提前布局！搭東武鐵道暢遊日本冬之旅 「日光周遊10大景點美食」特選推薦

明年冬天歡迎來日光體驗冬遊樂趣。 圖：蔡雅雯／攝

【旅奇傳媒/責任編輯-蔡雅雯】台灣人對日光耳熟能詳，尤其是被登錄為世界遺產的日光東照宮，和日光有名的秋楓美景，更是吸引了大批台灣訪日客前往。其實，日光的冬天也別有風情，隱身於白雪中的奧日光地區，少了秋天旺季的人聲鼎沸，顯得文靜又有氣質。

明年冬天疫情解封時，推薦從東京出發，使用以東武鐵道為主的日光廣域周遊券，電車巴士無限搭乘，一網打盡日光的文化鑑賞、和台灣旅客較少前往的奧日光大自然美景、若時間充足，再延伸拉到湯西川雪屋祭，充分感受雪國之美。

▲使用日光廣域周遊券四日券，電車巴士無限搭乘，交通費省很大。 圖：蔡雅雯／攝 ▲使用日光廣域周遊券四日券，電車巴士無限搭乘，交通費省很大。 圖：蔡雅雯／攝

日光周遊10大景點美食特選推薦

▲中禪寺湖。 圖：蔡雅雯／攝 ▲中禪寺湖。 圖：蔡雅雯／攝

▍中禪寺湖

中禪寺湖是男體山噴發後阻塞河道，所形成的堰塞湖，位於日光國家公園內的奧日光地區。從日光車站轉搭巴士前來約需50分鐘車程，下車後可見大鳥居倚傍中禪寺湖畔，環繞中襌寺湖有條25公里長的緩步道，在中襌寺溫泉也有觀光船可乘船環湖，不過冬季步道被雪冰封，遊船也停駛，卻反而有種獨特的靜謐之美。

▲湖畔MAPLE餐廳的紅酒燉牛肉餐。 圖：蔡雅雯／攝 ▲湖畔MAPLE餐廳的紅酒燉牛肉餐。 圖：蔡雅雯／攝

▍湖畔MAPLE餐廳

裝潢洋溢歐洲古典風格，有火燒旺盛的壁爐，以及據說是擁有狩獵執照老闆的親手獵物之鹿頭和黑熊標本。店內午餐人氣首選為使用櫪木和牛做的紅酒燉牛肉套餐，牛肉入口即化、好吃極了。

▲龍頭瀑布長得有像龍頭嗎？ 圖：蔡雅雯／攝 ▲龍頭瀑布長得有像龍頭嗎？ 圖：蔡雅雯／攝

▍龍頭瀑布

由於瀑布形似龍頭而得名。每逢秋日紅葉遍佈群山，在瀑布附近的最佳賞楓熱點總是大排長龍，無法細細品味美景。冬天前來可感受獨占瀑布雪景的樂趣。

▲三本松茶屋雪鞋體驗。 圖：蔡雅雯／攝 ▲三本松茶屋雪鞋體驗。 圖：蔡雅雯／攝

▍三本松茶屋雪鞋體驗

從三本松茶屋可以清楚觀賞男體山，可穿著雪鞋漫步戰國之原步道，大拍特拍雪中散步的好景致。結束體驗後店家還會奉上熱茶請旅客享用。

▲戰場之原。 圖：蔡雅雯／攝 ▲戰場之原。 圖：蔡雅雯／攝

▍戰場之原

戰場之原海拔1400公尺，是日光國家公園中最廣闊蒼茫的一景。傳說是神話裡男體山化身為大蛇，與群馬赤城山所化成的百足蜈蚣在此因搶奪地盤而發生戰鬥之處。戰場之原過去原本是座大湖泊，經過長年泥沙淤積後，漸漸形成現在所見的濕原地形，秋冬時節黃草枯黃遍野，是在台灣難得一見的蒼茫大地風光。

▲湯元溫泉滑雪場玩雪盆。 圖：蔡雅雯／攝 ▲湯元溫泉滑雪場玩雪盆。 圖：蔡雅雯／攝

▍湯元溫泉滑雪場玩雪盆

位於奧日光地區的最深處，可以租借雪盆。湯元滑雪場是適合親子共遊的入門級滑雪場，若有興趣滑雪也可另外加價租借滑雪裝備。

▲日光東照宮。 圖：蔡雅雯／攝 ▲日光東照宮。 圖：蔡雅雯／攝

▍ 世界遺產二社一寺巡禮

使用全日光周遊券也可搭乘世界遺產巴士，輕鬆周遊二社一寺。二社一寺包括

東照宮、二荒山神社、與輪王寺。東照宮最不能錯過眠貓、非禮勿視非禮勿聽非禮勿言的三猿像，現場也有多種相關御守。

▲東武世界廣場把高雄龍虎塔的模型做得超像。 圖：蔡雅雯／攝 ▲東武世界廣場把高雄龍虎塔的模型做得超像。 圖：蔡雅雯／攝

▍東武世界廣場

被稱為日本版小人國的東武世界廣場，擁有超過100座的微型景觀，遍布全世界各大重要地標景點，台灣部分有101大樓和高雄的龍虎塔，今年甚至搬來台灣的花燈在園內另闢一區舉辦台灣花燈會。有趣的是，日本人的重視細節連模型建築裡的植物都照顧到了。這些迷你盆栽春天會開櫻花，秋天會變紅變黃，完全模擬真實。部分模型建築甚至插卡還會呈現動態聲光效果，令人驚奇。仔細觀察的話，埃及金字塔模型中會出現木乃伊嚇人、中國的萬里長城會看到西遊記孫悟空、唐僧等一行人、羅馬城前面竟然有電影羅馬假期的奧黛莉赫本騎機車現身，非常有趣。

▲湯西川溫泉雪屋祭。 圖：蔡雅雯／攝 ▲湯西川溫泉雪屋祭。 圖：蔡雅雯／攝

▍湯西川溫泉雪屋祭

有日本夜景遺產美稱的湯西川溫泉雪屋祭，是日本境內少數長達1個半月的雪屋祭，從1月底持續到3月初。現場約有700個迷你雪燈，由14位工作人員全數手工製作。入夜點燈時分，迷你雪燈全數亮起美麗無比，是許多攝影愛好者的必拍之地。雪屋祭澤口會場還特設了好幾個大雪屋，中午時段提供在雪屋內吃BBQ的烤肉服務。一個雪屋最多4人入駐，店家提供烤盤和蔬菜肉品，可感受在台灣無法體驗的雪屋用餐。

▲日光江戶村的花魁秀。 圖：蔡雅雯／攝 ▲日光江戶村的花魁秀。 圖：蔡雅雯／攝

▍日光江戶村

日光江戶村像是日本版的中影文化城，村內全是江戶時代的仿古建築，工作人員也都身著古裝來去，有趣的是古裝主角們會操著文言文跟現場遊客們對話互動。村內最有看頭的便是花魁秀，美麗的花魁蹬著古代高跟鞋、身姿搖曳的與其他女侍、男護衛們出巡，聲勢浩蕩，總是吸引大批遊客圍觀。在劇場上演的忍者秀也令人吃驚地發現非常正規，忍者們以精湛的動作演技，毫不冷場地進行20分鐘短劇，備受現場觀眾好評。吉祥物武士貓也不時出沒在村內與遊客合影。

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