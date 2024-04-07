難波心齋橋住宿推薦「大阪克羅斯酒店」 飯店步行3分鐘就到車站

大阪是一個廣受台灣人歡迎的旅遊地點，由於擁有相當多豐富的旅遊資訊和資源，無論是首次出國或是首次獨自旅行，許多人都選擇大阪作為他們的目的地。且回訪大阪的旅客比例也相當高，充分顯示出這座城市深厚的吸引力。

因此，為了讓您的大阪之行更加完美，選擇合適的住宿顯得尤為重要。在Google上擁有高達4.4顆星評價的「大阪克羅斯酒店」，地理位置優越，距離難波站僅需步行3分鐘，相當便於前往大阪各個知名觀光景點，如心齋橋、難波和道頓堀等。更棒的是，酒店正對面就是許多日本旅遊愛好者必訪的地點——唐吉訶德，「大阪克羅斯酒店」可以說是非常符合大阪旅遊需求的絕佳住宿點。

大阪克羅斯酒店（クロスホテル大阪/Cross Hotel Osaka）

地址：〒542-0085 大阪市中央區心齋橋筋2-5-15

位置：從近鐵・大阪地下鐵難波站（なんば）步行3分鐘，從大阪地下鐵心斎橋站（心斎橋）步行5分鐘

入住/退房時間：11:00/15:00

「大阪克羅斯酒店」不僅僅只是擁有最佳的旅遊地段，同時他們致力於為旅客提供全方面的舒適居住體驗，轉型成為一家「Lifestyle Hotel」。目前飯店計畫將主色調逐步轉變為象徵LGBT友好與環境保護的「森林綠」。

客房

提到大阪克羅斯酒店，絕對不能錯過擁有「道頓堀景觀」的客房，道頓堀景觀房位於6樓至13樓，從這些房間可直接俯瞰到著名的固力果人形廣告牌，尤其是6樓和7樓的客房，更是可以讓您從窗戶直接「正對」固力果人形廣告牌，讓你不必上橋人擠人，實現從房間就可以完成打卡點的夢想。這擁有絕佳View的道頓堀景觀房內還提供了Dyson吹風機和直髮器，讓您的大阪之旅每天都閃耀動人。房型的部分也是面面俱到，從雙人房、雙床房、大床房到三人房以及套房，無論您是出差還是旅遊，都能找到合適的住宿選擇。

※ 了解更多關於大阪克羅斯酒店的客房信息。

設施備品與服務

大阪克羅斯酒店的大廳，設有自助式行李寄放服務，讓您在辦理入住或退房前後，能夠更便利且自由地寄放行李。此外，旁邊還提供了住宿期間您可能會需要的備品，包括牙刷、梳子、毛巾、刮鬍刀等，若您急需兌換日幣，飯店內亦設有換錢的機器供您使用。

會客酒廳

除了客房服務，預訂了酒廳方案的客人還能享受位於3樓的會客室（meet lounge）。這裡不僅提供了大家可以共同享樂的各式桌遊，還有配備Wi-Fi和插座的區域，可以作為臨時辦公空間。

酒廳內準備了不少關西風美食，如大阪特產的鯷魚乾、章魚燒等各式簡餐，以及葡萄酒、啤酒、日本酒和各類軟性飲料等豐富的飲品選擇，讓您無限制享用。特別推薦的品項是代表關西地區的綜合果汁「Mikkuchu Juchu/みくちゅじゅーちゅ」和適合初學者的氣泡清酒，如果您有想要預訂酒廳方案，強烈推薦您試試看。

meet lounge 酒廊

使用時間：15:00～22:00（最後入場時間21:30）

位置：大阪克羅斯酒店 3樓

早餐

對大阪克羅斯酒店的早餐你可以抱有期待。早餐從各式各樣的健康沙拉吧開始，顧客可以根據自己的喜好選擇搭配，包括大阪地方特色美食如烤魷魚和豬肉蛋卷等，每日都會更換菜單，即使是連續入住好幾天的客人也能享受到不同的美味。除了主要菜品外，還提供了大阪特製的綜合果汁和各式甜品，如同享受下午茶一般豐富多彩，讓您的一天從一頓豐盛的早餐開始。

此外，大阪克羅斯酒店也致力於支持可持續的海洋生態系統，使用獲得「ASC/MSC」認證的海鮮食材，這不僅展現了他們對美食的追求，也體現了對企業社會責任的承諾。

TERRACE & DINING ZERO

早餐使用時間：7:00~10:30（最後入場時間10:00）

從大阪克羅斯酒店步行到大阪的心臟地帶

之所以稱「大阪克羅斯酒店」為大阪旅行的絕佳住宿地點，是因其地理位置之優越，可輕鬆步行抵達主要的觀光地點。我們為您挑選了一些大阪初訪者不容錯過的熱門景點、人氣購物商圈、洋溢著當地風情的隱藏名所以及知名的美食信息，一起從飯店出發吧。

第一次來大阪，這裡不可錯過！

提及大阪，人們自然會想到那些緊鑼密鼓、霓虹閃爍的巨型招牌。在大阪南區，您可以到象徵大阪的地標—固力果人形廣告牌拍照，又或是品嚐著名的章魚燒等街頭小吃，並享受各種購物的樂趣。夜幕降臨時，這裡會變得更為繁華鬧市，也是大阪夜生活的核心地帶。從大阪克羅斯酒店步行僅需6分鐘（到固力果人形廣告牌更是只需3分鐘）即可抵達，如果您是首次到訪大阪，務必前往南區，沉浸式體驗熱鬧到深夜的大阪氛圍中。

