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小資價有米其林的品質！銀座高級壽司店開親民版餐廳，迴轉壽司、立食壽司、鮪魚丼都有

聯合新聞網 / 窩日本

來日本又怎可以不吃壽司，如果有吃過高級壽司店的出品一定會臣服於壽司職人的手藝，使用最好的食材用上最適當的處理手法發揮出味道的極致。不過，在這些地方吃一頓飯動輒都要上萬日幣，還真是不太捨得啊。

不過，好消息來了！最近有兩家銀座高級壽司店おのでら及はっこく都分別開了平民價格的餐廳，有迴轉壽司、有立食、還有海鮮丼飯，讓你吃得滿足也不會為錢包感到心痛！

廻転鮨 銀座おのでら本店

銀座おのでら(銀座onodera)是希望通過和食推廣日本文化的人氣日本料理集團，旗下有壽司店、天婦羅專門店等9家餐廳，在海外也有分店，當中有3家都米其林星級，位於東銀座的壽司店「鮨 銀座 おのでら」在Tabelog也獲得3.77高分。

在2021年10月8日，銀座おのでら在東京表參道開了一家新的迴轉壽司、立食壽司店。

首先介紹迴轉壽司「廻転鮨 銀座おのでら本店」，由上方介紹的東銀座總本店料理長監修，以300日幣起的實惠價格提供美味的江戶前壽司，也有各種小吃可以選擇。壽司都採用來自豊洲市場的海鮮，配合赤醋壽司飯。

店內就像一般迴轉壽司店一樣可以看到面向迴轉帶的吧桌，也有4人位置或是6人的個室，跟親朋好友來用餐也不錯。

立喰鮨 銀座おのでら本店

而在迴轉壽司的旁邊就是立食壽司店「立喰鮨 銀座おのでら本店」，這裡可以一件一件壽司向壽司職人點菜，然後在你面前製作，就像在高級壽司店用餐的感覺，唯一不同就是沒有座位，比較考驗腳力。

而一件壽司最便宜只要200日幣起，但所用的海鮮來自北海道至九州的高品質食材，例如精選海膽壽司用1,000日幣以下就可以吃到！

地址：東京都渋谷区神宮前5-1-6 イルパラッツィーノ表参道1F

まぐろとシャリ

除了壽司，方便易吃的海鮮丼也很吸引。銀座高級壽司店はっこく的大將佐藤博之，當年25歲時在另一名店「鮨とかみ」當上大將後只用半年就為店鋪摘下米其林星星。而在2018年獨立開店，也獲得Tabelog4.2分，晚上吃一頓就要3萬日幣。

而由はっこく監修鮪魚丼專門店的「まぐろとシャリ」，中文名字就是鮪魚與壽司醋飯，顧名思義就是主打新鮮鮪魚與特製赤醋飯。菜單只有鮪魚丼，可選不同大小份量，也可加點生雞蛋、酪梨、甚至海膽、鮭魚卵當配料。

小編點的這碗是中的鮪魚丼

鮪魚丼最便宜從1,200日幣起，最高級的"極"也只要3,500日幣。碗中鋪滿鮮美的鮪魚生魚片，有充滿油香的大腹魚肉，也有肉質堅實的赤身，搭配赤醋飯非常美味。

但要注意的是店內只有8個座位，而且店面非常小，雖然翻桌率算快，但可能坐得不太舒適，也不太適合太多人一起去用餐。

地址：渋谷区渋谷1-6-4 The Neat青山1階

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壽司 海鮮 米其林

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