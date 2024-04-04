東京近郊二日遊！箱根「20大景點美食」讓你忘記疲憊，完全放鬆身心靈

前往關東旅遊，不想待在大城市，除了河口湖看富士山外，還有哪裡好玩呢？編輯大推箱根兩日遊！以自然山水景色與溫泉文化聞名，在這體驗傳統料理與文化，讓旅客忘記疲憊，完美的充電之旅，一張「箱根周遊券」就能走訪多個景點，8種交通工具隨你搭乘，這樣的關東旅行最Chill了～









圖片來源：photo AC

箱根20大景點美食

大涌谷









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大涌谷是位於日本箱根的一個獨特景點，又被譽為「地獄谷」，可以欣賞到地熱美景，充滿硫磺煙，周遭也有許多溫泉飯店，旅客可以在此享受到獨特的溫泉體驗，最知名的就是品嚐外觀奇特的黑蛋，因是使用硫磺水煮成，蛋殼變成特殊的黑色，據說吃下一顆可以延長七年壽命，是旅客必打卡的食物！因有大量硫磺，不建議有心血管疾病、支氣管疾病及孕婦前往，有時會因火山蒸氣過於濃烈而暫停開放，如預計前往，請先於官網查詢。

箱根神社









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箱根神社是位於日本箱根的一個歷史悠久的神社，被視為該地區的守護神。神社內保存著許多古老的建築和文物，展示了日本古代建築風格和神聖儀式的優美之處，最知名的打卡點為蘆之湖上的海上鳥居，以及神社內的九頭龍「龍神水」，據說對於女性所許的願望特別靈驗，所以也是知名的結緣神社！參拜完箱根神社不仿也前往九頭龍神社許個願吧！

箱根海賊船









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箱根海賊船是箱根地區的特殊體驗行程，旅客可以搭乘有個海盜船外型的船隻暢遊蘆之湖與強羅湖，床上設有座位與觀景區，也有提供美食與飲品，讓旅客可以邊享用美食邊欣賞美麗的風光，不時會舉辦特色主題活動，增添旅客的樂趣，無論是伴侶、親人、朋友都能在此玩得不亦樂乎，仔細享受箱根美景！

箱根雕刻森林美術館









圖片來源：箱根雕刻森林美術館 官網

箱根必去景點之一！是一座獨特的藝術空間，以其壯觀的戶外雕塑和室內展覽而聞名，箱根雕刻森林美術館座落在山間，四周美景環繞，藝術品與自然完美融合，旅客可以在此欣賞到世界知名藝術家的雕塑作品們，不同天氣時欣賞作品也會有不同的感受，室內也有許多豐富展覽，是文藝愛好者必去的景點！其中最出名的打卡地標為彩色玻璃旋轉樓梯，光線透過玻璃照射進樓梯，讓人有種萬花筒的感覺，特別美麗～

箱根玻璃之森林美術館









圖片來源：箱根玻璃之森林美術館 官網

箱根玻璃之森林美術館主要展示西元前1～5世紀左右，古羅馬帝國時期就存在的威尼斯玻璃製品，同時也可以欣賞到15~19世紀的現代威尼斯玻璃作品，完整感受威尼斯玻璃的歷史，旅客在此可以選購獨特的玻璃食器、雜貨等商品，也可以在體驗工房自製創意作品，製作獨一無二的首飾！

Pola 美術館









圖片來源：Pola 美術館 官網

Pola 美術館是日本印象派繪畫藏品規模最大的美術館，是箱根地區擁有豐富藝術品和文化活動的精彩場所，集結了許多來自日本和國際藝術家的精湛作品，將古典與現代相結合，使遊客能夠在其中感受到藝術的深度和廣度，除了常設展覽，Pola美術館還定期舉辦各類主題展覽和文化活動，如藝術工作坊、講座等，豐富了遊客的藝術體驗。