購物、感受在地氛圍和美食

在旅途中，您肯定會至少拜訪一次日本的必逛藥妝店——唐吉訶德！這是每個人都兩手空空進去，大包小包出來的購物天堂，保證可以滿載而歸。但隨著行李變得越來越重，這時住宿地點與購物地點之間的距離就變得格外重要了吧！大阪克羅斯酒店距離唐吉訶德僅需步行3分鐘，穿過一個斑馬線即可輕鬆往返，讓你用最輕鬆的姿態享受血拼的樂趣。

唐吉訶德 道頓堀御堂筋店（ドン・キホーテ 道頓堀御堂筋店）

地址：〒542-0086 大阪府 大阪市中央区西心斎橋2-5-9

營業時間：10:00～翌日3:00

位置：從大阪克羅斯酒店步行2分鐘

官方網站

在大阪克羅斯酒店的步行範圍內，您還可以去探索「美國村」和「橙色街道」，這裡是日本最新MZ世代的時尚聚集地。不僅匯聚了時尚潮流品牌，如Stussy、Supreme、Bape、Carhartt等，還有古著專門店如Second Street以及帽子專賣店Override等。從美國村步行至大阪御堂筋，您還能看一整排的各大名牌店鋪。因此，如果您對時尚頗有研究且眼光獨到，無論是首次到訪還是再次造訪，相信這裡總能帶給您不一樣的體驗和新的發現。

美國村（アメリカ村）

地址：〒542-0086 大阪府大阪市中央區西心斎橋2丁目

位置：從大阪克羅斯酒店步行6分鐘

橙色街道（オレンジストリート 立花通り）

地址：〒550-0015 大阪府大阪市西區南堀江

位置：從大阪克羅斯酒店步行7分鐘

法善寺位於大阪繁華街區的一隅，這裡的寧靜與周遭的喧囂形成了鮮明的對比，為遊客提供了一處暫離都市繁忙的安靜避風港。這座寺廟以其被苔蘚覆蓋的不動明王像而聞名，這種苔蘚的形成據說是因為信徒長年累月在此灑水許願所致。不動明王像旁的小巷中，有不少傳統料理店和居酒屋緊緊相鄰，營造出一種古老日本街道的氛圍。如果您想要在大阪市中心體驗一抹舊時的寧靜與傳統，法善寺及其周邊絕對值得一訪。

天龍山 法善寺

地址: 〒542-0076 大阪府大阪市中央區難波1丁目2-16

位置：從大阪克羅斯酒店步行5分鐘

法善寺横丁

地址: 〒542-0076 大阪府大阪市中央區難波1丁目1-6

位置：從大阪克羅斯酒店步行5分鐘

提到大阪，腦中自然而然會浮現出許多美食對吧？「自由軒」的特色咖喱就是大阪美食名物之一，其獨特之處在於咖喱中央放置的生雞蛋。這種獨特的擺盤和日式口感，結合了西式咖喱的濃郁與日式料理的細膩，創造出一道具有深厚歷史底蘊的菜色。從1910年開業至今，自由軒作為大阪歷史最悠久的西餐廳之一，它不僅是品嘗美食的地方，也是感受大阪飲食文化和歷史的絕佳場所。對於那些想要體驗大阪傳統美食和老店氛圍的人來說，自由軒無疑是一個不容錯過的選擇。

自由軒 難波本店

地址：〒542-0076 大阪府大阪市中央區難波3丁目1-34

位置：從大阪克羅斯酒店步行8分鐘

營業時間：11:00~20:00（週一休息）

如果您想品嚐現點現炸的大阪串炸，我們推薦「串の坊」！

在「串の坊」，每一串炸物都是現點現炸，且每一串都是當天廚師認為最佳的食材，保證了食物的新鮮度和溫度，使得外皮酥脆，內裡多汁。五種醬汁的提供，從甜到辣，從傳統到創新，滿足了不同顧客的口味偏好，讓人每一口都能嘗到新鮮感。

特別是，用自製味噌醬搭配的蔬菜串，不僅作為解膩的小菜，也讓人品嚐到了食材本身的鮮美，展現了廚師對食材處理的細膩關注和創意。推薦給在大阪旅行中想享受一頓高級到地晚餐的朋友。

串の坊 大阪法善寺本店

地址：〒542-0076 大阪府大阪市中央區難波1丁目5-6

位置：從大阪克羅斯酒店步行6分鐘

營業時間：11:30～22:00

在閃爍的霓虹燈下體驗大阪的活力，與此同時，也能在寧靜的後巷中尋得安寧，再次感受到選擇交通位置方便的住宿之於一趟旅行來說有多麼重要。

選擇「大阪克羅斯酒店」作為您的住宿地點，無疑可以為您的大阪之旅提供一個完美的起點。從這裡，您不只能可以輕鬆步行至眾多著名觀光景點和享受當地美味佳餚，還能深入體驗大阪獨特的文化與繁華夜生活。無論您是想沉浸在城市的繁華熱鬧中，還是希望在安靜的角落裡放鬆身心，「大阪克羅斯酒店」都能讓您的需求得到滿足。

※ 本文內含業務配合內容。

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