東京最新購物中心「龜戶KAMEIDO CLOCK」 大量休閒空間+理想的購物體驗

KAMEIDO CLOCK是東京近日新開幕的購物中心。不過你去過龜戶嗎？除了住在附近的人之外，每年春天許多遊客和當地人會到龜戶天神社賞紫藤花。然而龜戶實際上是個有許多住宅、辦公室等，且能購物吃美食的地方。而坐落於龜戶車站對面的KAMEIDO CLOCK，則成為這一帶最大、最新的購物中心。便利的交通、從時尚服飾到實用的家居用品等豐富品項，加上獨特的娛樂設施、美食街及設施等，使其能成為不少家庭和閒人遊客的最佳去處。

KAMEIDO CLOCK

地址：東京都江東區龜戶6-31-6

營業時間 : 10:00 - 21:00 (餐廳時間不同)

日本官方網站

KAMEIDO CLOCK最明顯的特點之一，是有大量的戶外休閒空間，像廣場上有提供人們休息和喝咖啡的座位，一樓的餐廳每家都有露天座位，且商場的南側還有巨大的公園，充滿綠地、玩耍的孩子、公園長椅，甚至還有季節小花園。如果想購物又想野餐，這裡非常適合。

有小孩的家庭也會喜歡館內4樓美食廣場旁的小遊樂區。那裡有溜滑梯和一些人造草坪，對於飯後精力充沛的孩子來說，在此先「能量釋放」完再回去購物會比較理想。

KAMEIDO CLOCK還有一些顛覆傳統購物中心的獨特設施。例如Kame Lab非常適合舉辦活動。Kame TV是影片工作室，他們甚至開啟了YouTube頻道，製作一些宣傳和發布最新消息的影片。Kame Sports是一個電競場，同時也是龜戶電競團隊Kameido Turtles的新據點。有趣的是，電競室有一扇窗，讓所有人都能觀摩他們的日常練習，並支持他們。

共有4層樓的KAMEIDO CLOCK有著琳瑯滿目的商店。服裝、家居用品、書籍、玩具應有盡有，全家都能快樂購物。時尚商品，迎合廣泛的年齡範圍和各種風格。在Petit Main選購帶褶邊的童裝，或是年輕人的流行品牌Wego的短版上衣和街頭風格。想要模仿日本時尚簡單、精緻的穿搭，可以去United Arrows Green Label Relaxing、Coen、Ciaopanic Typy和Usagi Online等商店。

當然不僅僅是時尚服裝！還有許多廚具和家居用品，比如古色古香的雜貨Salut!，購物中心四樓有一大區是蔦屋書店。除了大量的書籍外，也有有趣的美食雜貨等。回到二樓的Ainz & Tulpe，能見到貨架上擺滿五顏六色的化妝品，從閃閃發光的彩妝盤到最新的護膚產品，非常齊全。透過這些有趣的商品，能更加了解日本的流行風格和趨勢！

如果覺得錢包裡的100日元硬幣太多，那麼最簡單的方法是去轉個扭蛋，用零錢「換來」有趣的小鑰匙鍊和玩具。

迎合廣大觀眾，每個區域有不同的氛圍和食物可以選擇。無論從哪個入口進入，都會瞥見沿著建築物側面擴展的龜黑橫丁。包括義大利麵、天婦羅和海鮮丼餐廳供你選擇，還有大樓之間的露天座位。這些建築提供足夠的陰涼處乘涼，這些戶外座位為了躲避豔陽時可能充滿人潮！

進入四樓美食街是一個色彩繽紛、燈火通明的廣場，有充足的座位和許多餐飲選擇。想吃日本料理有拉麵、烏龍麵和日式咖哩等選擇。至於小朋友可能會對漢堡和炸雞感到興奮！

像許多大型購物中心一樣，KAMEIDO CLOCK地下一樓有大型食品超市，生鮮蔬果零食雜貨。如果沒打算帶生魚片或食材回家料理，另一側有小座位區，可以購買現成的食物如韓式湯品、日式炸物和各種輕食去那邊吃。而來自京都的法式麵包店Grandir一直以來都很有人氣的是可麗露、咖哩麵包和貝果！

如果只想找個地方喝杯茶和吃小吃，KAMEITO CLOCK廣場周遭有各種造型的座位，裡面有幾家咖啡廳，其中猿田彥咖啡是最有名的。這家東京發源的咖啡廳，在2011年在時尚的惠比壽開設了第一家店後慢慢擴張。現在他們為龜戶帶來了同樣別緻的咖啡店氛圍，並提供簡單的滴漏咖啡和拿鐵咖啡以及各種美味的烘焙食品。在忙碌的購物結束後，坐下來喝杯咖啡，觀看周圍的人物風景也是一種樂趣。

儘管過去龜戶並不算一個非常人氣的觀光景點，不過也正朝著吸引人居住和探索之地前進。下次想找個地方購物或想在綠蔭的公園裡漫步，享受時尚咖啡廳時，可以來KAMEIDO CLOCK這個新購物設施走走看看。

（英文編譯 IRU）

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