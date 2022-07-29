日劇取景地朝聖！東京西荻窪日劇咖啡店推薦「松庵文庫」

【撰文:東京黃小小/窩日本】

這幾年日劇雖然沒有如90年代全盛時期一樣全壘打連連，但也偶爾會出現佳作，連帶的讓取景地也人氣暴漲，例如拝啟父上大人的神樂坂，新參者的人形町，或者現在要介紹的松庵文庫。

松庵文庫是在深田恭子主演的日劇（ダメな私に恋してください、譯名：請與這個沒用的我談戀愛ｏｒ請與廢材的我談戀愛），以＂喫茶ひまわり＂（喫茶向日葵）的名字出現。位置在西荻窪車站出來徒步約七分鐘的安靜住宅區的一角。

一聽到西荻窪這麼陌生的名字，想必有人已經要按上一頁了吧？且慢且慢！事實上西荻窪這幾年一直作為隱藏版的文青地而人氣逐漸升溫，各式風格各異的咖啡店，雜貨店，餐廳都有可看之處。地理位置也頗方便，從新宿車站搭中央線快車只要１３分鐘就可到達。再加上知名度沒有同在中央線上的高円寺或吉祥寺那麼高，逛起來其實多了一份閒散和人情味。

從西荻窪出來，穿過主要的商業街，進入閑靜的住宅區不久就可看到松庵文庫的招牌。還沒進去，光看外觀就感受到濃濃的文青氣場了（笑）

原建築是間屋齡已達８０年以上的日本古民宅，２０１３年時改建成目前的模樣。儘管翻修成新的樣子，內裝仍最大限度地保留了日式木造房子特有的溫暖與時間感。一進入房子後就有拖鞋可以更換，讓人感覺一瞬間就卸下了束縛，彷彿到了自己奶奶家玩耍般的輕鬆自在。

既然說是文青店，當然擺滿了文青的必備行頭–書了(笑)除此之外，當年老房子裡的舊家具也都保留了下來，放在這充滿書香，木頭香，食物香的房子裡，除了毫無違和感之外，坐在上面覺得時間的流逝彷彿也緩慢了起來。

雖然感覺時間變慢了，但肚子餓的速度可完全沒緩下來(笑)趕快來看看有甚麼好吃的吧!!中午套餐只有兩種，一種是各種日式小料理的組合米飯套餐，另一個則是越式烤豬排飯。兩種套餐都是1390日幣+8%的稅，所以稅後約1500日幣。點套餐則再加200日幣則可享用飯後的咖啡或紅茶。

這裡的廚房也是家庭式的，一次只能料理一兩人分，再加上可能動作太急太快就破壞了文青咖啡店的悠閒了，所以這裡上菜速度其實有點慢，我們一行四人可憐兮兮的至少看了廚房不下五次，終於上菜囉~~

不知道是不是餓太久了，真的是吃甚麼都好吃。越式豬排香嫩，雖然帶有肥肉，但完全不膩口，反而帶點脂肪的甜味。配菜的漬蘿蔔也甜脆可口，連平時視紅蘿蔔為死敵的我也吃個精光~

大家安靜的吃著自己的餐點(真的大家都餓了….)，但這安靜維持不到五分鐘，因為…….大家都吃完了(驚!)分量真的有點少啊….本想是不是有白飯加大的免費服務，把菜單拿來一看，不僅沒有大盛り的服務，居然還寫著如果怕白飯太多吃不完，請事前跟店員說一聲!!天哪~難道文青聞著書香就會飽了嗎？沒辦法，只好請店員上飯後咖啡，結束這餐七分飽的午餐了。

店裡有一角落在販賣筷子碗盤等的手工藝品。品質及設計都佳，只是價格也稍高，就看你願不願意為這獨特性付出代價了。

大家有志一同喜歡今天用餐時的筷子，古樸且纖細，彷彿餐點的味道也變得細膩了起來。問了一下價錢，筷子900日圓再加一個筷架是400日圓，雖說稍貴但仍在可接受範圍之內。最後大家一人買了一組筷子當作紀念，為今天難得的相聚畫下一個圓滿的句點。

地址 東京都杉並区松庵 3-12-22

店名 松庵文庫

交通簡介: JR中央線【西荻窪駅】徒歩7分

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