蘆之湖









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蘆之湖是箱根旅遊必看的美景！周遭包含了多個知名景點，如箱根海賊船與箱根神社的湖上鳥居等等，在此都能見到，湖水清澈透明，天氣好時還能欣賞到富士山，因此成為了人氣拍照景點，湖邊的步道適合散步欣賞湖景，也可以租借天鵝船在湖上漫遊，春季時，湖畔開滿櫻花花海，吸引無數遊客前往一睹櫻花、富士山與湖水交織的景色，是絕對不能錯過的箱根景點！

箱根駒之岳空中纜車









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箱根駒之岳空中纜車目前是前往駒之岳山頂的唯一交通手段，途中可以欣賞到蘆之湖與富士山的美景，從蘆之湖畔的箱根園出發，沿途有兩個中途站，可以停下來讓遊客欣賞周圍的景色和休息，秋季時可以欣賞到滿山的紅葉，從高處鳥瞰大自然的壯麗和寧靜。

2024年3月18前陸續有幾站會因定期檢修而暫停開放，如預計前往的旅客可先至官網查詢檢修時刻！

仙石原芒草原









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仙石原是位於箱根町的高原度假地，四季皆有不同美景，其中最出名的就是九月下旬到十一月上旬的芒草原，一望無際的芒草遍佈整個山坡，閃耀金黃色光芒的芒草花穗隨風搖曳，是遠離都市喧囂的理想之地，周遭也有餐飲店可以坐著享受這般美景，也可以選擇漫步在草原中拍下無數美照，是個特殊的景點！

箱根森林探險公園









圖片來源：箱根森林探險公園 官網

箱根森林探險公園是一個結合自然探險和遊樂設施的主題公園，擁有豐富的自然景觀和多樣的活動，遊客可以在這裡進行各種探險活動，如空中吊橋、樹冠步道等，公園還設有各種遊樂設施，如攀岩、滑索、推竿高爾夫球場等，適合家庭和朋友一同體驗，充分活動後還可前往「箱根湯寮」泡湯，充分放鬆身心靈，是一個結合大自然的遊樂景點。

炭火燒肉內臟酒場 仙次郎









圖片來源：gurunavi.com

炭火燒肉內臟酒場 仙次郎位於小田原站周遭，步行三分鐘即可到達，店內肉品鮮嫩，大多只要沾取鹽巴提味就相當美味，必點生肉拼盤，每人消費約為3000~4000日幣～

地址：日本〒250-0011 Kanagawa, Odawara, Sakaecho, 2 Chome−1−21 稚野ビル 2F

電話：+81 465-44-4160

山彦壽司 Yamahiko Zushi やまひこ鮨









圖片來源：山彦壽司 官網

前往日本旅遊必須品嚐當地的壽司！山彥壽司是在地人推薦的壽司店，用料新鮮，雖然價格稍貴一點，但絕對值得！編輯最推海鮮飯或是十慣壽司的餐點，如想喝清酒，也可以請店員做推薦，基本上都不會踩雷呦！

地址：635-1 Miyagino, Hakone, Ashigarashimo District, Kanagawa 250-0401日本

電話：+81 460-87-1175

Grande Riviere 箱根









圖片來源：Grande Riviere 箱根 官網

Grande Riviere 箱根本店位於仙石原，店內招牌為箱根麵包脆餅，有各種口味可以做選擇，不定時也會出現季節限定的口味，而編輯而外推薦蜂蜜起司塔，當天需要食用完畢，是只有前往當地旅遊才能享用到的人氣美食！

地址：1246-737 Sengokuhara, Hakone, Ashigarashimo District, Kanagawa 250-0631日本

電話：+81460838123

圍爐裏茶寮 八里









圖片來源：箱根湯寮 官網

位於箱根湯寮中的圍爐裏茶寮 八里，圍繞著地爐的設計相當傳統，一邊飲食的同時也能體驗到日本傳統文化，店內最受歡迎的餐點為每日鹽烤鮮魚，全年供應美味的鱒魚，夏季時不定時供應香魚，也可以炭烤蔬菜、肉類及海鮮等，是日本國內外旅客都愛去的一間店！

