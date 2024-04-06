到東京登高望遠！ 東京鐵塔、麻布台之丘、六本木之丘的摩天高樓建築散策小旅行

跟著 CJ夫人愛度假 於 2024-03-22 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 7 個景點，其中包含 東京鐵塔、Le Pain Quotidien 芝公園店、東京鐵塔拍照點。

東京都心的港區，林立許多現代新穎的摩天大樓，最具代表性的是東京鐵塔、最多藝文活動展覽的是六本木之丘，最新開幕的則是麻布台之丘。

這次因為2024年2月在麻布台之丘開幕的teamLab borderless，特別規劃一趟充滿現代新人文氛圍感的建築巡禮與展覽，送給也喜歡到東京登高望遠，沉浸各個新奇有趣展覽的人們！

東京鐵塔 | 1 小時

來到港區最有代表性的地標：東京鐵塔，無論哪個時間點、哪個角度，看到東京鐵塔，都美得不可思議。

反而，登上東京鐵塔我覺得不太有必要，畢竟她的高度在港區並不算高，但她卻是周圍偌大高樓景觀窗裡，那個最美的主角！

Le Pain Quotidien 芝公園店 | 2 小時

來到東京就很喜歡吃麵包！特別是很Q、很有嚼勁的歐式麵包烘焙坊。

距離東京鐵塔不遠的芝公園，Le Pain Quotidien不只可以就近觀賞東京鐵塔，還有提供很多豐盛的早餐盤。

由比利時廚師創辦的麵包烘焙坊，Le Pain Quotidien店內提供許多外帶的歐式硬麵包或是佐內餡的款式，蓬蓬軟軟的樣子相當可口；更進一步往內走，開放式廚房旁的內用區，有許多鄉村風格的餐桌椅，走到各個角落都能感受到大自然環境的溫暖氛圍如廢木頭、綠意和從落地窗灑落的陽光。如果不趕時間，就入內坐著享用早餐盤吧！

我點的是SRUF & TURF BRUNCH，所謂的海陸早午餐，包含燻鮭魚、醃火腿、半熟蛋、生菜、水果優格、果汁、咖啡/茶、兩種起司和兩種歐式麵包；與許多看起來不趕時間的上班族並肩享用午餐，實在是很棒的一個東京式早晨！

東京鐵塔拍照點 | 1 小時

東京鐵塔周圍真的有許多拍照點，靠近東京地鐵神谷町站這頭也有一個專程擺置手機定拍區的拍照區，角度喬好的話，是可以拍到完整東京鐵塔與藍天的美照喔！

麻布台之丘 森JP Tower | 1 小時

以現代都市村為概念，將自然美景和現代生活結合而成的麻布台之丘，從高空觀景台地面層的果園、花園與庭園，每一處都體現了與自然和諧共存的理念。

麻布台之丘包含辦公大樓、美食餐廳、景觀露臺、休憩庭園和各種商業設施空間（如teamLab Borderless就位於啟忠），也提供無料入內展望台，超近距離欣賞東京夜景的絕佳地點。

teamLab Borderless 數位藝術美術館 | 2 小時

teamLab Borderless無界：麻布台Hills森大廈數字藝術美術館／teamLab Borderless: MORI Building DIGITAL ART MUSEUM詮釋的是一個沒有邊界的藝術場域，館內超過70件以上藝術元素和作品，將透過數位互動技術走出屬於自己原本的房間，與其他的藝術作品、元素或逛展人產生交流，讓一整座10,000平方米的立體場域空間，發展創造成數以千萬件不同版本的藝術元素和作品。

事前沒有多做功課，隨著工作人員引導，讓眼睛適應黑暗，就能進入一個上下左右沒有邊界的立體空間之中。

初來乍到，即便大腦理智地明白自己正置身於東京最新地標麻布台之丘的摩天大樓空間裡，卻仍對於場域內的小丘地、斜坡道、失重感的鏡面空間、無限延伸的光線流動空間，一再再感到徬徨；不過，當架空了空間的刻板思維，思緒一下就自由了，奔馳在當下，或自己的過去、未來裡，來去自由，暢意徜徉。

即便造訪過teamlab其他地區的展覽，也被社群劇透不少teamLab無界森大廈數字藝術美術館的超夢幻美照，親臨現場實際沉浸式感受teamLab Borderless無界的無邊無界，仍讓人著迷不已，沉浸在無限世界的無限之中。

短則兩小時，長則數小時，找個角落，欣賞花朵持續綻放、金光持續旋轉、蟲蟬持續吟唱，或是讓他們自然地包圍在你的身邊，teamLab Borderless無界彷彿一座歌頌生命能量的場域，即便她是透過數位技術，卻能讓人宛如置身宇宙與大自然之中，感受到自然生命自由奔放的喜悅。

森美術館 | 2 小時

六本木之丘廣場 | 1 小時

每次走進六本木之丘，時尚、商業、藝文與綠化結合而成，凝聚成一股新的東京人文氛圍，光是散步在地標大蜘蛛那層的露臺，觀賞櫥窗、享用甜點，感受四季更迭與眼前東京鐵塔的日夜景觀，就很開心。

六本木之丘其實是一個小丘地區，包含由森大廈主導的都市更新計畫，區域內包含辦公大樓、住宅、公園、飯店、劇場、美術館、電視台、觀景台和購物中心，每到假日，都有很多人湧入，尤其是聖誕節期間的六本木中城聖誕點燈，也是每年冬季一定要踩點的地方。

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：日本東京港區｜東京鐵塔、麻布台之丘、六本木之丘的摩天高樓建築散策旅行

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