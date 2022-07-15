不用跑到北海道！關東最大規模「薰衣草花田」就在群馬

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】不用衝北海道，位於群馬的「玉原薰衣草公園」就有超美薰衣草花海！這裡栽有約5萬株薰衣草，因各品種的開花時間不一，長達1個半月都能欣賞到薰衣草。而且園區位於高原上，夏日平均氣溫也只有20度左右，是避暑好去處。

▲園內擁有至少5種薰衣草品種，開花時間不同使花海期間延長，也讓排行程能更有彈性。 圖：ググっとぐんま観光宣伝推進協議会／來源

入園後可選擇搭乘纜車節省體力，或徒步約半小時抵達大展望台，欣賞一望無際的浪漫薰衣草紫色花海。園內設有餐廳、親子遊樂設施，還有採薰衣草體驗等，手刀排入夏季關東之旅吧！

▲夏季期間園內不僅有薰衣草，還能欣賞萬壽菊、一串紅等各式各樣的花卉。 圖：ググっとぐんま観光宣伝推進協議会／來源

群馬縣 玉原薰衣草公園

交通：JR沼田站搭乘公車至「玉原薰衣草公園」站下，車程約70分鐘。

開園期間：2022／7／9～8／21

門票：國中生以上1,000日圓。

採薰衣草體驗：1,000日圓（※7／16～8／15舉行，視花況調整）。

纜車費用（單程）：國中生以上500日圓，小學生400日圓。

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