地址： 4-4 Tonosawa, Hakone, Ashigarashimo District, Kanagawa 250-0315日本

電話：+81 460-85-8411

Deli & Cafe Terrace Mitsuki









圖片來源：gurunavi.com

Deli & Cafe Terrace Mitsuki位於箱根湯本站周遭的美食廣場，人氣料理有使用箱根名產山麓豚製成的炸肉餅咖哩飯、炸里肌豬排咖哩飯、炸肉餅起司堡，下午茶最推薦獨特的生豆腐奶昔，可以品嚐到豆腐清甜滑嫩的口感，屬於好看又好拍的美食。

地址：日本〒250-0311 Kanagawa, Ashigarashimo District, Hakone, Yumoto, 702 みつきビル 3階

電話：+81 50-5484-4341

箱根自然薯 山SOBA









圖片來源：箱根自然薯 官網

在地人都愛的古早味蕎麥麵店，所有餐點都有溫的與冷的可以選擇，不愛吃冷麵的旅客也能夠品嚐美味的蕎麥麵，編輯推薦餐點為山藥泥蕎麥麵！濃濃的山藥泥搭配蛋黃、青菜、辛香料、日式醬油與三種柴魚片製成的湯，細細品嚐就能感受到其中的鮮甜滋味，喜愛天婦羅的旅客也能嘗試天婦羅類的蕎麥麵，也是店內的人氣料理喔！

地址：Yumoto, Hakone, Ashigarashimo District, Kanagawa 250-0311日本

電話：+81 460-85-7889

湯葉丼 直吉









圖片來源：箱根湯本旅遊指南

箱根超人氣美食「湯葉丼 直吉」，是間可以品嚐豆類製品料理的名店，其中豆腐皮跟豆腐料理最為出名，編輯最推使用純淨水製成的豆腐皮所煮成的湯葉丼，將豆腐與豆腐皮製成丼飯的模樣，讓人輕鬆品嚐它的美味，不僅有美味的料理，餐廳旁就是早川，一邊享受美味料理還能一邊看景色，真的好滿足！

地址：Yumoto, 箱根町 Hakone, Ashigarashimo District, Kanagawa 250-0311日本

電話：+81 460-85-5148

箱根銀豆腐









圖片來源：tabelog.com

每日限量供應的豆腐店，無論是招牌豆腐、炸豆皮、油豆腐等都非常好吃，常常不到中午就全售罄，是需要靠運氣才能吃到的美味，軟嫩的口感配上店家提供的醬油，形成完美的口感，讓人想一碗接一碗的吃下去！

地址：1300-261 Gora, Hakone, Ashigarashimo District, Kanagawa 250-0408日本

電話： +81 460-82-2652

湯麻糬ちもとCHIMOTO









圖片來源：湯麻糬ちもと 官網

箱根必買伴手禮「湯麻糬」！最推薦前往箱根湯本站的站前通店，使用白玉粉製作而成的麻糬，帶有一絲柚子的香氣，是箱根代表的名產，在湯麻糬ちもとCHIMOTO站前通店購買完伴手禮後，也能前往附近的茶のちもとCHIMOTO品嚐美味下午茶，湯麻糬與茶飲的套餐組合根本就是絕配，是箱根之旅必吃的美食！

地址：Yumoto, Hakone, Ashigarashimo District, Kanagawa 250-0311日本

電話：+81 460-85-5632

箱根 甘酒茶屋









圖片來源：箱根 乾酒茶屋 官網

擁有400多年歷史的老字號茶屋「甘酒茶屋」，開店至今依舊熱賣的自製甜酒（不含酒精與糖），主打嬰兒都可安心飲用，是個度假好地方，來這邊吃飯可以完全放鬆，悠閒的度過一段美好午後～

地址：日本〒250-0314 Kanagawa, Ashigarashimo District, Hakone, Hatajuku, 二子山 395-28

電話：+81 460-83-6418

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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