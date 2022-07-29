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燒肉品牌新星急速竄起！東京「Kintan燒肉」價位合理種類多樣的驚喜選擇

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:窩日本】

幾年前剛來東京時，因為還不熟悉哪些店好吃，總是去名氣最大的叙々苑一解肉癮，但後來逐漸覺得老鋪的CP值不太高，而且高等級的肉其實對我來說太油(認識日本牛肉分級看這篇)， 後來就越來越少去了。反而這幾年出現的新店驚喜連連，Kintan就是其中之一。

這幾年燒肉可說是進入戰國時代，老鋪和新星打的不可開交，而Kintan則可說是新星中的明星。自2013年成立了惠比壽的第一家分店，短短幾年內，東京的精華地段如代官山、表參道、赤坂等， 到處可以看到Kintan攻城掠地的成果。除了公司本身的擴張策略積極外，多少也反映了Kintan的菜單種類眾多且質佳， 價格也相對平實的特色深得人心吧。

Kintan裝潢偏向新派，明亮而現代感稍重，但整體仍算舒適輕鬆。喜歡Kintan的理由有二：第一個是菜單的設計種類繁多．中午套餐價位從1000日幣起跳，到最貴套餐也不超過3000．裡面的5種肉類組合，甚至7種肉類組合，都完全迎合了我這種貪心什麼都想來一點的人~不同時期也會推出期間限定菜單，例如我大愛的鵝肝飯~

第二個喜歡Kintan的原因是套餐所附的沙拉，是可以無限續盤的。在日本待過一陣子的人都知道，日本的蔬菜有時候比肉還貴，平時想要攝取足夠的纖維質真的有一定難度。所以像這樣沙拉可以無限續盤的服務，真的是很佛心來著啊。

今天吃的是稍微貪心一點的Special Set : 2480日幣，裡面有五種肉類：分別是牛舌、ミスジ( 嫩肩里肌，因為稀少，常被稱為夢幻部位) 肩里肌、上等牛腹肉 、橫膈膜肉。除嫩肩里肌之外，每種大概都有兩片。

這樣的一個套餐，可以說充分顯現了吃烤牛肉的樂趣，也就是各種部位都各有其迷人的風味。牛舌Q彈，牛腹肉油脂鮮甜，橫膈膜肉有咬勁且肉味濃郁。被稱為夢幻肉的嫩里肌就更不用說，肉質鮮甜軟嫩，拿來裹飯讓白米充分吸飽香甜的油脂，可以說每一口味道都不同，但也每一口都美味十足。

不喜歡太多脂肪覺得太油的人，也可以選擇赤身(不帶油脂的部位)的套餐: 1980日圓

要提醒一下的是 Kintan不同的分店，菜單會有稍許的不同，但價位上不會差異太大。吃過三間分店都維持一定的CP值和品質，算是味道相當安定的燒肉品牌之一。家族四人點下來也不太會超過一萬日幣，是個在東京吃燒肉的優質選擇．

地址 東京都渋谷区恵比寿西1-10-3

店名 恵比寿焼肉　kintan

交通簡介: JR恵比寿西口　徒歩２分

地下鉄日比谷線 2番出口 徒歩1分

窩日本推薦閱讀：日本燒肉店怎麼點餐？牛肉部位解說及菜單中日文對照完全攻略~和尚頭心、夏多布里昂是什麼？　

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東京 CP值 沙拉

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