浪漫京都情侶2日遊路線！ 別忘了來趟難忘的海底奇遇

跟著 施宛兒 waner 於 2024-02-17 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 10 個景點，其中包含 錦市場、藍瓶咖啡 京都木屋町店、京都花見小路。

浪漫京都情侶2日遊路線

第 1 天

錦市場 | 2 小時

｜錦市場，京都觀光客必來之地｜

在探索京都美食的旅程中，別忽略了錦市場的存在！不要以為只有東京才有繁華的市場，事實上，錦市場也是京都的一個絕佳去處。這裡聚集了各式各樣的美食和新鮮食材，是日本觀光客必來的熱門景點之一。

來到錦市場，你會被眼前的熱鬧景象所吸引。市場內琳瑯滿目的海鮮、水果、醃物和各種小吃，讓人目不暇接。許多攤販都提供新鮮美味的海鮮小吃，如生魚片、章魚燒和新鮮魚板等，讓你可以一邊品嚐美食，一邊感受市場的獨特魅力。

除了美食，錦市場也是購物的好去處。這裡有各種特色的紀念品和手工藝品，讓你可以買到獨一無二的禮物和紀念品。

藍瓶咖啡 京都木屋町店 | 1 小時

｜藍瓶咖啡，京都的咖啡之美｜

在探索京都的咖啡文化時，別忽略了藍瓶咖啡的存在！不要以為只有東京才有繁榮的咖啡店街，事實上，藍瓶咖啡也是京都的一顆閃亮明珠。這裡的拿鐵濃郁順口，堪稱是京都的咖啡界明星，吸引著無數的咖啡愛好者前來品嚐。

來到藍瓶咖啡，你會被店內的獨特氛圍所吸引。舒適的用餐環境和精心調製的咖啡，讓你彷彿置身於一個咖啡愛好者的天堂。藍瓶咖啡的拿鐵濃郁香醇，奶泡柔軟順滑，每一口都能讓你感受到咖啡的美好。

除了咖啡，藍瓶咖啡還提供各種美味的糕點和甜點，讓你可以搭配著咖啡一同品嚐。無論是濃郁的芝士蛋糕還是香甜的提拉米蘇，都能讓你的咖啡時光更加完美。

來到京都，別忘了安排一趟到藍瓶咖啡品嚐正宗的京都咖啡！在這裡，你將會有一次難忘的咖啡之旅，品味到京都獨特的咖啡文化和魅力。

京都花見小路 | 1 小時

｜京都花見小路，日本古時候的花街｜

在探索京都的古老街道時，別忘了探訪京都花見小路！這條小巷子被譽為日本古時候的花街，彷彿是穿越時光的窗口，讓人感受到悠久歷史的魅力。在這裡，你可以漫步於古色古香的街道上，欣賞到傳統建築的美麗，感受到悠然自得的氛圍。

除了古老的建築，京都花見小路還以藝妓文化聞名。這裡曾是藝妓們的聚集地，各種茶屋、劇場和娛樂場所林立，充滿了時代的風情與優雅。如今，雖然已經不再是熱鬧的花街，但你仍然可以在這裡感受到藝妓文化的餘韻，彷彿置身於古老的時代。

對於遊客來說，京都花見小路更是一個令人嚮往的地方。在這裡，你可以品味到地道的京都美食，感受到濃郁的文化氛圍，並且尋找到獨一無二的紀念品。無論是古色古香的茶屋，還是藝術品飾品店，都能讓你的旅程充滿驚喜與樂趣。

來到京都，別忘了安排一趟到京都花見小路的行程！在這裡，你將會有一次難忘的古色古香之旅，並且沉浸在古老京都的魅力之中。

伏見稻荷大社 | 1 小時

｜伏見稻荷大社，祈福之地｜

伏見稻荷大社，是一座祭祀以宇迦之御魂大神為首的諸位稻荷神的神社。這裡主要供奉農業與商業相關的神明，被人們視為求取豐收與生意興隆的神聖之地。每年，大量的香客湧入此地，祈求神明的庇佑，使伏見稻荷大社成為京都地區香火最盛的神社之一。

