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遊客要拍還有機會！掛黑布阻拍富士山施工延宕 公所：運送材料出問題

中央社／ 東京9日綜合外電報導
日本河口湖車站外一家羅森（LAWSON）便利商店，近年成為遊客拍攝富士山熱門景點。 圖／法新社
日本河口湖車站外一家羅森（LAWSON）便利商店，近年成為遊客拍攝富士山熱門景點。 圖／法新社

日本地方當局今天說，用來阻擋遊客拍攝富士山的黑色布幕設置工程已經延宕。這也讓遊客還有幾天時間可在一個熱門打卡景點拍攝富士山。

日本河口湖車站外一家羅森（LAWSON）便利商店，近年成為遊客拍攝富士山熱門景點，但因遊客的脫序行為導致當地居民不堪其擾，當地公所日前決定架起黑色布幕遮擋景色，以阻止人們在便利商店對面的人行道上拍攝富士山。

當地居民抱怨說，這些遊客造成交通問題，而且為了在Instagram上發布白雪皚皚的富士山山頂完美照片，出現許多脫序行為。

遮擋富士山的黑色布幕原定上週設置完畢，之後延至5月中，但當地公所一名官員今天告訴法新社，在運送所需材料方面出現問題。

這名不願透露姓名的官員說：「我們認為，我們應該可在5月20日或5月20日前後收到所需的部件。」

黑色布幕呈網狀，高度約2.5公尺、寬度約20公尺，架起黑色布幕所需的立桿從5月初以來已就位。

羅森總公司5日發表聲明，向「當地居民、商店顧客以及許多其他因這個熱門打卡景點而感到不便和困擾的人深表歉意」。

羅森總公司說，已從「總公司派遣工作人員」，並加設多國語言版的「禁止橫越馬路」簡易看板。

羅森總公司也在考慮部署保全人員。

前往日本的外國遊客人數創下新高，3月的遊客首度突破300萬人。

當地居民抱怨說，這些遊客造成交通問題，而且為了在Instagram上發布白雪皚皚的富士山山頂完美照片，出現許多脫序行為。 圖／法新社
當地居民抱怨說，這些遊客造成交通問題，而且為了在Instagram上發布白雪皚皚的富士山山頂完美照片，出現許多脫序行為。 圖／法新社

當地公所一名官員今天告訴法新社，在運送所需材料方面出現問題。 圖／法新社
當地公所一名官員今天告訴法新社，在運送所需材料方面出現問題。 圖／法新社

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