超夢幻「紫色瀑布」夜晚亮燈更浪漫 東京第一紫藤名所報你知
【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】你知道嗎？其實不用跑遠，在東京市區就能欣賞藤花美景！「龜戶天神社」被譽為是東京第一紫藤名所，境內栽有約50株藤花，每年4月開花期間會同步舉行盛大的「藤花祭」。
白天能欣賞藤花與東京晴空塔共舞絕景，或在心字池畔捕捉藤花與太鼓橋倒影在水面的風景，晚上則有魔幻夜間點燈可逛。祭典期間還有攤販進駐，能將美景美食一次享受，快列入下趟春遊東京必玩清單！
東京都 龜戶天神社
賞花期：4月中旬～5月上旬
交通：JR龜戶站下，徒步約15分。
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