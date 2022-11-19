跟著在地人走遍橫濱浪漫景點！「橫濱一日遊」景點10選推薦(上)

【撰文:Shinon/ 窩日本】

橫濱的景點有很多，單是車站週邊的商場一天也逛不完，還有杯麵博物館、麵包超人博物館等適合親子同樂的去處。近年還建了很多新景點，像是觀光纜車「YOKOHAMA AIR CABIN」，「會動的鋼彈」等等，不管是一日遊還是住宿個一兩天都可以玩得盡興。就讓住在橫濱的小編為大家介紹一些橫濱必去的景點吧～

港未來（みなとみらい）周邊

在港未來及櫻木町車站周邊，有很多商業及觀光設施，是個適合一天遊的去處。那裡的景色怡人，尤其夜景更是浪漫，是很多日本人喜歡的情侶約會景點。

1. YOKOHAMA AIR CABIN

在2021年4月開幕的YOKOHAMA AIR CABIN是日本首家都市型循環式纜車，來回櫻木町車站與運河公園，單程大概約10分鐘內便到達，沿途可以看到橫濱美麗的都市景色。

小編也有試坐過，可能因為還很新的關係，纜車的玻璃很乾淨而且面積很大，所以會有種懸浮在半空中的感覺，更好欣賞到風景。被高樓大廈包圍的纜車還真是很新鮮的體驗。

地址：横浜市中区新港2丁目1番2号

延伸閱讀：在橫濱可以搭纜車觀光？全新纜車「YOKOHAMA AIR CABIN」2021年4月開幕！周邊有什麼景點？

2. Konica Minolta Planetaria YOKOHAMA

來源自Konica Minolta Planetaria YOKOHAMA Twitter

在2022年3月於Yokohama Gate Tower內開幕的全新天文館，由日本數位相機及影像軟體公司柯尼卡美能達所營運，帶來最佳的天文影象體驗。

他們每天提供多場不同主題的天文投影作品，像是結合著名文學作品「銀河鐵道之夜」，或是與青春動漫合作等，再加上使用充滿臨場感的最新LED屏幕，可以充分享受美麗的星空。如果選擇限定4席的沙發座位，躺著觀賞會更療癒喔！

地址：神奈川県横浜市西区高島一丁目2番5号横濱ゲートタワー2F

3. 橫濱地標大廈

來源自橫濱地標大廈官方instagram

橫濱地標大廈樓高73層，是日本第二高的大樓，結合辦公室、飯店、商業設施，可以找到各式各樣的商店及餐廳，包括大人小孩都喜愛的吉卜力主題商店、少年漫畫雜誌JUMP主題商店等等。

從展望台看到的景色，來源自橫濱地標大廈官方instagram

而在69樓設有收費的展望台SKY GARDEN，可以從高空360度俯瞰橫濱美麗的景色。他們還常常舉辦一些主題活動，例如在玻璃窗結合投影、在展望台進行解謎遊戲，除了觀景更增添趣味。

地址：横浜市西区みなとみらい2-2-1

4. YOKOHAMA HAMMERHEAD

圖片來源: https://www.instagram.com/yokohama_hammerhead/

YOKOHAMA HAMMERHEAD是結合客船碼頭的商業設施，館內可找到很多神奈川縣的品牌，像橫濱的伴手禮商店Ariake Harbour Studio可自製印有自己照片的點心禮盒、鎌倉紅谷Kurumicco Factory看到點心的現場製作過程，三崎港的著名甜甜圈店Misaki Donut等等。

設施中還設有一些戶外的平台可欣賞到橫濱港的美麗景色，一些餐廳也設有戶外座位，吹著海風用餐非常寫意。

地址：横浜市中区新港2-14-1

5. 紅磚倉庫

在YOKOHAMA HAMMERHEAD的旁邊就是橫濱的標誌之一紅磚倉庫！這兩座搶眼的紅色建築可是見證著橫濱轉型為都會的歷史，而現在它們也由貨倉變成文創娛樂聖地。一大片紅磚牆就是最好的拍照背景，當日也見到有些日本少女在外拍，如果想要拍出最好的打卡照，那麼可以穿上復古風的衣服更有feel喔～

不要只顧著拍照，內部也有很多商店值得一逛！一號館內有好幾間伴手禮商店，你可以買到各式橫濱特産零食，也有可愛的食品樣品商店，吃不下所有美食的話就帶個逼真的匙扣回去留念吧！

而二號館內就有不少餐廳，其中最人氣莫過於Bills了，只有它一家需要排隊。它有著玻璃外牆，如果夠幸運坐到旁邊的位置就可以邊眺望景色邊用餐。這家有名的餐廳的菜單相信也不用我多介紹，反正點它的鬆餅就對了！絕對能俘虜每位女生的心❤️

延伸閱讀:(東京)傳說的世界第一早餐：超人氣美味鬆餅Bills原宿店（附加訂位教學）

地址：神奈川県横浜市中区新港1-1

(未完，請接續下集)

窩日本推薦閱讀： (東京) 淺草必吃美食20選推薦–人氣小吃、米其林推薦飯糰、世界最濃抹茶冰、壽喜燒百年老店、還有…

精彩原文及更多日本在地精選資訊，請上「窩日本」網站 ＋ 追蹤按讚「窩日本」