一秒穿越到江戶時代 在川越逛老街遇見愛情

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埼玉縣的川越市保留相當濃厚的江戶時代風采，其充滿歷史價值的街道，擁有相當高的知名度，特別是從東京池袋出發，不到40分鐘即可直達，而從新宿搭乘「西武新宿線」也只需要60分鐘即達「本川越站」，非常適合從東京延伸腳步一日小旅行。木造屋舍成排並列的歷史街道，不僅讓人彷彿穿越時光，走進百年前的江戶時代，同時也隱藏著很多適合情侶夫妻的浪漫景點，攜手另一半到川越小旅行，邊走邊享受美食美景，感受幸福滿滿的美好春意。

【左圖】川越冰川神社。 【右圖】結緣玉（縁結び玉）。 圖/ 誠亞國際有限公司 提供

川越冰川神社 許願締結良緣

川越冰川神社是川越市內與愛情相關的能量景點之一，這座神社在祈求夫妻圓滿、家庭圓滿與締結良緣等方面相當靈驗。用麻網將神社境內小石頭小心翼翼地包起來，並且經神職人員透過儀式淨化開光後，就成為冰川神社的「結緣玉（縁結び玉）」，冰川神社每天從早上8點起，都會將限量20個的結緣玉授予參拜者。如果有與愛情相關的心願，不妨造訪一趟冰川神社。

地址：埼玉縣川越市宮下町2-11-3

營業時間：8：00～18：00

交通：西武新宿線「本川越車站」出發，在東武巴士5號月台上車，於「川越冰川神社」站牌下車。或在東武巴士1號月台上車，於「喜多町」站牌下車後步行5分鐘。也可搭乘小江戶巡迴巴士，於「冰川神社前」站牌下車。

【左圖】菓子屋橫丁。【右圖】在菓子屋橫丁裡販售的巨大零食。 圖/ 誠亞國際有限公司 提供

菓子屋橫丁 日式柑仔店回憶童年

在這條街道裡，大約有20家日本傳統的零食店（日文中稱為「お菓子屋」），販售糖果與日式駄菓子。遊客們在這裡可以品嘗各種從上個世代起，日本商店中常見的肉桂點心、薄荷糖等零食。而且這裡有販售日式糰子等商品，您可以來這邊買些適合在肚子有點餓時，邊走邊吃的甜點。這裡使用石材鋪設的道路，讓人彷彿回到江戶時代，耳邊能聽到氣勢十足的叫賣聲，以及街景中充滿懷舊的氣息，讓人心中不禁湧出一股平靜祥和的暖流。

地址：埼玉縣川越市元町2丁目

營業時間：因各店鋪的狀況而異

交通：從JR與東武東上線的「川越車站」搭乘巴士，在「菓子屋橫丁」站牌下車。或在西武新宿線的「本川越車站」下車後步行約15分鐘。

時之鐘鐘樓（時の鐘）。 圖/ 誠亞國際有限公司 提供

古意盎然的時之鐘鐘樓、藏造建築街道

川越市指定文化財產「時之鐘鐘樓（時の鐘）」，可說是小江戶川越最具代表性的地標。這座鐘樓自古以來就為居民們提供日常生活不可或缺的報時服務，它會在6點、12點、15點與18點，每天4次敲響鐘聲，將鐘聲傳遍整條街道。

時之鐘鐘樓附近地區的「藏造建築街道」被保存至今日，街景中仍然可以看見如今東京已經見不到的江戶時代景色。（註釋：「蔵」在日文中指倉庫，「蔵造り」是一種日本傳統的建築風格，這些倉庫或店家具有防火耐燒的特性。）

地址：埼玉縣川越市幸町15-7

交通：JR與東武東上線的「川越車站」、西武新宿線的「本川越車站」下車，在東武巴士「一番街」站牌下車後步行約3分鐘，或搭乘小江戶巡迴巴士於「藏之街」站牌下車後步行約3分鐘。

喜多院。 圖/ 誠亞國際有限公司 提供

洋溢小江戶情調的喜多院

喜多院位於距離藏造建築街道約需10分鐘步行距離的位置，作為川越地區代表性的寺院，不只有許多觀光客會造訪此地，當地居民們也非常喜愛這座名寺。在寺院境內共有500尊以上阿羅漢雕像，遊客們還能參觀與江戶時代將軍有關的房間，近距離接觸日本文化與歷史。而當楓葉的季節來臨，遊客們更可以在此欣賞無比美麗的日本庭園。

地址：埼玉縣川悅市小仙波町1-20-1

營業時間：3月1日～11月23日9：00～16：30／假日9：00～16：50，11月24日～2月最後一天

9：00～16：00／假日9：00～16：20

參拜費：成人400日圓

交通：東武東上線與JR線的川越車站下車，步行約20分鐘，或在東武東上線的川越市車站下車，步行約18分鐘。也可在西武新宿線的本川越車站下車，步行約15分鐘。

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