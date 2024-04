東京迪士尼海洋全新園區懶人包！「夢幻泉鄉」焦點遊樂設施、餐廳美食、主題商品搶先看

東京迪士尼海洋第8座全新主題園區「夢幻泉鄉」6月6日要開幕了!「冰雪王國」、「樂佩公主森林」、「小飛俠夢幻島」3 個區域,分別生動重現迪士尼電影《冰雪奇緣》、《魔髮奇緣》、《小飛俠》的世界,各區的焦點遊樂設施、餐廳美食、主題商品,及「東京迪士尼海洋夢幻泉鄉大飯店」搶先看!

東京迪士尼海洋第8座全新主題園區「夢幻泉鄉」。圖片來源|©Disney

「夢幻泉鄉」主題海港內,設計靈感源自電影的遊樂設施、餐飲設施、商店,提供遊客宛若置身於電影場景的美妙景色、與許多迪士尼明星相遇的悸動感受、經典樂曲陪伴身邊的歡樂時刻,進一步沉浸於繽紛多彩的迪士尼世界。

遊樂設施「安娜與艾莎的冰雪之旅」隨著一首首於電影登場的經典名曲乘船巡訪。圖片來源|©Disney

「冰雪王國」《冰雪奇緣》區域

遊樂設施「安娜與艾莎的冰雪之旅」

迪士尼電影《冰雪奇緣》尾聲,艾莎最後接納自己長年壓抑的力量,並藉「真愛」自由操控冰雪魔法。遊樂設施「安娜與艾莎的冰雪之旅」,即是隨著一首首於電影登場的經典名曲,乘船巡訪一幕幕安娜與艾莎溫暖人心的故事情節。

此外,遊客可選擇前往位於艾倫戴爾城堡內的「艾倫戴爾皇家宴會廳」用餐,或至奧肯經營的歡樂小餐飲店「奧肯好食」解饞。挪威傳統工藝的樂斯梅林彩繪、冰晶的幾何圖形將融入本區域的建築物外觀設計,引領遊客走進《冰雪奇緣》的世界。

「安娜與艾莎的冰雪之旅」

設施形態:漂流式遊樂設施

所需時間:約6分30秒

船隻可容納人數:16名

「艾倫戴爾皇家宴會廳」。圖片來源|©Disney

餐飲設施「艾倫戴爾皇家宴會廳」

匯集慶宴美味品項

擁有570席座位的餐飲設施「艾倫戴爾皇家宴會廳」,位於艾倫戴爾城堡內,以櫃檯點餐的方式提供服務。安娜與艾莎開放城門,邀請艾倫戴爾王國的人民前來參加慶宴。城堡內寬敞明亮的空間化為此餐飲設施,遊客在此放眼所及的書籍、美術品皆與電影中的迪士尼明星相關,同時可見到〈For the First Time in Forever〉歌唱場景的繪畫。不僅如此,遊客亦可於艾莎舉辦加冕典禮宴會的接待廳用餐。

「艾倫戴爾皇家套餐」。圖片來源|©Disney

「艾倫戴爾皇家套餐」於餐籃內匯集了慶宴中的前菜到甜品等美味品項。

電影中經營附設三溫暖的山中小屋的奧肯,在此開設「奧肯好食」,並推出徜徉園區時的美味良伴「奧肯呼呼麵包」,口感蓬鬆且散發豆蔻香味的北歐著名食物「豆蔻麵包」,經過創意揮灑後不僅含有北歐風格的辛香肉末,亦有越橘醬提味,呈獻口齒留香的體驗。

「樂佩公主森林」精巧呈現迪士尼電影《魔髮奇緣》的場景。圖片來源|©Disney

「樂佩公主森林」《魔髮奇緣》區域

遊樂設施「樂佩公主天燈盛會」

「樂佩公主森林」精巧呈現迪士尼電影《魔髮奇緣》的場景,引領遊客感受電影魅力。當遊客踏入森林,樂佩公主自幼居住的高塔將聳立眼前。位於本區域的遊樂設施「樂佩公主天燈盛會」,為全球迪士尼主題園區首座可供遊客乘船體驗樂佩公主故事的遊樂設施。

