不用排隊了！名古屋超人氣伴手禮「Piyorin小雞蛋糕」增設網路預約服務，教你如何輕鬆買到熱門甜點

【撰文:Shinon/ 窩日本】

名古屋推薦美食有很多，鰻魚飯三吃、味噌豬排、炸雞翅等等，還有一款超人氣甜點，就是由 Café Gentiane推出的「Piyorin小雞蛋糕」！這款蛋糕有著可愛的小雞造型，還因為網路話題而成為日本人必買的伴手禮，從早上就大排長龍。

最近他們推出了網路預約服務，事先預約好，不用浪費時間排隊就可買到蛋糕，來看看怎樣做吧？

Piyorin小雞蛋糕是什麼？

圖片來源自官方Twitter

Piyorin(ぴよりん)是由當地蛋糕店Café Gentiane所推出的蛋糕，以巴伐利亞奶酪包裹著使用名古屋交趾雞的雞蛋製作的焦糖布丁，再用巧克力裝飾成小雞的樣子，賣相可愛，味道又香滑濃郁。除了原味，還有草莓及巧克力味可以選擇。

Piyorin小雞蛋糕爆紅的契機

Piyorin小雞蛋糕其實早在2011年已經推出，時至今日店鋪仍然每天大排長龍，除了是長年受愛戴的經典商品，原來還因為一項網路挑戰！

由於蛋糕以軟滑的奶凍與布丁做成，所以外帶時非常容易因為搖晃而撞爛，尤其是乘搭新幹線長途跋涉的旅客，很多時回家都會變成可怕的慘狀。後來日本人之間就興起了「＃ぴよりんチャレンジ」(#Piyonrin挑戰)看看能不能把蛋糕完好無缺的帶回家，變成了來名古屋旅行必買的伴手禮之一！

名古屋車站哪裡買到Piyorin小雞蛋糕？

目前在名古屋車站有兩家店可以買到小雞蛋糕 – ぴよりんSTATION カフェジャンシアーヌ(Piyorin STATION Café Gentiane) 及 ぴよりんshop (Piyorin shop)。

Piyorin STATION Café Gentiane位於名古屋車站西口和東口之間的通道上，較接近西口（太閤通口）與新幹線閘口。這是一家與咖啡廳結合的店舖，不僅可以外帶，也可以在店內享用蛋糕或其他甜點。

而Piyorin shop位於JR名古屋高島屋金之時計廣場南側，靠近東口的廣小路口。這是只提供外帶蛋糕的小型店鋪。

兩家店的小雞蛋糕售賣時間都相同，每天有三個時段 – 10點〜・14點〜・17點〜。哪個時段前都會有長長的排隊人龍，通常在開賣前約一小時就會開始排隊，然後一小時內便會售罄。想買蛋糕可要有心理準備！

Piyorin小雞蛋糕新增網路預約服務

對於只來名古屋旅行幾天的旅客，時間就是金錢，不想浪費時間與體力在排隊上嗎？好消息來了！最近他們新增網路預約服務，可以事先在網路預約和付費，在指定時間去領取就可以，大大提升效率！

【預約方法】

在JR東海Market網站上可預約小雞蛋糕，一盒兩件，收費為1,100日幣，每人最多可預約2盒。網站上會釋出不同預約日的商品，在領取日4天前截止預約，付款只接受信用卡方式。成功購買後在領取日的13:00～20:00期間，在名古屋車站的特設機台自行領取便可，非常方便！

預約方法也很簡單，可以跟著以上步驟去做 :

因為名額有限，所以也要一開賣就去搶。不過可以提早預約真的很方便，想要買這款名古屋最夯的伴手禮就記得先去預約了！

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