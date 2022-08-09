夏天就是要玩水！讀賣樂園、相模灣海邊 推薦三個東京附近水上活動地點

日本的夏天會變得濕熱又黏，雖然寺廟或神社的陰涼處可以得到一時的解脫，但沒有什麼比在玩水度過一天更涼爽了！無論是在海灘享受海浪或戲水，還是在水上樂園嬉戲，日本有許多地方可以消暑和悠閒地游泳——來個東京玩水一日遊也是很不錯的選擇。

日本游泳池都需要穿著泳衣（還有可愛的泳帽），但我們這次要推薦的三個水上活動場所，都不需要任何特別的裝備。帶上一條鬆軟的大浴巾（用你最喜歡的動漫角色毛巾），穿上泳衣（日本流行的比基尼款式眾多，有美麗的花邊、飄逸和復古風，而男士泳裝通常是乾淨又簡單設計），並確保塗上防曬係數高的防曬乳。現在你可以準備戲水了！

讀賣樂園位於東京和川崎的交界處，從以前到現在一直是東京當地人的最愛。近年來水上樂園已成為炎熱夏日的首選目的地。POOL WAI是這裡水上樂園的名稱，總有五個不同的游泳池，包括適合游泳的開放區域、一個兼作表演舞台的波浪池和人氣漂流池。此外還有三個不同形狀的滑水道，全天充滿有趣活動。玩水後，還可以前往主遊樂園區搭乘雲霄飛車，夏天限定會在空中飛馳時隨機噴水。

讀賣樂園POOL WAI（よみうりランド・プールWAI）

東京都稻城市矢野口4015-1

營業時間及入場費請參考官網 讀賣樂園POOL WAI中文官方網站

* 小叮嚀：POOL WAI表示他們不接受有紋身的顧客進入泳池，所以有紋身的旅客需要選擇其他地方。

箱根小涌園Yunessun

看日本人是如何只用溫泉打造水上樂園！箱根小涌園Yunessun距離東京只有幾小時的火車或巴士車程，既是溫泉渡假村又是水上樂園。設有溫泉健身遊樂區、溫泉泳池區，以及最著名的特色ーー紅酒、綠茶或日本清酒等豪華浴池中享受獨特體驗。與大多數溫泉池不同，箱根小涌園Yunessun需要穿著泳衣，適合想要一起體驗日本溫泉的家庭和朋友團體，以及不喜歡在別人面前裸體的人。溫泉水的溫度為自然的地熱，因此這裡在秋冬也很受歡迎，而冷池會定期用巨大的冰塊降溫！如果今年夏天想來點日式水中玩耍，那麼非箱根小涌園Yunessun莫屬。

相模灣海邊

如果更喜歡海風、海浪和鹹水，那麼日本有很多海灘可以選擇！首都周邊地區受歡迎之一是位於東京西南部神奈川縣的相模灣海邊。鎌倉、江之島、逗子和葉山海邊距離東京市中心只要一個多小時的路程。在陽光明媚的日子，平靜的海灘擠滿家族和朋友團體，漂浮在海浪中嬉戲。海浪較高的海灘則吸引衝浪者，他們從日出到日落都在附近逗留。鎌倉最受歡迎的海灘（如由比濱海岸）往往會變得非常擁擠，因為交通方便且容易到達，如果喜歡這種熱鬧的氛圍會很有趣，但是想要在海灘度過更安靜的一天的游泳者可能要往東走，像是葉山。

準備好出發了嗎？無論是在神奈川衝浪、讀賣樂園的POOL WAI滑水道或箱根小涌園Yunessun的冷池中泡澡。除了流汗和吹冷氣之外，透過涼爽的水上樂園或玩水槍消除炎熱時間，暢快一夏吧！

（英文編譯：IRU）

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