「樂佩公主天燈盛會」。圖片來源|©Disney

此遊樂設施將載著遊客前往年度天燈盛會,並呈現樂佩公主與費林結下情緣的「最棒的一天」,打造一場怦然心動的乘船之旅。此外,電影中開朗惡棍們祕密聚集的酒館,亦成為餐飲設施「醜小鴨小館」的設計主題,為遊客帶來繽紛的用餐時刻。

「樂佩公主天燈盛會」

設施型態:漂流式遊樂設施

所需時間:約5分鐘

船隻可容納人數:16名

「小鴨美夢起司堡」。圖片來源|©Disney

餐飲設施「醜小鴨小館」

招牌餐點「小鴨美夢起司堡」

「醜小鴨小館」是電影中樂佩公主與惡棍們成為好友的地方,同名餐飲設施擁有620席座位,並提供櫃檯點餐的服務。

本餐飲設施藏身於茂密的樹蔭下,由於毗鄰大樹而建,呈現出傾斜的奇特樣貌。入口前掛著寫有「醜小鴨小館」的小鴨造型看板,餐飲設施內設有多個空間,分別重現電影中的酒館、馬廄等景物。「小鴨美夢起司堡」的黃色麵包不禁聯想小鴨的顏色,多汁的肉餅與香腸彷彿也是令惡棍們讚不絕口的好滋味。

甜點「甜蜜直到永遠(檸檬&草莓)」。圖片來源|©Disney

甜點「甜蜜直到永遠(檸檬&草莓)」不僅名稱發想來自樂佩公主於電影中的台詞「幸福直到永遠」,裝盛甜點的容器外觀亦是仿造樂佩公主於電影中拿來防身的平底鍋。

來到「小飛俠夢幻島」,迪士尼電影《小飛俠》的世界彷彿躍然於眼前。圖片來源|©Disney

「小飛俠夢幻島」《小飛俠》區域

遊樂設施「小飛俠夢幻島歷險記」

來到「小飛俠夢幻島」,迪士尼電影《小飛俠》的世界彷彿躍然於眼前。在遊樂設施「小飛俠夢幻島歷險記」,遊客將成為一群喜歡玩樂又熱愛冒險的活潑孩子「走失的孩子」一員,前往夢幻島展開浩瀚冒險,並與彼得潘、奇妙仙子聯手救出遭虎克船長一行海盜挾持的約翰。

遊樂設施「奇妙仙子妙妙小車」。圖片來源|©Disney

走失的孩子搭建的餐飲設施「瞭望臺野餐屋」,亦有美味餐點供遊客享用。遊樂設施「奇妙仙子妙妙小車」位於夢幻島上精靈居住的「精靈谷」,奇妙仙子打造的小車將帶來歡欣的遊樂體驗。

「小飛俠夢幻島歷險記」

設施型態:搭乘式遊樂設施

所需時間:約6分鐘

船隻可容納人數:12名

※限身高102公分以上的遊客搭乘。

餐飲設施「瞭望臺野餐屋」。圖片來源|©Disney

餐飲設施「瞭望臺野餐屋」

繽紛食材 充滿玩心的設計

提供櫃檯點餐服務的餐飲設施「瞭望臺野餐屋」,擁有約200席座位,是由失落的孩子搭建而成的藏身處。本餐飲設施由漂流到夢幻島的失事船隻殘骸、漂流物等打造而成,隨處可見滿載玩心的設計,透出一抹懷舊氛圍。

「失落的孩子零食盒」。圖片來源|©Disney

餐飲設施推出的「失落的孩子零食盒」,餐飲內容靈感來自失落的孩子打造藏身處時蒐集各式材料的場景,將炸雞柳、炸海苔、香蕉脆片、蝦片等繽紛食材,齊聚於零食盒之中。而「魔法金粉汽水」則巧心呈現奇妙仙子身上的魔法金粉。當置於飲料上方的星星溶化後,鑲著銀箔的砂糖將從中翩然落下。

