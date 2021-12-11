東京代代木公園與明治公園大翻修！2023~2024年變身全新複合型公園

【撰文:Shinon/ 窩日本】

東京雖然是一個繁華都市，能找到各種高樓大廈熱鬧街區，但也有很多公園和綠地供市民休憩。其中，位於澀谷與原宿交界的代代木公園、以及澀谷區與新宿區之間的明治公園也是海外旅客愛去的景點。代代木公園四季可看到櫻花、紅葉等美景，明治公園周邊更是秋天賞銀杏的勝地。不過，代代木公園及明治公園都在進行翻修，即將改頭換面大變身！

代代木公園變身複合型公園

圖片來源自photo-ac.com/

位於澀谷區代代木，佔地面積54萬平方米的代代木公園是東京都內著名的大型都市公園。這片土地在二戰後期曾是駐日美軍的宿舍設施，在1964年也曾作為東京奧運會代代木選手村之用，直至1967年才改建為現在的代代木公園。

代代木公園與明治神宮為近鄰，充滿綠意，同時因為在澀谷及原宿旁邊而成為年輕人聚集之地，在週末總是十分熱鬧。

這次東京都政府首次活用公募設置管理制度(Park-PFI)，聯合東急不動産、東急等企業組成「代代木公園STAGES」活化代代木公園。根據這個Park-PFI制度會把都市公園內的飲食店、賣店等設施委外給民間企業營運，從而提升公園設施的品質及便利性。

修整計劃預計會在2024年3月完成。屆時代代木公園不只會保留原來綠意盎然的環境及噴水廣場，也會增設戶外的滑板公園、飲食區及多世代健康増進工作室、休憩廣場、陽台花園等。從官方釋出的預想圖中可以看到公園變得更時尚，也會有更多讓遊人休息的地方。

明治公園也進化！

圖片來源自photo-ac.com/

在距離代代木公園不遠的明治公園，位在澀谷區與新宿區之間，周邊有明治神宮棒球場、明治神宮外苑(秋季熱門景點銀杏路就在這！)。

但當中最受注目的還是為2020年東京奧運而打造的新國立競技場，由日本建築大師隈研吾所設計的場館以「木與綠體育場」為理念，使用杉木、落葉松等天然材質建築，讓龐大的設施也可融入自然當地環境。

而這個明治公園也會如代代木公園一樣，由東京建物、三井物産、讀賣廣告社等企業所組成的「Tokyo Legacy Parks」來進行整修，以調和新國立競技場的前方庭園空間為概念，加設附有瑜伽館、咖啡廳的休憩設施、活用公園環境的戶外用品商店等，新設施預期在2023年10月落成。

相信到2023~2024年能自由到日本旅行的一天會再來的！現在就來先期待代代木公園與明治公園的改頭換面，到時候再去拜訪它們，享用這些新設施吧！

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