖然每個景點都很近，但一天內走完整個行程，還是有點累的。要是真的約會的話，大家可以從中挑選自己喜歡的景點，或分成兩天慢慢走。不過親身走過後也理解為什麼橫濱會是約會聖地。這裡既時尚也兼備復古的氣氛，加上集合購物、美食、拍照、夜景等4大元素，試問哪位會不喜歡呢？

花上一天來逛逛，這裡讓人放鬆的氛圍會讓你從忙碌的生活中喘一口氣，渡過一天美好的假期～

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