外觀造型猶如船隻的本爆米花推車,由各種顏色斑駁的木板拼湊而成。推車銷售首次於東京迪士尼度假區登場的烤牛肉口味爆米花。烤牛肉與醬汁的香氣逼人,佐以黑胡椒、食鹽調味,令風味與口感更富有層次。

「安娜與艾莎的冰雪之旅」的相關商品。圖片來源|©Disney

融入夢幻泉鄉氛圍的主題商品

展現「夢幻泉鄉」特色的商品、「夢幻泉鄉」3座區域內各項遊樂設施的相關商品、以「東京迪士尼海洋夢幻泉鄉大飯店」為設計主題的商品等,皆將於園區登場。此外,園方亦推出「『Disney Monthly Dreams』夢幻泉鄉藝術品珍藏」。遊客將連續3個月收到繪有「夢幻泉鄉」概念圖的畫板共2張、遊樂設施實際使用的素材(裝裱於畫框)等藝術品。

東京迪士尼海洋夢幻泉鄉大飯店。圖片來源|©Disney

東京迪士尼海洋夢幻泉鄉大飯店

陳設迪士尼公主主題畫作

「東京迪士尼海洋夢幻泉鄉大飯店」位於「夢幻泉鄉」的神奇清泉旁,飯店內陳設著以迪士尼公主為主題的畫作,並將花草植物融入裝潢之中,營造猶如走進夢幻泉鄉的氛圍。本飯店由2 種迪士尼飯店類型構成,分別為麗緻型「夢幻館」,以及提供東京迪士尼度假區頂級住宿體驗的奢華型「豪華館」。

夢幻館客房。圖片來源|©Disney

夢幻館共有419間客房,館內裝潢設計以「夢幻泉鄉」的動植物、神奇清泉為主題,打造悠閒舒適的休憩空間。豪華館採用高雅的裝潢風格,呈現氣派非凡的奢華空間,為遊客提供東京迪士尼度假區的頂級住宿體驗。館內共有56間客房,所有客房皆可供遊客飽覽「夢幻泉鄉」的美麗景致。

法式餐廳「利貝爾」為豪華館的住宿遊客專用餐飲設施。圖片來源|©Disney

豪華館專屬餐廳供應法式料理

約有270席座位的「夢幻泉鄉餐廳」,位於「夢幻館」1樓,提供早餐、午餐及晚餐皆為吃到飽自助餐。餐飲設施內擺飾的繽紛畫作以迪士尼電影《白雪公主》、《魔髮奇緣》、《睡美人》為主題。大廳咖啡廳「格蘭派拉迪大廳」約有70席座位,位於夢幻館與豪華館之間的豪華大廳2樓,且有開放式大窗可供遊客瞭望「夢幻泉鄉」。餐飲設施暫時僅供「東京迪士尼海洋夢幻泉鄉大飯店」的住宿遊客使用。午餐與晚餐僅供住宿遊客、透過東京迪士尼度假區假期套票選擇於「夢幻泉鄉餐廳」用餐的遊客使用。

法式餐廳「利貝爾」設有約80座席,位於「豪華館」3樓,為豪華館的住宿遊客專用餐飲設施。餐飲設施內不僅高掛顯眼的水晶吊燈,整體裝潢亦營造出格調高雅的用餐氛圍。晚餐時段提供桌邊服務,供應主廚精心烹調的道地法式料理。此外,店內亦設有迪士尼明星迎賓會的專用會場,可供遊客在此與迪士尼明星相見歡。

「冰雪王國」《冰雪奇緣》區域充滿北歐風格。圖片來源|©Disney

進入「夢幻泉鄉」方法:

1.備妥可供進入東京迪士尼海洋的園區票券。

2.適用遊樂設施的預約等候卡(免費服務)或迪士尼尊享卡(收費服務),遊客進入東京迪士尼海洋後,透過東京迪士尼度假區官方 App (英文版)取得其中一項。

另有「一日護照:神奇的夢幻泉鄉」:僅供住宿於特定飯店或參加適用住宿行程的遊客選購。持本票券的遊客不須指定夢幻泉鄉內遊樂設施的時段,即能以較短的等候時間體驗。

東京迪士尼度假區官方網站

欣傳媒 方雯玲 https://www.xinmedia.com/article/301024