藝術街道賞櫻！青森縣「十和田市春之祭」4月6日起熱鬧登場

【旅奇傳媒/編譯-曾照晴】榮登「日本街道・100選」的青森縣十和田市官廳街通，即將迎來一年一度的春季盛事。作為青森縣知名景點「十和田市現代美術館」的主街，長達1.1公里的街道，種植了155棵櫻花樹，當花瓣飄落在街道，再加上現代藝術品的點綴，浪漫又夢幻的景象成為了眾多遊客心目中的櫻花勝地。

▲春之祭活動期間，中央公園綠地聚集琳琅滿目的攤販。 圖：十和田奧入瀨觀光機構／提供

去年官廳街通的櫻花開花速度創下了歷年的最快紀錄，因此今年預計也將提早盛開！原訂於4月下旬舉行的春之祭將提前至4/6～5/5舉辦，活動內容豐富多彩，包含市集攤販、鯉魚旗展示以及夜間點燈等，從早到晚滿足各種遊客的喜好和需求。

▌活動亮點：櫻流鏑馬

日本傳統武術之一「流鏑馬」，以從疾馳的馬背上射箭為特色。通常日本各地舉行的流鏑馬活動多為宗教酬神儀式，且幾乎只開放男性參加。「櫻流鏑馬」卻與之相反，活動以女性為主角，吸引了來自日本各地的女性選手前來參賽。

▲賽場上少女們大展身手，帥氣俐落的身姿充滿魅力。 圖：十和田流鏑馬觀光連盟／提供

賽事的舉辦地點，正好位於春之祭活動會場之一的中央公園綠地，背景盛開的櫻花街道，讓活動不僅充滿了驍勇的氣勢，還為其增添了一份浪漫又華麗的氛圍。無論是在賽場上的激烈競技，還是優美的櫻花景觀，都能讓觀眾為之著迷。

◉ 稻生川上水166周年紀念 十和田市春之祭

【日期】2024年4月6日〜5月5日

【地點】十和田市官廳街通、中央公園綠地、中央停車場

【交通】從JR「七戶十和田站」搭乘十和田觀光電鐵巴士，車程約 40 分鐘。

◉ 第21回櫻流鏑馬

【日期】2024年4月13日、4月14日 10：00～14：00

【地點】中央公園綠地及流鏑馬會場

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