除了祈福，伏見稻荷大社還是一個集結了各種美食的聚集地。沿著前往神社的路途，滿布著屋台小吃，提供著各式各樣的美食。無論是熱騰騰的炸物、風味獨特的地方特色小吃，還是新鮮美味的當地食材，都能滿足遊客們的味蕾。來到伏見稻荷大社，除了祈福之外，品嚐美食也是一種不可錯過的享受。

漫步在伏見稻荷大社的古道上，感受著神聖與美食的融合，彷彿是在一場心靈與味蕾的雙重享受之中。這裡的氛圍讓人感受到神秘與祥和，而各式美食則為此地增添了一份獨特的魅力。無論是信眾還是遊客，都能在伏見稻荷大社找到心靈的慰藉，並在美食中獲得愉悅。

伏見稲荷千本鳥居 | 1 小時

｜千本鳥居，祈願之路｜

在京都伏見稲荷神社，千本鳥居是一個絕對不能錯過的景點。走進這條由成千上萬個鮮紅色鳥居組成的隧道，彷彿踏上了一段神聖的旅程。這些鳥居的紅色，日文稱為『朱色』，寓意著明亮與希望，象徵著人們對神明的虔誠和感恩之情。這些鳥居不僅是景觀，更是來自信眾的捐贈，長久以來的累積造就了今日壯觀的景象。

千本鳥居的意義不僅僅是為了迎合遊客的好奇心，更是一種祈福與祈願的傳承。每一步都代表著一份祈求，每一個鳥居都承載著人們的願望。無論是心願成真、事業成功，還是家庭幸福，每一個人都可以在這裡找到自己的信仰與力量。

漫步在千本鳥居之間，仿佛穿梭在時光隧道中，每一個鳥居都是一段歷史的見證。它們見證著古老神社的興衰，見證著人們的信仰從古至今的延續。而當夕陽斜斜，鳥居們在金色的光芒中閃爍，更加顯得神秘而美麗。

來到京都伏見稲荷神社，千本鳥居是必訪之地。無論是感受神聖的氛圍，還是順著鳥居的步伐祈求祈願，都能讓人心靈得到慰藉與寧靜。在這個世界的喧囂中，這條由千本鳥居構成的祈願之路，是一處真正能夠讓人找到內心寧靜的聖地。

Sumibitowain Karasumaten | 2 小時

｜Sumibi to Wine，京都人氣時尚餐酒館｜

在探索京都美食的行程中，別忘了光顧Sumibi to Wine這家人氣時尚餐酒館！這裡不僅是美食的天堂，更是品味美酒的絕佳場所。Sumibi to Wine以其多樣的酒類品項而聞名，讓你可以品嚐到各式各樣的美酒，同時享受到精緻的料理。

除了多樣的酒類，Sumibi to Wine的餐點更是令人垂涎三尺。這裡提供的A4大分和牛牛排，以及大分和牛漢堡排，都是絕對不能錯過的美味佳餚。而巴斯克乳酪蛋糕則是完美的甜點選擇，讓你在品嚐美食的同時，也能滿足自己的甜蜜口腹之慾。

對於喜愛品酒的朋友來說，Sumibi to Wine更是一個不可錯過的地方。這裡提供了各種不同的葡萄酒、紅酒和清酒，讓你可以盡情品味，感受到不同酒類的獨特風味。無論是輕盈爽口的白酒，還是濃郁香醇的紅酒，都能讓你的品酒之旅充滿樂趣與驚喜。

MIMARU 京都 河原町五条 | 1 小時

｜mimaru 京都 河原町五条，舒適新選擇｜

來到京都探索美食和文化的旅程中，別忘了考慮住宿選擇，mimaru 京都 河原町五条絕對是一個值得考慮的選項！這裡不僅提供寬敞舒適的客房，更擁有設備齊全的廚房，讓你可以享受到像家一樣舒適。

mimaru 京都 河原町五条的房間非常大，充滿現代和舒適的氛圍，讓你可以放鬆身心，盡情享受旅途的美好。每個房間都配有一個完整的廚房，讓你可以輕鬆烹飪自己喜愛的美食，體驗京都當地的生活方式。

