東京購物指南／到上野阿美橫丁血拼 不買也要知道的商品種類清單

引言的時候有和大家說了，阿美橫丁是在上野的一帶商店街。不過話說回來，這阿美橫丁所在的上野又是什麼樣的地方呢？且聽我們娓娓道來。上野可以說是在江戶時代發展起來的下町區，也就是老百姓住的地方啦，雖然說也有一些武士住在這裡，不過還是以匠人商賈為多。而阿美橫丁呢，主要是在二戰後由黑市發展起來的一條商街，沿著JR鐵路高架座落蔓延的一個個小店家，自JR上野站到御徒町站，長達大概400多公尺吧。這裡面的店包括了各大連鎖藥妝店、包含日本在內的各國餐飲店、居酒屋、立吞店、服飾球鞋店、傳統零食店等，可說是五花八門、無奇不有、無縫不入。（笑）

據說阿美橫丁全名為「阿美亞橫丁」。這「阿美亞（アメヤ）」是日文「飴屋（あめや）」的讀音，意思為賣糖的店，主要是因為在二戰後日本特別缺糖，那時候有人在這裡賣糖，於是引起「轟動」而得名。但大家還是比較多叫它的「簡稱」，就是「阿美橫丁」，雖然也是有傳說這個「阿美（アメ）」指的是美國（アメリカ）啦。不管你比較支持哪一個，來到阿美橫丁，就是要吃吃買買，而這次我們要來跟你分享的，就是這裡「自古至今」的主打經典品項。

阿美橫丁（アメ横）

地址：東京都台東区上野10

官方網站

剛才在和大家簡單介紹阿美橫丁的時候，已經有提到關於阿美橫丁與糖之間的故事。為了避免看文的你和我們一樣偶爾金魚腦，這邊還是再「嘮叨」一遍好了。阿美橫丁據說有個全稱叫做「阿美亞橫丁」，這「阿美亞」就是日文「飴屋（あめや）」的意思，指的是賣糖的店。二戰後日本缺糖，當時因為有中國移民在此賣糖，引起了「轟動」，因而得名。即便到今天，在阿美橫丁一帶還是能見到很多賣日本零食的商店，其中最有名的，莫過於那家會讓人買到手軟的「二木的菓子」了。當然，除了一般零食量販店，在阿美橫丁也可以找到不少小日式點心攤販，例如抹茶甜品店、很有下町風情的鯛魚燒等。

說完關於阿美橫丁與糖的故事，那⋯⋯阿美橫丁得名的另一個故事，不講一下好像也不大對。我們前面也說了嘛，阿美橫丁的「阿美（アメ）」是和老美有關，取自美國的日文「アメリカ」的頭兩個片假名。但究竟和老美有什麼關係呢？是說二戰後，這一帶也是美軍物資的集中販售地，因此讓這一帶添上了美國色彩。時至今日，不得不說阿美橫丁內還是能見到一些販售美式軍用似的迷彩服裝或雜貨，但這些是否真的和這段歷史有關聯，我們也不好說就是了。

不知道之前有去過阿美橫丁的朋友們是否有注意到，在阿美橫丁中能見到不少牛仔服飾店。而詢問我們團隊內喜歡時尚購物的成員，他也不藏私地說，的確阿美橫丁是不少在日本的牛仔服飾愛好者們會前往尋物淘寶的好去處。要說起阿美橫丁與牛仔單寧服飾之間的歷史，多少還是和老美有關囉。

具體哪一年說法不一，總之就是二戰之後，阿美橫丁一帶出現了大量駐日美軍釋出的物資，其中包括了大量牛仔褲，引起了話題。當時像至今依然屹立不搖的牛仔老店HINOYA、MARUSERU等，在販售包括牛仔服飾在內的美軍物資外，而後亦開始擴展到引進Levis、Lee等美國牛仔商品。隨著日本國產的牛仔品牌崛起，來自日本牛仔名產地岡山的各式品牌商品，在阿美橫丁的牛仔服飾店中也能找到，例如桃太郎MOMOTARO JEANS、ONI DENIM、BLUE BLUE等。

牛仔作為休閒服飾的代表，穿搭的自由度也是非常高。若找到一條心儀的牛仔單品，想要辦置一身下町街頭風的話，在阿美橫丁裡面也是能找到其他單品搭配。在這兒可以找到不少有些惡搞的性格T恤、非常有日本街頭特色的「刺龍刺鳳」橫須賀風夾克等。喔對了，說到這閃閃龍鳳的橫須賀夾克，自然也是和美軍脫不了關係。據說這最早是當時駐紮在橫須賀美軍基地的美軍，到當地找裁縫幫忙在自己夾克上刺上很有東方味的圖樣，如龍、虎、鵰之類的動物作為紀念，而發展出來的「商品」。當然，除了這類服飾之外，還能見到一些適合年長者們的服飾，包括一些比較不講究身材曲線的連身裙等。

除了我們第一點中提到的糖與零食之外，阿美橫丁同時也是個聚集了日本國內外各種南北雜貨的地方。光是走在其中的室外街道上，多少就能感受到有點熟悉的「市場」感，不僅能見到許多販售食材的攤販（編按：雖然不確定食材新鮮度到底如何啦），也有不少販售日本乾貨、茶葉等的店家。另外，阿美橫丁的地下區塊更是別有洞天，裡面藏了很多包括中華、東南亞國家的物產店，因此是不少在日本的外國遊子們採購家鄉貨的地方。

無論是食材還是南北雜貨，或許對於只是來觀光的朋友來說，並沒有什麼太大的吸引力，不過集結了日本國內外各種料理餐廳這件事，想必就能讓不少吃貨朋友們豎起耳朵吧。自古以來是商貿流通地，阿美橫丁自然聚集了不少來自不同國家的B級美食，不管是韓式炸雞、中式烤串、印度咖哩、日式章魚燒、關西炸串等，在這裏全都能找到。入夜後，阿美橫丁自然也是許多人喝一杯的好去處，若不早點前往，各家居酒屋、立吞店、燒烤店等可是一位難求——不過那特別的氛圍，真的很值得大家體驗看看。

阿美橫丁之所以經典，在我們這次的介紹下或許你已經感同身受——它可說是東京下町非常代表性的特別場所吧！下次到阿美橫丁購物遊走之時，如果能知道這裡的歷史背景，逛起來想必更有樂趣，而我們也格外推薦給⋯⋯喜歡研究日本近代歷史和流行文化的朋友們唷。

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