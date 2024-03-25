抹茶控遊日必收！宇治橋、平等院、抹茶特產、中村藤吉的宇治抹茶旅行

跟著 CJ夫人愛度假 於 2023-12-15 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 11 個景點，其中包含 宇治駅（JR奈良線）、宇治橋、星巴克 京都宇治平等院表參道店。

若說京都市南方最知名的寺院，怎能錯過宇治平等院和宇治上神社，而前往宇治，購買京阪電車的京都一日券700日圓是最方便的。

南下來到宇治，除了到平等院參觀日幣萬圓鈔票反面的鳳凰，遊覽宇治川和平等院表參道周圍，也會遇到不少歷史悠久的抹茶名店和抹茶體驗，當然當然囉！玩樂之餘，也別錯過抹茶生茶凍、抹茶霜淇淋和抹茶蕎麥麵。

宇治駅（JR奈良線） | 5 分鐘

不知道是不是說好了，京阪電車前往宇治的車廂外觀也是採綠色色調，讓人一走入就有好像搭乘抹茶專屬列車的感覺～ 出了車站，也建議先到車站內的觀光案內所拿張宇治地圖唷!!

宇治橋 | 30 分鐘

謠傳最早建於7世紀的宇治橋，是橫跨宇治川的主要橋樑，也是日本三大最古老的橋樑之一，橋梁造型獨特，保留日本扁柏、青銅裝飾細節，漫步橋上，遙望遠方山區的綠意與看不見的茶園梯田，感受都市找不到的鄉間氣息與遼闊感

星巴克 京都宇治平等院表參道店 | 1 小時

採現代建築風格的宇治星巴客，保留庭園景觀席，逢周末時分，桌桌都是來自各地的觀光客。

是說，星巴客本就販賣抹茶，本來好奇會不會找到宇治限定餐點，但好像沒有，不過與其他星巴客不同的是，宇治星巴客內用的很多都喝抹茶拿鐵耶哈哈哈XDD

Byodo-in Omotesando | 30 分鐘

平等院表參道兩側有許多抹茶餐廳與古色古香伴手禮專賣店，你可以找到抹茶蕎麥麵、抹茶拉麵、抹茶餃子、抹茶刨冰、抹茶團子、抹茶霜淇淋，呈現一種即將轉變為綠巨人浩克的前奏！

往宇治川畔走，還能找到眺望河景的中村藤吉本店 平等院店，只能說要好好安排一下自己的抹茶飲食順序了~

憩和井 | 1 小時

經過平等院表參道時，意外走進一間糖果工房－憩和井iwai店內好多日本家庭正在吃抹茶蕎麥麵，所以我們也坐下了。

搭配清甜高湯、蘿蔔泥、海苔絲和一些莖葉類蔬菜，宇治蕎麥麵意外很好吃，不只是麵體滑順，隱約嚐到抹茶茶香的驚喜也很吸引我，馬上在待買清單加上一筆抹茶蕎麥麵！

平等院 | 1 小時

擁有千年歷史，登錄世界遺產之一的平等院，以極樂往生的淨土信仰聞名海內外。通過售票口後，依序經過觀音堂、阿字池、鳳凰堂、平等院博物館鳳翔館、淨土院等寺院，院內收藏許多古繪圖、繪卷和屏風，時不時能從格子圓窗觀拜佛組坐像容顏，除了自身靜心，有興趣的人，也會從建築、庭園、繪畫和雕刻工藝細細體會平等院之美。

園內也種植不少花卉，春季是櫻花、杜鵑花和藤花；夏季是睡蓮、秋季是楓葉，冬季則有山茶花。

平等院鳳凰堂 | 1 小時

你有看過1萬圓紙鈔上的鳳凰嗎？

那就是平等院的鳳凰，目前平等院鳳凰元尊已被保留到鳳翔館博物館內，館內不開放拍照，不過親眼近距離看見精雕細琢、栩栩如生的鳳凰展翅調像，真的覺得有種被鼓舞到的氛圍

辻利 宇治本店 | 30 分鐘

台灣也能找到分店的京都宇治辻利茶舖，因此來到宇治，當然想去本店探探。

京都宇治辻利兵衛代表是日本最高級綠茶－玉露，也因此本店找得到販售各式各樣玉露綠茶茶飲，有想嚐嚐看的話都可以詢問試喝，除了外帶，也有內用，如宇治抹茶聖代與宇治焙茶聖代、宇治有機抹茶大福餅、抹茶年糕小豆粥。

伊藤久右衛門 JR宇治駅前店 | 30 分鐘

相較辻利茶舖以試喝品茶文化為主，伊藤久右衛門宇治本店販賣更多的抹茶伴手禮。

距離JR宇治站約五分鐘步行距離，伊藤久右衛門宇治本店保留江戶時代的製茶傳統，許多寺院和神社都使用伊藤久右衛門抹茶，除了買伴手禮，店內也有充滿傳統氛圍的茶室，開放入內品嘗抹茶蕎麥麵、抹茶勝帶等餐點

中村藤吉本店 宇治本店 | 1 小時

宇治駅（JR奈良線） | 5 分鐘

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延伸閱讀：日本京都宇治｜宇治橋、平等院、抹茶特產、中村藤吉的宇治抹茶旅行

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