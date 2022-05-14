超夢幻「紫色瀑布」夜晚亮燈更浪漫　東京第一紫藤名所報你知

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圖：写真AC／來源
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只有在龜戶天神社才能拍到東京晴空塔從紫藤花叢中冒出的逗趣照片！　圖：写真AC／來源
只有在龜戶天神社才能拍到東京晴空塔從紫藤花叢中冒出的逗趣照片！　圖：写真AC／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】你知道嗎？其實不用跑遠，在東京市區就能欣賞藤花美景！「龜戶天神社」被譽為是東京第一紫藤名所，境內栽有約50株藤花，每年4月開花期間會同步舉行盛大的「藤花祭」。

▲紫藤花優雅盛開在太鼓橋、心字池周圍，形成美麗倒影。　圖：写真AC／來源
▲紫藤花優雅盛開在太鼓橋、心字池周圍，形成美麗倒影。　圖：写真AC／來源

白天能欣賞藤花與東京晴空塔共舞絕景，或在心字池畔捕捉藤花與太鼓橋倒影在水面的風景，晚上則有魔幻夜間點燈可逛。祭典期間還有攤販進駐，能將美景美食一次享受，快列入下趟春遊東京必玩清單！

▲龜戶天神社的藤花傾瀉而下宛如紫色瀑布般美麗，夜間點燈後更是迷人。　圖：写真AC／來源
▲龜戶天神社的藤花傾瀉而下宛如紫色瀑布般美麗，夜間點燈後更是迷人。　圖：写真AC／來源

京都 龜戶天神社

賞花期：4月中旬～5月上旬

交通：JR龜戶站下，徒步約15分。

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東京晴空塔 美景 京都

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