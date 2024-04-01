精選「5個東北櫻花秘所」 赴日賞櫻不用人擠人

【文・林欣兒】

春分時節剛過，日本的櫻花季已悄悄拉開序幕，若要避開日本各地滿滿賞櫻人潮，秋田白神觀光在台代表處整理出日本東北的賞櫻秘所和推薦順遊景點，讓旅客能夠安排一趟愜意輕鬆的東北秋田櫻花之旅。

御所之台公園

御所之台公園 圖／秋田白神觀光 提供

御所之台公園位於世界自然遺產白神山地邊的丘陵地，擁有約近千棵櫻花樹，因地勢關係可在櫻花樹環繞之下俯瞰日本海的美景，尤其傍晚的夕陽金輝更是浪漫閃耀，與日本海相映成趣。

而御所之台公園位在五能線上「秋田白神」站的旁邊，可以選擇搭乘白神號會穿越御所之台公園的櫻花樹海，並於在「秋田白神」站下車，在此可捕捉JR五能線的白神號穿過櫻花樹海而過的景色，是攝影愛好者的必拍景點。

位置：秋田縣山本郡八峰町八森字御所の台61

君待坂公園

君待坂公園 圖／秋田白神觀光 提供

相傳明治天皇於1881年到訪此地時，收到一封皇后寫有「我等著您」的信箋，因此將此公園命為「君待阪」（意為等著您），而公園內約莫1,500株櫻花在人稱屏風岩的大片岩壁前盛開，自成一幅美景。

除白天賞櫻、夜間點燈活動外，亦可在此許下愛情的祈願，傳說中情侶一起敲響公園內愛心形狀的君待鐘，兩人就能長長久久。另外，可散步到公園到另一頭參訪「戀文神社」掛上繪馬祈願愛情長守。

位置：秋田縣能代市二之井町小繋中島

多寶院

多寶院 圖／秋田白神觀光 提供

多寶院由久保田藩士多賀谷氏於1489年創建的歷史悠久的寺廟，是枝垂櫻的知名景點之一，尤其美麗的枝垂櫻以寺院與莊嚴建築為背景，氣氛更加莊嚴寧靜。

寺院的走廊採用京都常見的夜鶯地板，行走時地板會發出啾啾的聲音；庭園則據說是參考京都銀閣寺打造。附近的「茶誠堂」以在地茶葉製成的小點，店內的「茶羊羹」是人氣商品，是到此必買的伴手禮之一。

位置：秋田縣能代市檜山小間木52‎

茶誠堂：秋田県能代市桧山字霧山下92－1

櫻花之庭（能代市役所）

櫻花之庭（能代市役所） 圖／秋田白神觀光 提供

在櫻花之庭不論是坐在市公所的長椅上或是從一樓停車場遠望，都可以從各種角度欣賞櫻花之美。尤其推薦露台裡垂墜的櫻花絕景，到了晚間也有夜間點燈活動。

此外，櫻花之庭鄰近日本文化財「舊料亭金勇」，以全木造的建築能感受昔日能代身為「木都」的繁華榮景、日本建築魅力以及貼近在地歷史文化。

能代市役所位置：秋田縣能代市上町1－3

舊料亭金勇地址：秋田縣能代市柳町13－8

能代公園

能代公園 圖／秋田白神觀光 提供

能代公園以吉野櫻為主共有約400株的櫻花，每每花季，賞花客絡繹不絕。而緊接在櫻花之後的杜鵑花季也非常美麗，也提供夜間點燈活動。值得一提的是，能代公園隔壁就是以籃球為題材的日本人氣漫畫「灌籃高手」山王工業的原形－「能代工業高校」。

位置：秋田縣能代市清助町

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