除了舒適的住宿環境，mimaru 京都 河原町五条的位置也十分便利。位於京都市中心，交通便利，距離著名的河原町商店街和五条大橋僅幾步之遙，讓你可以輕鬆前往京都的各個景點和景觀。

在mimaru 京都 河原町五条，你不僅可以享受到舒適的住宿環境，還可以感受到親切的服務。酒店的櫃檯人員至少會說5國語言，讓你在旅途中無懼語言障礙，感受到溫暖的服務。

來到京都，別忘了考慮入住mimaru 京都 河原町五条！在這裡，你將會有一個舒適愉快的住宿體驗，讓你的京都之旅更加難忘。

第 2 天

本家 第一旭 | 3 小時

｜本家 第一旭，京都人氣拉麵店｜

在探索京都美食的旅程中，別忽略了本家 第一旭這家人氣拉麵店的存在！不要以為只有東京才有優質拉麵，事實上，京都也擁有著一個精彩絕倫的拉麵文化。本家 第一旭以其濃郁的醬油湯頭和彈牙的麵條而聞名，每一口都能讓你感受到京都的美味風情。

來到本家 第一旭，你要有排隊的心理準備。這家拉麵店的人氣絕對不是浪得虛名，常常吸引著來自世界各地的遊客和美食愛好者前來品嚐。不過，一旦你嚐到了他們的招牌拉麵，你就會發現排隊是絕對值得的！

本家 第一旭的招牌醬油拉麵湯頭鮮美濃郁，配上彈牙十足的麵條，讓人回味無窮。他們的湯頭經過精心熬製，味道濃郁鮮美，是來到京都不能錯過的美食之一。

平等寺因幡堂 | 30 分鐘

｜平等寺因幡堂，貓咪御守之旅｜

在探索京都的精彩景點中，別忘了安排一趟到平等寺因幡堂的行程！這個位於京都的寺廟，是一個充滿著驚喜與神秘的地方。對於貓咪愛好者來說，平等寺因幡堂更是一個不可錯過的景點，因為這裡有著名的「六貓御守」！

除了六貓御守，平等寺因幡堂還有許多令人驚嘆的景觀。走進寺廟，彷彿進入了一個神聖的世界，讓人感受到平靜與寧靜。在這裡，你可以欣賞到優雅的庭園，感受到古老寺廟的神秘氛圍，以及欣賞到各種精美的建築藝術。

來到京都，別忘了安排一趟到平等寺因幡堂的行程！

京都水族館 | 3 小時

｜京都水族館，海底奇觀｜

在京都探索景點的行程中，別忽略了京都水族館的存在！不要以為只有沖繩才有水族館，事實上，京都也擁有著一個精彩絕倫的水族館。這裡的主打是娃娃魚，又稱山椒魚，是在其他水族館中難得一見的特色品種。走進水族館，仿佛進入了一個神奇的海底世界，讓人驚嘆於大自然的奇妙造物。

除了娃娃魚，京都水族館還有令人嘆為觀止的水母區。在這裡，水母優雅地舞動著身姿，環繞在幽藍的水中，營造出一幅幽靜而神秘的畫面，十分適合拍照留念。此外，水族館還有可愛的企鵝、拍肚皮海豹以及聰明的海豚等各式海洋生物，每一個都是引人入勝的景觀。

對於情侶來說，京都水族館更是一個浪漫的約會地點。在這裡，你們可以一起探索海底世界，欣賞美麗的海洋生物，共享難忘的時刻。無論是在水母區閃爍的光影中，還是和企鵝們互動的愉快時光，都能讓你們的約會充滿驚喜與回憶。

來到京都，別忘了安排一趟到京都水族館的行程！在這裡，你將會有一次難忘的海底奇遇，並與摯愛共同度過一段美好的時光。

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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