不用跑到北海道！關東最大規模「薰衣草花田」就在群馬
【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】不用衝北海道，位於群馬的「玉原薰衣草公園」就有超美薰衣草花海！這裡栽有約5萬株薰衣草，因各品種的開花時間不一，長達1個半月都能欣賞到薰衣草。而且園區位於高原上，夏日平均氣溫也只有20度左右，是避暑好去處。
入園後可選擇搭乘纜車節省體力，或徒步約半小時抵達大展望台，欣賞一望無際的浪漫薰衣草紫色花海。園內設有餐廳、親子遊樂設施，還有採薰衣草體驗等，手刀排入夏季關東之旅吧！
群馬縣 玉原薰衣草公園
交通：JR沼田站搭乘公車至「玉原薰衣草公園」站下，車程約70分鐘。
開園期間：2022／7／9～8／21
門票：國中生以上1,000日圓。
採薰衣草體驗：1,000日圓（※7／16～8／15舉行，視花況調整）。
纜車費用（單程）：國中生以上500日圓，小學生400日圓。
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